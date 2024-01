Március 1-jétől 15 százalékkal emelkednek a Magyar Telekom tarifái – közölte a cég kedden, kissé meglepve az elemzőket, hiszen például a Concorde és az Erste is csupán 12 százalékra számított.

Jelentősen nő a Magyar Telekom szolgáltatási bevétele.

Fotó: Sommart Sombutwanitkul

A díjemelés persze még így is elmarad a statisztikai hivatal által közzé tett 17,6 százalékos tavalyi inflációs értéktől és a Vodafone tarifáinak 15,4 százalékos emelkedésétől is.

Az Erste számításai szerint az indexálás mintegy 600 millió forinttal magasabb árbevételt hozhat havonta a legnagyobb hazai távközlési társaság konyhájára. Emellett nyilván pozitív hatással lesz a részvények fair értékére is – teszi hozzá az elemzőház, amely a hír alapján nem tartja meglepőnek, hogy a árfolyama a mai kereskedésben a negatív piaci hangulat ellenére is emelkedik, hiszen a pluszárbevétel részvényenként több 10 forintot is jelenthet.

Kora délutánig a Magyar Telekom részvényei amúgy 27 forinttal, azaz 3,6 százalékkal, 777 forintra drágultak, ám később 760 forintig jött vissza az árfolyam.