A Wizz Air felvirágoztatná az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőteret

Novembertől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren a Wizz Air légitársaság, ez pedig lehetővé teszi, hogy november derekától az ide telepítendő két Airbus A321neo repülőgép révén 12 új célállomásra szállítsa az utasokat.
A szlovák főváros repülőtere történetében még sosem volt ilyen jelentős járatbővítés. A Wizz Air új bázisa történelmi mérföldkő a pozsonyi repülőtér számára. A minden korábbinál nagyobb járatbővítés erőteljes mértékben hozzájárul a légikikötő forgalmának bővítéséhez. Általa
a mostani évi kétmilliós utasszám az elkövetkező években évi hárommillióra nőhet.
„Nagyra értékeljük, hogy olyan járatokat is indít, amiket az utasok igényei alapján már régen kértünk” – hálálkodott a magyar gyökerű cégnek Dusan Novota, az M. R. Stefánik repülőtér vezérigazgatója.
A magyar hátterű fapados légitársaság pozsonyi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy
A bő 10 éve átépített és felújított pozsonyi légikikötő az uniós fővárosok egyik legkisebb forgalmú reptere, a pozsonyiak döntően az alig 60 kilométerre fekvő Bécs-Schwechatról repülnek. A szlovák főváros repülőterének éves forgalma először
Idén viszont megugrott a teljesítménye, most júliusban a havi forgalma rekordot döntött 359 ezer utassal, és az év első 7 hónapjában összesen 1,234 millió ügyfelet szolgált ki, ami 16 százalékos növekedés 2024 hasonló időszakához viszonyítva.
