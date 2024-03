Távolról sem került pont az évszázad magyar üzletére – ez derül ki a friss spanyol sajtójelentésekből. Szerda este úgy tűnt, lezárult a folyamat, miután a spanyol szocialista kormány betartott a magyar befektetőknek és világossá tette: nem támogatja, hogy felvásárolják a Talgo vasúti járműgyártó óriást.

Fordulat az évszázad üzletében: nem hagyják magukat a magyarok – a spanyol kormány orra előtt vehetik meg a vonatgyártó óriást. Fotó: Talgo

Az indoklás szokatlan volt, hiszen a spanyol közlekedési miniszter arra hivatkozott, hogy feltételezéseik szerint a magyar konzorcium mögött oroszok, egyenesen az orosz állam áll. Erre azonban semmilyen konkrét bizonyítékot nem szolgáltatott, így a kijelentés könnyen értelmezhető úgy is, hogy a politikai nyomásgyakorlás része.

Nem hagyják magukat a magyarok, a spanyol kormány orra előtt vehetik meg a vonatgyártó óriást

A magyar befektetők azonban ettől nem ijedtek meg, legalábbis a legújabb információk szerint a spanyol kormány állásfoglalása ellenére

a Magyar Vagon Zrt. 619 millió eurós, átszámítva nagyjából 250 milliárd forintos nyilvános vételi ajánlatot tett a Talgóra.

Ez hivatalos, be is nyújtották a Nemzeti Értékpapírpiaci Bizottságnak. Ebből az is kiderült, hogy a felvásárlás a Talgo részvényeinek 100 százalékát magába foglalná. Sőt, az is, hogy a magyar ajánlattevő a részvénytulajdonosok számára papíronként 5 eurót fizetne. A Talgo igazgatósága nem meglepő módon kifejezetten kedvezően reagált és egyhangúlag megerősítette, hogy a felajánlott ellenérték vonzó a részvényesei számára. Éppen ezért pozitív előzetes minősítést adott az esetleges tranzakcióhoz.

További kedvező jel, hogy a magyar befektetőknek már szerdán sikerült egyezségre jutniuk a Talgót hitelező bankokkal. Ez sarkalatos kérdés volt, ugyanis a spanyol hatóságok február elején világossá tették, hogy mivel egy tulajdonosváltás veszélyeztetheti a spanyol vasúti járműgyártó óriás finanszírozását, ezért megakadályozhatják az ügyletet. Ez a vélt vagy valós veszély tehát elhárult, a cég könyvelésében szerepelő 23 pénzintézet továbbra is tartja az összesen 329 millió eurós hitelállományt a Talgo-projektjeire.

Nagyon meg kell fontolnia a spanyol kormánynak, megakadályozza-e a Talgo magyar felvásárlását

Ez egyébként tekinthető a Magyar Vagon bravúrjának is, hiszen ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozták a tiltakozó spanyol kormányzatot. Oscar Puente közlekedési miniszter tolmácsolva Pedro Sánchez szocialista kormányának döntését kijelentette, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne kerüljön magyar kézbe a Talgo. Jordi Hereu ipari és turisztikai miniszter pedig arról beszélt, hogy a vállat stratégiai fontosságú a vasúti mobilitásában betöltött alapvető szerepe miatt éppen ezért a kormány meg fogja védeni.

Tény, hogy a spanyol kormány úgy alakította ki a jogi szabályozást, hogy lehetőségében áll megvétózni a Talgo eladását. Csakhogy mostanra olyan helyzet állt elő – az igazgatóság zöld lámpája, a banki pénzügyi csatornák stabilizálása –, hogy

amennyiben kijátssza ezt a kártyát, könnyen bíróság előtt találhatja magát.

Ugyanis mindezek fényében nagyon nehezen magyarázható meg, hogy miért lehetetlenített el egy piaci műveletet.

A Talgo-ügy hátteréről a Világgazdaság több cikket is közölt. Hogy miért fontos a Talgo és mit lehet tudni a magyar befektetőkről, azt az alábbi anyagban foglaltuk össze.