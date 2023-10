Történelmi fordulat: a TV2 lett a magyarok kedvence, az RTL elveszíti a nézőit

A napokban nagyobb sajtóvisszhangot kapott a Petőfi rádió átalakítása. Ön az IKO Holding Kft. ügyvezetője is, ezért ismeri a változások hátterét. Mi történt a Petőfi rádióban?

Az IKO valamikor a tavasz végén átvette a Petőfi rádió műsorainak gyártását. Áttekintette a struktúrát, és a megbízóval, az MTVA-val egyeztetve az a döntés született, hogy egy közszolgálati rádiónak nem kell kereskedelmi rádiós tartalmat adnia. A rádió visszatért a gyökereihez, és száz százalékban magyar zenét sugároz az október eleji átállás óta. Ez a mottó és egyben a lényege is a fejleményeknek. Az átállással párhuzamosan a személyi stáb összetétele is módosult.

Fotó: Nyul Zsuzsanna / Világgazdaság

Ha jól értem, nincs hallgatottsági elvárás.

A Petőfi rádió célja a magyar zene megjelenítése. Miután egy közszolgálati csatornáról van szó, ez egy ehhez igazított misszió, amit a kereskedelmi rádiók nem tudnak és nem is akarnak felvállalni. A magyar zene felkarolását – legyen az régi vagy új – én személy szerint is hiteles és valid küldetésnek tartom. Bízunk benne, hogy hallgatottsága is lesz, de ennél valóban fontosabb, hogy a magyar zene otthonra találjon, és ne legyen kiszolgáltatva a piaci szeszélyeknek. Fogalmazhatok úgy is, hogy

aki Taylor Swiftet akar hallgatni, az elkapcsol, aki viszont Marics Petit, az marad.

Nézettségi elvárás viszont jócskán van a TV2-vel szemben, amelynek ön az elnöke. Hogy állnak ebben a versenyben?

Az elmúlt egy évben túlzás nélkül kiváló nézettségi eredményeket értünk el. A folyamat tavaly kezdődött, amikor a 26. születésnapját éppen most ünneplő TV2 a kiemelten fontos őszi tévés főszezonban átvette a vezetést főműsoridőben is.

Így az előző évben az októbert már mindhárom kiemelt korcsoportban, tehát a 18–59, a 18–49 és a 49 év fölötti korosztályban is az első helyen zárta.

A teljes médiacsoport egyébként már korábban megszerezte az elsőséget főműsoridőben a teljes népességen belül. De tartotta magát az a vélekedés, hogy a fő mutató a két főcsatorna, vagyis a TV2 és az RTL főműsoridős eredménye. Ezért is fontos fegyvertény, hogy ebben is megtörtént az őrségváltás 2022 őszén. Azóta a június kivételével minden hónapban a TV2 nyerte a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18–59 évesek körében.

Mit mutat a legfrissebb statisztika?

Az idei őszi szezonban tovább nyílik az olló a TV2 javára a két nagy csatorna párharcában. Szeptemberben teljes napon és főműsoridőben is toronymagasan nyertük a nézettségi versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban. A főcsatorna nagyon jó eredményei azért is fontosak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2 csoport szeptemberben is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében. Nyilván nyugtával kell dicsérni a napot, de bízom benne, hogy a menedzsment és a csapat megtartja és tovább is szélesíti az előnyt. Most indul az Ázsia expressz ezúttal Amerikából és a Nagy Ő Jákob Zoltánnal, tehát optimistán várjuk az októberi számokat.

Mi magyarázza, hogy a TV2 élre állt Magyarországon?

Egy régóta zajló folyamat mostanra ért be. A televíziózás kicsit olyan, mint egy tankerhajó: nehezen fordul. A fogyasztási szokások nem változnak egyik pillanatról a másikra, de ez a tankerhajó most elindult. Hosszú, 2016 óta tartó építkezés van mögöttünk, ennek a fókuszában az állt, hogy átálltunk sokcsatornás struktúrára. A menedzsment és a stáb minden pozíciójában a megfelelő szakember dolgozik, szóval én azt gondolom, hogy a csapatmunkának köszönhető a mostani siker. Csakhogy világos legyen, miről beszélünk:

az éves adatokat összehasonlítva több mint húsz éve nem volt ekkora különbség a javunkra.

Ha már a konkrét műsorokat említette, ön szerint miért nézik a TV2 műsorait a legtöbben?

Átalakultak a fogyasztási szokások, és mi éreztünk rá a legjobban, mire van szükségük a nézőknek. Ezt 2016-tól egyszerűen megtanultuk. De ebben eltökéltek is voltunk, kutattuk és kutatjuk az új műsorformátumokat, amelyekkel meg lehet tartani és át lehet csábítani a nézőket. Ez az attitűd pedig termőre fordult. Olyan brandeket építettünk fel, mint a már nevesített Ázsia expressz vagy például a Farm.

A Szoboszlai-hatást mennyire érzik?

Ez egy nagyon érdekes helyzet. Azzal, hogy Szoboszlai Dominiket leigazolta a Liverpool FC, a Premier League-licencünk értéke óriásit nőtt. És ez elképesztő gyorsasággal csapódott le a nézettségben is. Azt tudni kell, hogy a nézők, ha magyar futballról van szó, két eseményt követnek kiemelten: a magyar válogatottat és a Fradit. A közelmúltban, augusztus 27-én megadatott az a szerencsés együttállás, hogy a Fradi Paks elleni bajnokiját és a Newcastle–Liverpool-összecsapást nagyjából egy időben adták. Az utóbbit a Spíler1, at előbbit a nagyobb lefedettséggel rendelkező M4 Sport közvetítette.

A Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool meccse 17:26-kor kezdődött, 96 ezres nézőszámot és 6,3 százalékos nézői részesedést ért el a 18–59 évesek körében.

A mérkőzés időpontjában a Spíler1-et csupán a TV2 és az RTL tudta megelőzni a korcsoportnál. Ez ugye azt jelenti, hogy felülmúlta a többi sportcsatorna, köztük az M4 Sport nézettségét is, pedig ott az idősáv nagy részében az itthon kiemelten népszerű Ferencvárosi TC játszott a Paksi FC ellen, ami 77 ezres nézőszámot hozott az M4 Sporton. Teljesen egyértelmű, hogy ez a Szoboszlai-hatás eredménye.

Vagyis Szoboszlai Dominik egymaga és egy csapásra átírta az évtizedes televíziós szokásokat.

Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik olyan celebbé kezd válni, aki már nem csak a fociérdeklődők körében vált ki érdeklődést.

A Spíler1-en az angol bajnokság élő meccsei közül a magyar közönség számára a Szoboszlai Dominikot a soraiban tudó Liverpool-mérkőzések voltak eddig a leginkább érdekesek. Augusztus 13-án a Chelsea–Liverpool-összecsapás a 18–59 évesek körében 117 ezres nézőszámmal futott, és a korcsoportba tartozó minden tizedik tévénéző ezt a meccset nézte. Az augusztus 19-i 15:55-kor kezdődő Liverpool–Bournemouth-összecsapás pedig idősávja legnézettebb műsora volt, vagyis a mérkőzés idősávjában a Spíler1-et nézték a legtöbben a teljes piacon a 18–59 évesek körében. Ez jól mutatja Szoboszlai Dominik értékét.

Az ennél is nagyobb kép pedig az, hogy a Premier League és a La Liga meccseinek köszönhetően a Spíler1 és Spíler2 nézettségi eredményei jelentősen javultak az elmúlt hetekben. A kumulált adatokat figyelembe véve szeptemberben teljes napon már a TV2 csoport sportcsatornái vezették a nézettségi versenyt a kereskedelmi sportcsatorna-portfóliók piacán.

Mit kezd a TV2 ezzel a számára rendkívül szerencsés helyzettel?

Az, hogy ezek a jogok nálunk vannak, az szerencse. Mindent meg fogunk tenni, hogy ez a jövőben is így maradjon. De nem pusztán örülünk, hanem invesztálunk is. Persze ésszel, megfontoltan. Ezek a befektetések nem mérhetők össze a konkurencia BL-üzletével. De megvásároltuk a Liverpool TV jogait, ami egy heti magazinműsor és a klub mindennapi történéseit dolgozza fel. Ezt azért tettük, hogy minél kiterjedtebben lehessen nyomon követni a magyar focistát. Megújítottuk a Spíler arculatát, saját focis tartalmakat indítottunk, fejlesztjük a stábot, a létszámot. A csapat is beleteszi a magáét, és ennek meg is van az eredménye. Nálunk van a szaúdi liga joga is, aki a futball iránt érdeklődik, nálunk teljes képet kaphat.

Vaszily Miklós TV2-elnök: Szoboszlai Dominik olyan celebbé kezd válni, aki már nem csak a fociérdeklődők körében vált ki érdeklődést. Fotó: Nyul Zsuzsanna / Világgazdaság

Most már csak az kell, hogy a hagyományos tévézés piac tartsa magát.

Fontos körülmény, hogy a TV2 úgy volt képes növelni a nézői részesedését, hogy közben az össztévézés, ha nem is markánsan, de csökkenésnek indult. A számokból azt látjuk, hogy a lemorzsolódás főképp az RTL-t sújtotta. A tévés piacot objektív tények határozzák meg, ezért mindig szerencsés, ha ezekkel tisztában vagyunk. A magyar piac szilárd és erős, pláne összehasonlítva az angolszász vagy akár a skandináv tévézéssel. A magyar nézők erős közösséget alkotnak és sok időt töltenek el a tévé előtt. Ugyanakkor látható egy kisebb visszaesés, amelyből mi nem érzékelünk semmit, és a versenytársunkat sújtja. Ez talán annak is betudható, hogy ők maguknak is konkurenciát állítottak a saját streamingjükkel.

A TV2-nek is van streamingje.

A digitális platformunkon keresztül elérhető szolgáltatásokra (TV2 Play, TV2 Play Premium, TV2 Play Zero) regisztráltak száma megközelíti a kétmilliót. Ugyanakkor van egy lényeges különbség. A mi utunk, hogy a kábelszolgáltatókkal stratégiai partnerségben fejlesszük a streamingtartalmakat a lineárisak mellett. Nem pedig az, hogy független platformokat hozzunk létre, amelyekben nincs közvetlen közvetítőszerepe a disztribútoroknak. Tehát a TV2 Play üzleti koncepciója merőben más. Mi nem akarjuk megkerülni a kábelszolgáltatókat, a TV2 ezen az úton nem követi az RTL-t. Továbbra is exkluzivitást akarunk adni a terjesztőknek és velük közösen szeretnénk fenntartani a nézői lojalitást. Fontos látni, hogy ez egy modellszintű különbség az RTL és a TV2 között. Meglátjuk, kinek lesz igaza.

Az internet korában ennyire fontos a kábelszolgáltató, a Telekom, a Vodafone, a Digi?

Egyértelműen igen, már csak a számokat nézve is. A tévés kereskedelmi bevételeken belül a kábelszolgáltatóktól befolyó összegek egyensúlyt mutatnak a reklámpénzekkel. Két hasonlóan erős bevételi lábról beszélünk. Ha az értékes tartalom a streamingre kerül, megkerülik a kábelszolgáltatót, hiszen a csatorna direkt juttatja el a nézőhöz a tartalmat. Lehet ez az irány, csak közben nagy érvágás a disztribútornak és mondhatja azt, hogy neki így kevesebbet ér a tévében megmaradt műsor szórása, és csak alacsonyabb díjat hajlandó érte fizetni.

A Disney, az HBO vagy a Netflix példája pont azt mutatja, hogy nem kell köztes szereplő.

Volt szerencsém az Origo vezérigazgatójaként bezárni az iWiW-et. Nem azért, mert ne lett volna jó szolgáltatás, csak egyszerűen sansztalan volt a Facebook ellen.

Szerintem ne gondoljuk azt, hogy van értelme felvenni a versenyt globális szolgáltatókkal. Ha valaki mégis felmegy erre a pályára, és elidegeníti a stratégiai partnereit, nem támaszkodik a kábelszolgáltatókra, akkor ne csodálkozzon, ha kellemetlen meglepetések érik.

De nem természetszerű, hogy a streaming elszívja a lineáris tévézés közönségét?

Szerintem sokkal inkább párhuzamos használatról és szórakozásról van szó. Egyesek időben kevesebbet tartalmat néznek, és azt is jobban megválogatva. Tipikusan streamingtartalom a sorozat. Viszont a nagy show-műsorok, egy Sztárban sztár egyértelműen tévés program. Ahogy a sport is, amíg a streaming nem fizeti túl. Erről egyelőre nincs szó, hiszen a meccsek mégiscsak élőben érdekesek.

Visszatérve a piaci elsőségükre. Tudják érvényesíteni a helyezést a hirdetési piacon?

Ehhez az is kellene, hogy a hirdetési piac növekedjen. Jövőre erről a mostani bázisról, illetve a csökkenő inflációval mindenképpen növekednie kellene. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy

ahhoz képest, hogy milyen mértékű a kiskereskedelmi forgalom visszaesése, a hirdetési piac szépen tartja magát. A tévé pedig továbbra is meghatározó csatorna a hirdetési piacon.

Ezzel együtt is tény, hogy a nézettségben tapasztalható hangsúlyeltolódás egy növekvő piacon tud érvényesülni a nagyobb büdzsék elosztásakor. Éves dealekről beszélünk, ezek jövő évi letárgyalásánál remélem, figyelembe veszik a hirdetők az idei jó szereplésünket.

Pénzügyi szempontból azonban a 2023-as év már kimondottan bajos.

A gazdálkodásunk stabil, de az inflációhoz, az energiaárakhoz és a gyártási költség emelkedéséhez képest sokkal visszafogottabban növekedő bevételeink nem tudják teljes egészében kompenzálni a költségek megugrását. Így nyilvánvalóan szűkül a profitráta. Ugyanakkor az fel sem merült, hogy visszafognánk a gyártást. Csoportszinten növekedést várunk erre az évre, de bőven az infláció alattit.

Szerkesztői megjegyzés: A nézettségi adatok forrása: Nielsen Közönségmérés / TV2 Kutatás, Live+As live adatok, Főműsoridő: 18:00–22:59.