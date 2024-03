A Star Wars megalkotója, George Lucas is beállt azok közé, akik a Disney nagy vezérigazgatósági szavazásán Bob Igert és a cég többi jelöltjét támogatják. Lucashoz társult még a Wall Street dollármilliárdos üzletembere, Jamie Dimon és Walt Disney több leszármazottja is. Mindannyian bizalmukat fejezték ki Igerék vezetésében és nyíltan ellenzik, hogy a Nelson Peltz-féle Trian Fund Management vagy a Blackwells Capital aktivista befektetői helyet kapjanak az igazgatótanácsban.

George Lucas már a nevével is könnyen meg tud győzni több lakossági befektetőt.

Fotó: Angela Weiss / AFP

A jelenlegi Disney-vezetést pártolók közül többen is nyilvánosan kifejezték támogatásukat, ami meglehetősen ritka egy ilyen igazgatótanácsi szavazáson. A vállalat nemrég egy kampányvideót is közzétett, melyben a Trian két vezetőségi jelöltjét, Nelson Peltzet és Jay Rasulót vette célba, és kiemeli a Bob Iger vezérigazgató által elért eredményeket. A vállalat kampányvideója röviden összefoglalja, hogy Peltz és Rasulo hogyan fektettek be más cégekbe, melyek utána vagy tönkrementek, vagy jelentősen csökkent a piaci részesedésük.

A Disney támogatói felé is tett lépéseket: a Reuters szerint

a vállalat új, 160 millió dolláros (bő 58 milliárd forint) befektetési alapot nyitottak Jamie Dimon pénzintézetében, a JPMorgan Chase-ben, mely jelenleg is együtt dolgozik a Disney-vel a fedezeti alapok elleni védekezésben.

George Lucas pedig már csak a nevével is meg tud győzni többeket a lakossági befektetők közül – akik 34 százalékát teszik ki a részvényeseknek –, hogy higgyenek „Bob hosszú távon értékteremtő, a múlt erejébe vetett hitében és bizalmában”. A Disney egyik korábbi vezetője elmondta, hogy Lucas és a Disney örökösei igyekeztek hangsúlyozni a kreativitás fontosságát, valamint hogy a cégnek gazdag múltja van a „lenyűgöző történetmesélésben”, melyben Nelson Peltzéknek nincs tapasztalata.

Az irányítási szakértők szerint még az intézményi befektetők esetében is hangos visszhangot kaphat a cég és az olyan emberekkel fennálló mély kapcsolat, mint Lucas és Dimon. A befektetési cégek, beleértve a befektetési alapokat is, gyakran vonakodnak nyilvánosan beszélni arról, hogyan és kire teszik voksukat egy igazgatótanácsi szavazáson. A Disney vezetői, valamint a Trian and Blackwells képviselői április 3-án fogják személyes találkozókon és virtuális üléseken megpróbálni megnyerni a befektetők és részvényesek bizalmát.