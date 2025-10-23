Deviza
EUR/HUF390.62 +0.39% USD/HUF336.47 +0.37% GBP/HUF448.23 +0.13% CHF/HUF422.83 +0.42% PLN/HUF92.37 +0.5% RON/HUF76.85 +0.35% CZK/HUF16.06 +0.3% EUR/HUF390.62 +0.39% USD/HUF336.47 +0.37% GBP/HUF448.23 +0.13% CHF/HUF422.83 +0.42% PLN/HUF92.37 +0.5% RON/HUF76.85 +0.35% CZK/HUF16.06 +0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-amerikai viszony
Budapesti békecsúcs
Donald Trump
diplomácia
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

Putyin először szólalt meg a budapesti békecsúcs elhalasztásáról: eddig nem ismert részleteket árult el – ez következik most

Vlagyimir Putyin szerint nem Moszkva, hanem Washington vetette fel Magyarországot helyszínként az orosz-amerikai csúcstalálkozóhoz. Az orosz elnök hozzátette: csalódott a halasztás miatt, mivel a budapesti békecsúcs előkészületei már javában folytak.
VG
2025.10.23., 19:00

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy a tervezett budapesti békecsúcs ötlete „teljes egészében az amerikai féltől” származott. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetésük során maga vetette fel a magyar fővárost helyszínként – az orosz fél pedig azonnal elfogadta a javaslatot.

Putin awards Order of St. Andrew to Indian PM Modi for strengthening bilateral relations budapesti békecsúcs
Az orosz elnök szerint Donald Trump kérésére kezdték szervezni a budapesti békecsúcsot, ám az amerikai fél most visszakozik / Fotó: Anadolu via AFP

„A találkozó és annak helyszíne az amerikai elnök javaslata volt. Én egyetértettem, de hozzátettem, hogy egy ilyen eseményt alaposan elő kell készíteni. Hiba lenne felkészületlenül belevágni, és eredmény nélkül távozni” – idézte az Interfax orosz hírügynökség Putyint, aki Trump legutóbbi nyilatkozataira reagált.

Budapesti békecsúcs: minden sínen volt a halasztás előtt

Az orosz elnök szerint az amerikai fél a megbeszélések előkészítéséhez már kijelölt néhány felelőst, köztük a külügyminisztert, Marco Rubiót. „Mi is készek voltunk megnevezni a saját csapatunkat, Lavrov külügyminiszter vezetésével” – tette hozzá.

Putyin úgy fogalmazott: „Most úgy látom, az amerikai elnök inkább a halasztásról beszél. Mit lehet erre mondani? A párbeszéd mindig jobb, mint bármiféle konfrontáció, vita vagy háború. Mi továbbra is a folyamatos párbeszéd hívei vagyunk.”

Donald Trump korábban bejelentette, hogy lemondja a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, de jelezte, reméli, hogy később még sor kerülhet rá

A halasztásról szóló döntés azután született, hogy Washington váratlanul szankciókat jelentett be orosz energetikai cégek ellen.

A budapesti békecsúcs így továbbra is a levegőben lóg: miközben Moszkva a párbeszédre helyezné a hangsúlyt, Washington belpolitikai és külpolitikai nyomás alatt mérlegeli, mikor és milyen feltételekkel lenne érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni.

Trump részletesen elmagyarázta, miért mondta le a jövő heti budapesti békecsúcsot Putyinnal – de ez még nem a vége, ígéretet tett az amerikai elnök

A budapesti békecsúcs most nem hozná el a várt eredményeket az amerikai elnök szerint. Ugyanakkor Trump nem tett le arról, hogy Budapesten találkozzon orosz kollégájával.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12225 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
MiCA

Váratlan bejelentést tett a Revolut október 23-án, ennek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon: máris itt a nagy visszatérés

Az új Crypto 2.0 szolgáltatás több száz érmét és stabilcoin-átszámítást kínál felár nélkül.
2 perc
orosz-amerikai viszony

Putyin először szólalt meg a budapesti békecsúcs elhalasztásáról: eddig nem ismert részleteket árult el – ez következik most

Vlagyimir Putyin szerint nem Moszkva, hanem Washington vetette fel Magyarországot helyszínként az orosz-amerikai csúcstalálkozóhoz.
2 perc
Budapesti békecsúcs

Ez most betalált Putyinnak: Kína azonnal faképnél hagyja, nem vesz több orosz olajat tengeri úton – óriási bajban a Kreml

India is visszafogja a kereskedelmet, így Moszkva két legnagyobb vevője egyszerre fordul el tőle – ami újabb árhullámot indíthat a globális olajpiacon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu