A Sony Interactive Entertainment kirúgja 900 dolgozóját a PlayStation egységétől. Az elektronikai termékeket gyártó vállalat ezzel az összes munkavállalójának mintegy 8 százalékát leépíti és belép a technológiai cégek elbocsátási hullámába.

A PlayStation munkavállalóinak elbocsátásának hírét a piac bizalmatlansággal fogadta.

Fotó: AFP

A rossz hír a Sony a döntéséről a márciusban nyugdíjba vonuló Jim Ryan, az egység elnök-vezérigazgatója értesítette a dolgozókat. A vezető a keddi levelében nyomatékosította, hogy "alapos mérlegelés és számos, több hónapon át tartó vezetői megbeszélés után világossá vált, hogy változtatásokra van szükség az üzletág további növekedése és a vállalat fejlesztése érdekében".

Az elbocsátások a vállalat összes régióját érinti, Amerikától Ázsiáig. A legrosszabbul a britek jártak, a PlayStation londoni stúdiója teljes egészében bezár.

Az elbocsátások a Sony más stúdióit is érintik, köztük az amerikai székhelyű Insomniac Games-t, amely olyan játékokon dolgozott, mint a "Marvel's Spider-Man 2" és a Naughty Dog, a "The Last of Us" mögött álló stúdió – közölte a CNBC és a Reuters.

Miért bocsátják el a PlaySation munkavállalóit?

Ryan a lépést a videojáték-ipar átalakulásával magyarázta a lépést.

Rosszul megy a Sony üzlete, azaz a játékkonzoljáé. A japán játékipari óriás februárban közölte, hogy a PlayStation 5 eladásainak fokozatos csökkenésére számít, és hogy a következő pénzügyi évben nem tervezi nagyobb címek kiadását. A vállalat akkor azt mondta, hogy a márciusban véget érő pénzügyi évben 21 millió darab ilyen termék eladására számít, ami 4 millióval kevesebb a korábbi előrejelzésénél. A játékkonzolból három év alatt több mint 50 millió darabot értékesítettek.

Elemzők arra számítottak, hogy a Sony idén kiadja a PlayStation 5 frissített változatát, hogy azzal fellendítse a konzol iránti keresletet. Ezután nem meglepő, hogy az elbocsátások bejelentésére a vállalat részvényei meredeken zuhantak.

A globális videojáték-piac tavaly mindössze 0,6 százalékkal, 184 milliárd dollárra nőtt a Newzoo iparági nyomkövető szerint.