több mint egy éve tette rá kezét a Twitter közösségi platformra, amit azóta már át is nevezett X-szé, eddigi irányítása alatt pedig több megkérdőjelezhető döntést is hozott, amelyek nem feltétlenül a cég javát szolgálták. Egyik legutóbbi interjújában már durván odaszólt azoknak a hirdetőknek, akik azért távoztak a platformról, mert szerintük Musk antiszemitizmusra buzdító bejegyzéseket tett közzé. A botrány továbbra is dagad, a hirdetők távoznak, az X-nek pedig fogynak a bevételi forrásai, ezek alapján jogosan merül fel a kérdés: csődbe fog menni az X? – teszi fel a kérdést a BBC.

Áprilisban Musk még azt nyilatkozta egy interjúban: ha a Disney kényelmesnek érzi, hogy gyerekfilmeket hirdessenek (a Twitteren), és az Apple is úgy érzi, hogy itt akarja hirdetni az iPhone-t, akkor ez annak a jele, hogy a Twitter egy jó hely a hirdetésre. Pár hónappal később viszont már arról beszélünk, hogy Musk ezeket a hirdetőket küldi el melegebb éghajlatra, mert távoznak az állítólagos antiszemita bejegyzések miatt.

Musk már a cég átvételekor tervezte a hirdetők lecserélését az előfizetéses modellel, amellyel egyben csökkenteni is kívánta az automatikusan létrehozott és botok által működtetett felhasználói fiókokat.

Ez viszont a tervezettnél korábban elkezdődött, amikor a hirdetők elkezdték elhagyni a platformot, mert féltek az új moderációs szabályoktól és Musk vezetési stratégiájától, amely általános rettegést keltett a vállalat életében. Most viszont Musk bejegyzései miatt újabb távozási hullám kezdődött, amelybe becsatlakozott az Európai Bizottság és a Disney is.

Az előfizetéses modell viszont nem hoz egyelőre annyi pénzt, amennyi pótolni tudná a cég bevételeit, 2021-ben ugyanis a bevételek 90 százalékát tették ki a hirdetések. Mark Gay, az Ebiquity piaci tanácsadó cég vezető ügyféltisztje szerint

a pénz kifolyt és senki nem dolgozott ki stratégiát az újrabefektetésre.

Ha a vállalat nem tudja kiszolgálni a hitelei kamatait, vagy nem tudja megfizetni a személyzetet, akkor az X valóban csődbe mehet. Musk megpróbálhat újratárgyalni a bankokkal a kevésbé megterhelő kamatfizetésekért, de ha az ezek nem vezetnek eredményre, és a bankok nem kapják meg a pénzüket, akkor a csőd lehet az egyetlen lehetőség. Ebben az esetben a bankok kezében lenne az X vezetőségének és tulajdonosának sorsa és újra oszthatnák a lapokat.