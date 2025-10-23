Deviza
Újabb fordulat a Fradi-szurkolók botrányában: mégis átjutott ezer magyar az osztrák határon, ott lesznek a stadionban – Szijjártó Péter most nekik üzent

Korábban úgy tűnt, a legrosszabb forgatókönyv következik be, és nem lesznek Fradi-szurkolók a meccsen. A Fradi-szurkolók botránya azonban újabb fejezettel bővült.
Hecker Flórián
2025.10.23, 18:14
Frissítve: 2025.10.23, 18:54

Bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló eljutását Salzburgba, mintegy ezren így is a helyszínen vannak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Fradi-szurkolók botránya, FTC Ferencváros büntetőből gólt szerez a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőlabdarúgás futball foci soccerFerencvárosi TC - FC Noah
Fradi-szurkolók botránya: mégis átjutott ezer magyar az osztrák határon / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter felhívta rá a figyelmet, hogy drukkereknek négy magyar konzul is segíthet szükség esetén.

Fradi-szurkolók botránya: mégis átjutott ezer magyar az osztrák határon

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a magyar külgazdasági és külügyminiszter részletes információ adott, mi történt az osztrák–magyar határon. „Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek,

majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről.

A magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak, és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat” – jelentette be a következményeket.

Hozzátette, reméli, a Fradi-játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt. Pedig a botrány kipattanásakor még úgy tűnt, sikerül rendezni a konfliktust, Szijjártó Péter is bizakodó volt, ehhez képest úgy tűnt, a legrosszabb forgatókönyv következik be, és nem lesznek Fradi-szurkolók a meccsen.

Nem sokkal korábban Kubatov Gábor, az FTC elnöke is arról számolt be, hogy a Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. „Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter azonban most arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló Salzburgba való eljutását,

de több mint ezer torokból így is szólni fog a Fradi-induló a Red Bull Arénában.

„Ezért fontos, hogy a helyszínre érkezett szurkolókat négy konzul segíti a stadionban, és látván az osztrák hatóságok hozzáállását, ha bárkinek segítségre van szüksége, él az ügyeleti telefonszámunk: +43 660 259 3184” – tájékoztatott.

A mérkőzés 18:45-kor kezdődik.

