EUR/HUF390.32 +0.31% USD/HUF336.13 +0.27% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF92.29 +0.42% RON/HUF76.79 +0.27% CZK/HUF16.04 +0.19%
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
Nagyon csúnya üzemanyagár-emelés jöhet Magyarországon hétfőtől: ez áll a háttérben

Tovább emelkednek az olajárak a globális piacon, 5 százaléknál is nagyobb a drágulás csütörtökön. Donald Trump legújabb bejelentése miatt az egyik legnagyobb vevő, India is kénytelen átgondolni olajvásárlási stratégiáját.
VG/MTI
2025.10.23, 16:04
Frissítve: 2025.10.23, 16:09

Csütörtökön kora délután több mint 5 százalékkal drágult a Brent olajfajta hordónkénti ára, miután az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szankciókat vezetett be a legfontosabb orosz beszállítók, a Rosznyefty és a Lukoil ellen az orosz–ukrán háború miatt.

Oil,Business.,Engineer,Next,To,An,Oil,Rig.,Oil,Production olajpiac
Donald Trump szankciói felrántották az olajárakat / Fotó: Shutterstock

Közép-európai idő szerint 14 óra körül az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 65,97 dollár volt, 3,38 dollárral (5,4 százalékkal) magasabb a szerdai zárószintnél. Mintegy háromnegyed órával később a Brentet alacsonyabban, 65,44 dolláron jegyezték, ami 2,85 dolláros (4,55 százalék) emelkedésnek felel meg.

A Trump-kormányzat azzal indokolta lépését, hogy hiányzik Oroszország részéről a komoly elkötelezettség az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamat iránt. Az Egyesült Államok egyúttal kijelentette azt is, hogy további lépésekre készül, és felszólította Moszkvát, hogy azonnal állapodjon meg a tűzszünetről.

India újragondolja olajstratégiáját

Eközben a Reuters iparági forrásai arról számoltak be, hogy az indiai finomítók az új szankciókat követően jelentősen vissza fogják szorítani az Oroszországból származó olaj. Újdelhi az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, lecsapva a nyugati szankciók miatt felszabadult mennyiségre, a kedvezményes árú, tengeri úton szállított orosz nyersolaj legnagyobb vásárlójává vált, és az idei év első kilenc hónapjában körülbelül napi 1,7 millió hordót importált.

A Reliance Industries, az ország legnagyobb orosz olajvásárlója például erőteljesen csökkenteni vagy teljesen leállítani tervezi a vásárlást. Ugyanakkor a források szerint az indiai állami finomítók ritkán vásárolnak orosz olajat közvetlenül a Rosznyeftytől és a Lukoiltól, vásárlásaikat általában közvetítőkön keresztül bonyolítják le.

Ole Hansen, a Saxo Bank vezető árupiaci szakértője szerint miközben a piacot eddig a túlkínálat-hangulat jellemezte, ez most az ellenkezőjére fordulhat.

Nem az Egyesült Államok az első, akmely határozottan fellépett Moszkvával szemben. Nagy-Britannia a múlt héten vezetett be szankciókat a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Ráadásul október 23-án az Európai Unió tagállamai is jóváhagyták a háború miatt Oroszország ellen bevezetett 19. szankciócsomagot, amely magában foglalja az orosz LNG importjának tilalmát is.

