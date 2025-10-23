Rendkívüli: belépett két orosz katonai repülőgép egy NATO-tag légterébe – az egyik egy Szu-30-as vadászbombázó volt

Újabb NATO-légtérsértés történt Európában orosz részről – jelentette a német média néhány perce. Hivatalos forrásokra hivatkozva azt írták, hogy orosz katonai repülőgép, pontosabban kettő sértette meg a katonai szövetség légterét.

Orosz katonai repülőgép: Szu-30-as vadászbombázó sértette meg a NATO légterét / Fotó: AFP

Az eset Litvániában történt, a bejelentést a litván hadsereg tette meg. A tájékoztatás egészen pontosan úgy szólt, hogy egy Szu-30-as vadászgép és egy légi utántöltő repülőgép 18 másodpercre belépett a NATO-tagország légterébe. Az esetet az orosz oldal eddig nem kommentálta.

Mindenesetre az incidensre reagálva riasztották és bevetették a NATO légtérrendészeti misszióban részt vevő vadászgépeket. Ezek nem Gripenek voltak.

Október 23-án, körülbelül 18 órakor a litván légierő államhatár-sértést észlelt a Kibartai régióban (a kalinyingrádi területtel határos város). Egy orosz Szu-30-as vadászrepülőgép és egy Il-78-as repülőgép, amelyek valószínűleg üzemanyag-utántöltési gyakorlatot végeztek a kalinyingrádi régióban, körülbelül 700 méteren belépett a litván légtérbe, majd miután körülbelül 18 másodpercig tartózkodott a litván légtérben, elhagyta azt – áll a hadsereg közleményében.

Emiatt két spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépet riasztottak az eset helyszínére.

A NATO vadászgépei jelenleg légi járőrözést végeznek. Gitanas Nauseda litván elnök egy X-en közzétett bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy a vilniusi külügyminisztérium berendelte az orosz nagykövetség képviselőit, hogy tiltakozzanak a jogsértés miatt.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

Litvánia 2004 májusa óta az EU tagja, a NATO-hoz ugyanebben az évben csatlakozott.