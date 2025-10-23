Putyin először szólalt meg a budapesti békecsúcs elhalasztásáról: eddig nem ismert részleteket árult el – ez következik most

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy a tervezett budapesti békecsúcs ötlete „teljes egészében az amerikai féltől” származott. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetésük során maga vetette fel a magyar fővárost helyszínként – az orosz fél pedig azonnal elfogadta a javaslatot.

Az orosz elnök szerint Donald Trump kérésére kezdték szervezni a budapesti békecsúcsot, ám az amerikai fél most visszakozik / Fotó: Anadolu via AFP

„A találkozó és annak helyszíne az amerikai elnök javaslata volt. Én egyetértettem, de hozzátettem, hogy egy ilyen eseményt alaposan elő kell készíteni. Hiba lenne felkészületlenül belevágni, és eredmény nélkül távozni” – idézte az Interfax orosz hírügynökség Putyint, aki Trump legutóbbi nyilatkozataira reagált.

Budapesti békecsúcs: minden sínen volt a halasztás előtt

Az orosz elnök szerint az amerikai fél a megbeszélések előkészítéséhez már kijelölt néhány felelőst, köztük a külügyminisztert, Marco Rubiót. „Mi is készek voltunk megnevezni a saját csapatunkat, Lavrov külügyminiszter vezetésével” – tette hozzá.

Putyin úgy fogalmazott: „Most úgy látom, az amerikai elnök inkább a halasztásról beszél. Mit lehet erre mondani? A párbeszéd mindig jobb, mint bármiféle konfrontáció, vita vagy háború. Mi továbbra is a folyamatos párbeszéd hívei vagyunk.”

Donald Trump korábban bejelentette, hogy lemondja a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, de jelezte, reméli, hogy később még sor kerülhet rá.

A halasztásról szóló döntés azután született, hogy Washington váratlanul szankciókat jelentett be orosz energetikai cégek ellen.

A budapesti békecsúcs így továbbra is a levegőben lóg: miközben Moszkva a párbeszédre helyezné a hangsúlyt, Washington belpolitikai és külpolitikai nyomás alatt mérlegeli, mikor és milyen feltételekkel lenne érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni.