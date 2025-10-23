Orbán Viktor megérkezett az EU-csúcsra: közreadták az első brüsszeli fotókat a magyar konvojról

Orbán Viktor miniszterelnök autókonvoja érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án – ezzel a címadással jelentek meg fotók az MTI-ben. Ezeken az látszik, hogy Orbán Viktor megérkezett Brüsszelbe.

Orbán Viktor megérkezett Brüsszelbe az EU-csúcsra / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mindez azért is számít fontos fejleménynek, mert hiába tart reggel óta az uniós csúcs Brüsszelben, Orbán Viktor eddig azon nem tudott részt venni, mert Magyarországon október 23. nemzeti ünnep, amelyen a miniszterelnök beszédet mondott, illetve köszöntötte a Békemeneten részt vett tömeget.

A kormányfő ugyan kérte az EU-t, hogy tegyék át egy másik napra az EU-csúcsot, hogy ne legyen ütközés, de erre nem volt nyitottság. Így a magyar miniszterelnök távollétében Robert Fico képviselte Magyarországot, a magyar álláspontot.

Külön érdekesség, hogy Fico éppen az ukrán napirendi pont tárgyalásán adott helyettesítést, ezzel kezdődött ugyanis a brüsszeli program. Zelenszkij csak ezen volt jelen, így Orbán Viktorral elkerülték egymást. Ettől függetlenül az EU-csúcs még számos meglepetést tartogathat, hiszen döntés születhet a befagyasztott orosz vagyon sorsáról is.

Orbán Viktor tehát a friss fotók tanúsága szerint megérkezett Brüsszelbe.

Az uniós vezetők amiatt találkoznak most Brüsszelben, hogy megbeszélést folytassanak Ukrajnáról, az európai védelemről, a legutóbbi közel-keleti fejleményekről, a versenyképességről, a lakhatásról és a migrációról. A csúcstalálkozón a vezetők megbeszélést folytatnak majd az elkövetkező években nyújtandó pénzügyi támogatásról, ezen belül

az Oroszország immobilizált vagyoni eszközein alapuló lehetőségekről is.

Az EU és tagállamai eddig 177,5 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, amelyből 63,2 milliárd eurót tett ki a katonai támogatás.

Napirendre kerülnek az izraeli háború fejleményei is, vagyis a Sarm es-Sejk-i békecsúcs eredményei, az összes túsz szabadon bocsátása, valamint Donald Trump elnök Gázára vonatkozó békejavaslatának kezdeti szakaszai. Az uniós vezetők a tervek szerint az fogják megvitatni, hogy az EU miként tudja támogatni egyrészt az arra irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket, hogy igazságos és tartós, szilárdan a kétállami megoldáson alapuló béke jöjjön létre, másrészt Gáza újjáépítését.