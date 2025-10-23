Ez most betalált Putyinnak: Kína azonnal faképnél hagyja, nem vesz több orosz olajat tengeri úton – óriási bajban a Kreml

Kína négy legnagyobb állami olajvállalata – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC és a Zhenhua Oil – ideiglenesen leállította az orosz olajimportot, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat hirdetett meg a Rosznyeft és a Lukoil ellen. A Reuters értesülései szerint a döntés a Washington által bevezetett korlátozások közvetlen következménye, és akár hetekre megbéníthatja az orosz export egy részét.

Az amerikai szankciók miatt a kínai állami energiaóriások felfüggesztették az orosz olajimportot / Fotó: Imaginechina via AFP

A lépés különösen érzékenyen érinti Moszkvát, mivel India – az orosz olaj legnagyobb vevője – szintén jelentős visszafogásra készül.

A kettős visszalépés következményeként az orosz olajbevételek meredeken csökkenhetnek, miközben a világpiaci árak emelkedésnek indulhatnak.

A kínai állami vállalatok látszólag nem kockáztatják a másodlagos szankciókat: a Sinopec kereskedőcége, az Unipec már a múlt héten beszüntette az orosz olaj vásárlását, miután a brit kormány is célba vette a Rosznyeftyet és a Lukoilt.

A Vortexa Analytics adatai szerint a kínai állami szereplők 2025 első kilenc hónapjában napi 250 ezer hordó alatt vásároltak orosz tengeri olajat, míg a teljes kínai import 1,4 millió hordó körül mozgott. A vezetékes szállítás – mintegy 900 ezer hordó naponta – egyelőre zavartalan, de a tengeri import befagyása rövid távon átrendezheti a kelet-ázsiai piacokat.

Trump szankciói megtörhetik az orosz olajkereskedelmet

A döntés hátterében az amerikai elnök, Donald Trump legutóbbi szankciós csomagja áll. Az intézkedések a Rosznyeft és a Lukoil mellett több tucat orosz hajót, árnyékflottát és közvetítőcéget is érintenek. A bejelentés után a Brent olajár több mint 5 százalékkal ugrott, és elemzők szerint a piac további emelkedésre készül.

Az olaj drágulása már a hazai üzemanyagpiacon is érezhető lesz: a magyar benzinkutaknál jövő héten újabb áremelés várható. A Mol számára a szankciók szintén kockázatot jelentenek, hiszen a Barátság kőolajvezetéken keresztül továbbra is orosz forrásból kap kőolajat, miközben a szankcionált cégekkel való elszámolás pénzügyi és jogi akadályokba ütközhet.