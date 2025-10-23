Putyin először szólalt meg a budapesti békecsúcs elhalasztásáról: eddig nem ismert részleteket árult el – ez következik most
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy a tervezett budapesti békecsúcs ötlete „teljes egészében az amerikai féltől” származott. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetésük során maga vetette fel a magyar fővárost helyszínként – az orosz fél pedig azonnal elfogadta a javaslatot.
„A találkozó és annak helyszíne az amerikai elnök javaslata volt. Én egyetértettem, de hozzátettem, hogy egy ilyen eseményt alaposan elő kell készíteni. Hiba lenne felkészületlenül belevágni, és eredmény nélkül távozni” – idézte az Interfax orosz hírügynökség Putyint, aki Trump legutóbbi nyilatkozataira reagált.
Budapesti békecsúcs: minden sínen volt a halasztás előtt
Az orosz elnök szerint az amerikai fél a megbeszélések előkészítéséhez már kijelölt néhány felelőst, köztük a külügyminisztert, Marco Rubiót. „Mi is készek voltunk megnevezni a saját csapatunkat, Lavrov külügyminiszter vezetésével” – tette hozzá.
Putyin úgy fogalmazott: „Most úgy látom, az amerikai elnök inkább a halasztásról beszél. Mit lehet erre mondani? A párbeszéd mindig jobb, mint bármiféle konfrontáció, vita vagy háború. Mi továbbra is a folyamatos párbeszéd hívei vagyunk.”
Donald Trump korábban bejelentette, hogy lemondja a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, de jelezte, reméli, hogy később még sor kerülhet rá.
A halasztásról szóló döntés azután született, hogy Washington váratlanul szankciókat jelentett be orosz energetikai cégek ellen.
A budapesti békecsúcs így továbbra is a levegőben lóg: miközben Moszkva a párbeszédre helyezné a hangsúlyt, Washington belpolitikai és külpolitikai nyomás alatt mérlegeli, mikor és milyen feltételekkel lenne érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni.
