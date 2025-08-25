Korán örült az egyik legnagyobb német autógyártó: Magyarországról indul harcba Kína ellen, most megérkezett a brutális válasz – ez sokkoló

Az SAIC tulajdonában lévő MG 13 új elektromos járművet tervez piacra dobni a következő két évben. A brit, majd kínai kézbe került márka 10 milliárd jüant (több mint 474 milliárd forint) fordít a járművek fejlesztésére. A vállalat tervei között hibrid és teljesen elektromos autók is szerepelnek, amelyek globálisan elérhetők lesznek a közeljövőben.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai cég a bejelentéssel a riválisok lépéseire reagál. Mint ismert, hatalmas vérfrissítésbe kezd a termékpalettája terén a Mercedes-Benz: az autógyártó a tervek szerint két év alatt 30 új vagy frissített modellt mutat majd be, melyek fele már teljesen elektromos lehet. Sőt az évtized végéig az EQ modelleket is fokozatosan leváltják.

A Mercedes szerint ez lesz a márka történetének legnagyobb bemutatódömpingje: az újdonságok között olyan típusok lesznek, mint az EQS frissített változata, az AMG 1000 lóerő feletti szuperszedánja és a luxus abszolút csúcsának szánt minibusz.

Magyarországnak is fontos szerep jut a német autógyártó tervében

Mindez a kecskeméti gyárnak is kulcsfontosságú lehet, hiszen az üzem bővítésével az autógyártó legnagyobb gyára jöhet létre hazánkban, ami akár évi 300 ezer autó gyártására is képes lesz majd. Ráadásul Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik.

Az autógyártónak hasonló üzeme csak az Egyesült Államokban és Kínában van. A beruházás során a vállalat a gyártási területet is közel duplájára növeli Kecskeméten, hiszen az eddigi 220 hektár helyett már 400 hektáron folyhat majd a termelés. Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék.

A Mercedesnek más autógyártókhoz hasonlóan nincs könnyű dolga, mivel a kínai versenytársak és az amerikai vámok egyaránt megnehezítik a vállalat helyzetét. Azonban az új modellek érkezésével és a németországi gyártás egy részének Magyarországra költöztetésével középtávon változtathat, ugyanakkor az MG bejelentése is mutatja: a kínai cégek sem tétlenkednek.