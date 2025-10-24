Teljes kudarcba fulladt az EU-csúcs: Ursula von der Leyen magyarázkodik – Belgium fellázadt Brüsszel ellen

„Az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen csütörtökön késő este Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. Szerinte az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben.

Ursula von der Leyen: az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Ursula von der Leyen hozzátette: a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira.

„Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk” – mondta a német politikus.

Hozzátette, hogy egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren. Szerinte a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell.

Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta továbbá, hogy elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni. „Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az Eurocsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is” – jelentette ki.

Belgium szerint az EU megosztott a kérdésben

Bart De Wever a csütörtöki tanácskozást követően kijelentette, hogy országa konkrét és szilárd garanciákat vár, mielőtt jóváhagyná azt a tervet, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával jelentős összegű hitelt biztosítana Ukrajnának. Belgium álláspontja kulcsfontosságú, mivel egy belga pénzügyi intézmény, az Euroclear kezeli azokat az eszközöket, amelyeket a tervben felhasználnának.