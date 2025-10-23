Deviza
EUR/HUF390.32 +0.31% USD/HUF336.02 +0.24% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF92.29 +0.42% RON/HUF76.79 +0.27% CZK/HUF16.04 +0.19% EUR/HUF390.32 +0.31% USD/HUF336.02 +0.24% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF92.29 +0.42% RON/HUF76.79 +0.27% CZK/HUF16.04 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
incidens
orosz
Litvánia
vadászgépek
légtérsértés
NATO

Rendkívüli: belépett két orosz katonai repülőgép egy NATO-tag légterébe – az egyik egy Szu-30-as vadászbombázó volt

Az incidensre reagálva riasztották és bevetették a NATO légtérrendészeti misszióban részt vevő vadászgépeket. A két orosz katonai repülőgép jogsértését egyelőre nem erősítette meg az orosz fél.
Hecker Flórián
2025.10.23, 20:21
Frissítve: 2025.10.23, 20:45

Újabb NATO-légtérsértés történt Európában orosz részről – jelentette a német média néhány perce. Hivatalos forrásokra hivatkozva azt írták, hogy orosz katonai repülőgép, pontosabban kettő sértette meg a katonai szövetség légterét.

orosz katonai repülőgép, Szu-27-es vadászgép
Orosz katonai repülőgép: Szu-30-as vadászbombázó sértette meg a NATO légterét / Fotó: AFP

Az eset Litvániában történt, a bejelentést a litván hadsereg tette meg. A tájékoztatás egészen pontosan úgy szólt, hogy egy Szu-30-as vadászgép és egy légi utántöltő repülőgép 18 másodpercre belépett a NATO-tagország légterébe. Az esetet az orosz oldal eddig nem kommentálta.

Orosz katonai repülőgép: Szu-30-as sértette meg a NATO légterét

Mindenesetre az incidensre reagálva riasztották és bevetették a NATO légtérrendészeti misszióban részt vevő vadászgépeket. Ezek nem Gripenek voltak.

Október 23-án, körülbelül 18 órakor a litván légierő államhatár-sértést észlelt a Kibartai régióban (a kalinyingrádi területtel határos város). Egy orosz Szu-30-as vadászrepülőgép és egy Il-78-as repülőgép, amelyek valószínűleg üzemanyag-utántöltési gyakorlatot végeztek a kalinyingrádi régióban, körülbelül 700 méteren belépett a litván légtérbe, majd miután körülbelül 18 másodpercig tartózkodott a litván légtérben, elhagyta azt – áll a hadsereg közleményében.

Emiatt két spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépet riasztottak az eset helyszínére.

A NATO vadászgépei jelenleg légi járőrözést végeznek. Gitanas Nauseda litván elnök egy X-en közzétett bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy a vilniusi külügyminisztérium berendelte az orosz nagykövetség képviselőit, hogy tiltakozzanak a jogsértés miatt.

 

Litvánia 2004 májusa óta az EU tagja, a NATO-hoz ugyanebben az évben csatlakozott.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12226 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu