Tovább gyűrűzik a TikTok és a Universal Music Group (UMG) közti perpatvar. A rövidvideó-megosztó portál és a zenetulajdonos óriásvállalat továbbra sem egyezett meg a jogdíjakról, így a közösségi médium kénytelen újabb zeneszámokat eltávolítani a kínálatából.

Újabb zenéket távolítanak el a TikTokról – Adele és Harry Styles nem képez kivételt.

Fotó: AFP

A kiadói szerződés, amivel a TikTok hozzáférést nyújthat mintegy négymillió dalh⁠⁠oz, a hétvégén lejár. Tehát a videómegosztó platformnak nemcsak a zeneszámokat kell elérhetetlenné tennie, de például a tartalomgyártók sem használhatják azokat zenei aláfestésként. Így eltűnhetnek Adele és Harry Styles számai is a TikTokról.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a világ legnagyobb zenekiadója letiltotta a zenéit a TikTokról, miután kudarcba fulladt a közösségi médium és a UMG licencszerződésének megújítása. Akkor azokat a számokat vették le a portálról, amelyek előadói szerződésben állnak a zenekiadóval. Most pedig azoktól a daloktól fosztják meg a TikTok közönségét, amelyeknek a zeneszerzői köthetők a Universalhoz.

A TikTok azt közölte, hogy a népszerű dalok mintegy 30 százalékát törlik, ám iparági becslések szerint ez a videómegosztón található összes zene akár 80 százalékára is kiterjedhet.

Ez az úgynevezett megosztott szerzői jogok miatt van. Ez azt jelenti, hogy ha egy dalszerző, aki a Universal Music kiadói részlegéhez szerződött, akár csak egy kicsivel is hozzájárult egy dalhoz, akkor elméletileg az egész felvételt törölni kell. Azaz más kiadók előadóinak dalai is érintettek lehetnek, így a Sony és a Warner, valamint több száz független előadóé is – magyarázza a BBC.