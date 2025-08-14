A Wizz Air felvirágoztatná az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőteret

Novembertől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren a Wizz Air légitársaság, ez pedig lehetővé teszi, hogy november derekától az ide telepítendő két Airbus A321neo repülőgép révén 12 új célállomásra szállítsa az utasokat.

Bővíti pozsonyi tevékenységét a Wizz Air / Fotó: AFP

A szlovák főváros repülőtere történetében még sosem volt ilyen jelentős járatbővítés. A Wizz Air új bázisa történelmi mérföldkő a pozsonyi repülőtér számára. A minden korábbinál nagyobb járatbővítés erőteljes mértékben hozzájárul a légikikötő forgalmának bővítéséhez. Általa

a mostani évi kétmilliós utasszám az elkövetkező években évi hárommillióra nőhet.

„Nagyra értékeljük, hogy olyan járatokat is indít, amiket az utasok igényei alapján már régen kértünk” – hálálkodott a magyar gyökerű cégnek Dusan Novota, az M. R. Stefánik repülőtér vezérigazgatója.

Wizz Air: újra közvetlen járat Svájcba

A magyar hátterű fapados légitársaság pozsonyi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy

naponta indít járatot Barcelonába (El Prat repülőtér),

emellett végre közvetlenül Pozsonyból is el lehet jutni Nápolyba, Palermóba, Málagába, Athénba, Bázelbe (15 év után újra közvetlen járat Pozsony és Svájc között), Várnába vagy éppen Oslóba.

Ezzel együtt összesen már 10 ország 15 célállomására repít a Wizz Air Pozsonyból (a már meglévő helyszínek London-Luton, Szkopje és októbertől Bukarest), amivel a második legfontosabb légitársasággá válik a Ryanair mögött.

A szlovákok eddig többnyire Bécsből repültek

A bő 10 éve átépített és felújított pozsonyi légikikötő az uniós fővárosok egyik legkisebb forgalmú reptere, a pozsonyiak döntően az alig 60 kilométerre fekvő Bécs-Schwechatról repülnek. A szlovák főváros repülőterének éves forgalma először

2018-ban haladta meg a 2 millió főt, majd a Covid idején brutálisan visszaesett és

2023-ban sem érte el a korábbi szintet (1,95 millió fő),

miközben a reptér éves kapacitását 5 millió utasra tervezték.

Idén viszont megugrott a teljesítménye, most júliusban a havi forgalma rekordot döntött 359 ezer utassal, és az év első 7 hónapjában összesen 1,234 millió ügyfelet szolgált ki, ami 16 százalékos növekedés 2024 hasonló időszakához viszonyítva.