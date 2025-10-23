Ez most betalált Putyinnak: Kína azonnal faképnél hagyja, nem vesz több orosz olajat tengeri úton – óriási bajban a Kreml
Kína négy legnagyobb állami olajvállalata – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC és a Zhenhua Oil – ideiglenesen leállította az orosz olajimportot, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat hirdetett meg a Rosznyeft és a Lukoil ellen. A Reuters értesülései szerint a döntés a Washington által bevezetett korlátozások közvetlen következménye, és akár hetekre megbéníthatja az orosz export egy részét.
A lépés különösen érzékenyen érinti Moszkvát, mivel India – az orosz olaj legnagyobb vevője – szintén jelentős visszafogásra készül.
A kettős visszalépés következményeként az orosz olajbevételek meredeken csökkenhetnek, miközben a világpiaci árak emelkedésnek indulhatnak.
A kínai állami vállalatok látszólag nem kockáztatják a másodlagos szankciókat: a Sinopec kereskedőcége, az Unipec már a múlt héten beszüntette az orosz olaj vásárlását, miután a brit kormány is célba vette a Rosznyeftyet és a Lukoilt.
A Vortexa Analytics adatai szerint a kínai állami szereplők 2025 első kilenc hónapjában napi 250 ezer hordó alatt vásároltak orosz tengeri olajat, míg a teljes kínai import 1,4 millió hordó körül mozgott. A vezetékes szállítás – mintegy 900 ezer hordó naponta – egyelőre zavartalan, de a tengeri import befagyása rövid távon átrendezheti a kelet-ázsiai piacokat.
Trump szankciói megtörhetik az orosz olajkereskedelmet
A döntés hátterében az amerikai elnök, Donald Trump legutóbbi szankciós csomagja áll. Az intézkedések a Rosznyeft és a Lukoil mellett több tucat orosz hajót, árnyékflottát és közvetítőcéget is érintenek. A bejelentés után a Brent olajár több mint 5 százalékkal ugrott, és elemzők szerint a piac további emelkedésre készül.
Az olaj drágulása már a hazai üzemanyagpiacon is érezhető lesz: a magyar benzinkutaknál jövő héten újabb áremelés várható. A Mol számára a szankciók szintén kockázatot jelentenek, hiszen a Barátság kőolajvezetéken keresztül továbbra is orosz forrásból kap kőolajat, miközben a szankcionált cégekkel való elszámolás pénzügyi és jogi akadályokba ütközhet.
A gazdasági döntések látszólag szembemennek a közelmúlt politikai mozzanataival. Donald Trump és Vlagyimir Putyin ugyanis nemrég bejelentették: Budapesten fognak találkozni, hogy az ukrajnai békefolyamat újraindításáról tárgyaljanak. A bejelentés után nem sokkal azonban Washington szankciókat léptetett életbe, ami gyakorlatilag befagyasztotta az előkészületeket, az amerikai elnök pedig látszólag elhalasztotta a békecsúcsot.
Trump valószínűleg komolyabb elköteleződést vár Moszkvától a tárgyalások mellett, második elnöki ciklusának az első szankcióival pedig rá akarja venni Putyint, hogy minél előbb véglegesítsék a budapesti békecsúcsot.
Elemzők szerint a mostani olajpiaci feszültség új politikai erővonalakat is hozhat: Kína és India alternatív beszerzési forrásokat keres, az orosz bevételek apadnak, a nyugati energiacégek pedig profitálhatnak a drágulásból. A kérdés már csak az, meddig tart ki a kínai óvatosság – és hogy a magyar hídépítő diplomácia képes lesz-e időben rávenni a nagyhatalmakat, hogy fejezzék be a pörlekedést.
