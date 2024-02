Budaörsről indultak, ma már a brit elitképzőben oktatják a tananyagukat – közben egy Cápát is kifogtak

„Nagyon izgalmas korban élünk, amikor a digitális világ soha nem látott sebességgel fejlődik. A mesterséges intelligencia fejlődésének (MI) sebessége is azt mutatja, hogy lépést váltott az emberiség. Nagy igazság, hogy nem az MI fogja elvenni a mi munkánkat és a gyermekeinkét, hanem az, aki ért a mesterséges intelligenciához. A szülők úgy tudják felkészíteni gyerekeiket a jövő kihívásaira, ha erre különös figyelmet fordítanak” – mondta Balogh Péter milliárdos üzletember, angyalbefektető a Logiscool tizedik évfordulója alkalmából rendezett eseményen. Az RTL-en futó Cápák között című üzleti show-műsor egyik állandó szereplője a kezdeti ódzkodás ellenére 2017-ben döntött úgy, hogy pénzt invesztál az élményalapú programozást és digitális írástudást oktató projektbe, amelyből egy évre rá franchise-alapú nemzetközi iskolahálózat lett. A Breuer Anita és Csitári Gyula által Budaörsön alapított Logiscool tananyagait 30 ország több mint 200 intézményében oktatják legalább 210 ezer diáknak.

Fotó: Logiscool

Megtanítják a gyerekeknek, hogyan kell használni a mesterséges intelligenciát

„A gyerekek mindenhol, Szingapúrtól Dél-Afrikán át Mexikóig ugyanúgy reagálnak a tananyagunkra: egyszerűen nem szeretik abbahagyni az órákat” – jegyezte meg Breuer Anita. Csitári Gyula azzal egészítette ki, hogy minden platform, amit használnak, saját fejlesztés. Kiemelte: nem véletlen, hogy ennyi országból érdeklődnek a megoldásaik iránt, hiszen saját tananyaguk, közösségi portáljuk és oktatási platformjuk világszinten megállja a helyét.

Balogh Petya úgy véli, a programozás egy egyszerű gondolkodásmód: a célok egyre kisebb lépésekre való felbontásával kell tudni komplex problémákat megoldani. Akik ezt megtanulják, sokkal sikeresebb felnőttek lesznek, sokkal több tervüket tudják majd megvalósítani – mutatott rá.

A Logiscool

a különböző szintű programozói kurzusok mellett

digitális alkotást és

video productiont is kínál.

Oktatóik a problémamegoldó készségek fejlesztésére, a logikai, algoritmikus gondolkodás erősítésére és a kreativitás fokozására is figyelnek.

„A világ változásaira és a mesterséges intelligencia térnyerésére reagálnunk kell. Mi már évek óta oktatjuk, miként működik az AI. Most már azt is megtanítjuk, akár egészen kicsiknek is, hogyan kell azt használni” – hangsúlyozta Csitári.

Fotó: Logiscool

Már a brit elitképző is felfigyelt a Logiscoolra

A Logiscool népszerűségét jól szemlélteti az a megállapodás, amelyet az EtonX-szel, az elismert brit Eton College innovatív részlegével kötöttek. Az együttműködés részeként kifejlesztettek közösen egy olyan kurzust, amely lehetőséget nyit a kódolás és a mesterséges intelligencia oktatására a 12 évnél idősebb gyerekek és fiatalok számára.

Etonban végzett többek között III. Károly brit király két fia, Vilmos és Harry herceg, és nagybátyjuk, Charles Spencer, a néhai Diana hercegnő testvére. A korábbi miniszterelnökök közül Robert Walpole, William Gladstone, Harold Macmillan, Anthony Eden, Alec Douglas Home, David Cameron és Boris Johnson is itt tanult.

A brit elitképzőbe 1350 13 és 18 év közötti fiú jár. A 2021–2022-es tanévben a diákok 20 százaléka kapott anyagi támogatást, százan pedig egyáltalán nem fizettek. A 2022–2023-as tanévre 9,4 millió fontot különítettek el pénzügyi hozzájárulásra, így 107-en ingyen vehették igénybe az oktatást. A három szemeszterből álló tanítási évben

egy szemeszter 16 666 fontba (7,49 millió forint) kerül.

Ezenfelül van regisztrációs és beiratkozási díj is.