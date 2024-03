A Volkswagen dolgozói az amerikai Chattanooga városában benyújtották azt a dokumentumot, amely lehetővé tenné, hogy csatlakozzanak az autóipari szakszervezethez, a UAW-hoz, miután többségük a szakszervezetbe lépés mellett van.

Fotó: Getty Images

Ez az első szakszervezeti választás a UAW történetében, mióta a szervezet elkezdte kampányát azért, hogy megszervezze a dolgozókat azokban az autógyárakban is, ahol nincs elismert szakszervezeti képviselet. Esélyeiket javítja, hogy tavaly a UAW remek eredményeket ért el a három nagy amerikai autógyártóval, a Forddal, a GM-mel és a Stellantisszal szemben a lejáró kollektív szerződések újratárgyalásakor. A sikerhez az is kellett, hogy a UAW dolgozói sztrájkba léptek, de nem hagyományos módon, hanem stratégiailag kiválasztott üzemekben. Ez azt is segítette, hogy a sztrájkalap hosszabb ideig kitartson.

A chattanoogai üzem a Volkswagen egyetlen olyan gyára világszerte, ahol nem üzemel szakszervezet a UAW tájékoztatása szerint.

A szakszervezet tisztességtelen magatartás miatt keresetet is benyújtott az autógyártó ellen, mondván, az a szervezési kampány alatt igyekezett keresztbe tenni az erőfeszítéseknek. A Volkswagen tagadja a vádakat.

A UAW már februárban arról számolt be, hogy a gyár négyezer dolgozójának több mint a fele csatlakozna a szakszervezethez. Ugyancsak a múlt hónapban azt is közölték, hogy a Mercedes alabamai üzemében is megvan a többségi támogatás, míg a szintén alabamai Hyundai gyárban és a Toyota Missouriban található üzemében átlépték a 30 százalékos támogatottságot a dolgozók körében.

A UAW februárban bejelentett tervei szerint a következő két évben 40 millió dollárt szánnak az autó- és akkumulátorgyárakban a munkások szakszervezetbe szervezésére – idézi fel a The Guardian.

A korábbi vezetés alatt a UAW már 2014-ben és 2019-ben is közel került ahhoz, hogy győzzön a szakszervezeti szavazáson az üzemben, ám a szakszervezet-ellenes erők közbelépése és agresszív taktikája végül ezt meg tudta akadályozni. Azóta azonban a szakszervezetek támogatottsága jelentősen nőtt az amerikai társadalomban, így azok olyan cégeknél is meg tudtak jelenni, mint a Starbucks vagy a sokáig bevehetetlennek hitt Amazon.