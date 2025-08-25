Teljesen automatizálhatja a MediaMarktot az új kínai tulajdonos

Lassan kikristályosodik a kínai JD.com által felvásárolt, a hazánkban is működő MediaMarkt és Saturn üzletláncot üzemeltető, német Ceconomy AG jövendőbeli tulajdonosi struktúrája.
A legnagyobb részvényes a JD.com lesz, de például jelentős, 25,35 százalékos részesedést tartott meg magának a német Kellerhaus család cége, a Convergenta Invest is. A két cégnek együttesen – jelen állás szerint – több mint 57 százaléka lesz a Ceconomyban.
A kínaiak végleges, részvényenkénti 4,6 eurós ajánlatát eszerint több nagyrészvényes is elfogadta. Néhány a cégben maradó részvényes pedig arról nyilatkozott, hogy bíznak a kínaiakban, hiszen az online értékesítés nagymesterei, felturbózhatják a Ceconomy növekedését. Az ajánlat egyébként még mindig él.
Közben a Focus Online arról ír, hogy a MediaMarkt-Saturn JD.com általi felvásárlása nem csupán egy szenzációs hír volt, hanem egy radikálisan új korszakot is elindított Németországban – a teljesen automatizált vállalatok korszakát. Az olyan vállalatoké, amelyeknek nincsenek pénztárosai, raktárosai, sofőrjei. Ugyanis ez a kínai tech óriás bevallott célja – mondta el a lapnak Kishor Sridhar vezetési tanácsadó.
A JD.com alapítója, Richard Liu ugyanis már 2017-ben elárulta a South China Morning Postnak:
Tíz éven belül a JD.com egy alkalmazottak nélküli vállalat lesz – nem lesznek kézbesítők, raktárosok vagy pénztárosok.
Mára Richard Liu víziója a „human touch”, azaz emberi beavatkozás nélküli vállalatról már meg is valósult a JD.com üzleteiben és nagyrészt teljesen automatizált logisztikai központjaiban Kínában.
Ha pedig ez a folyamat Európában is elstartol, valószínűleg a többi vállalat is követni fogja, hogy versenyben maradhasson. A MediaMarkt-Saturn felvásárlása tehát kiskereskedelmi forradalmat indíthat Németországban és aztán szerte a vén kontinensen.
De vajon egy vállalat teljesen nélkülözheti az embereket? Liu később árnyaltabban fogalmazott:
A gépeknek át kell venniük az unalmas munkákat, az embert magasabb pozícióba kell helyezni, nem kiszorítani.
Bár a csomagolást, raktározást és kiszállítást a JD.com már automatizálta, Liu szerint a jövőben még kevesebb ember dolgozik JD.com-nál, ám jobban képzettek, jobban fizetettek és stratégiai szempontból fontosabbak lesznek.
Az embereknek nem kell versenyezniük a gépekkel. A gépek átveszik a monoton munkákat – az emberek pedig kreatív, stratégiai feladatokra koncentrálhatnak
– tette hozzá.
Ez azt jelenti, hogy mi, emberek a jövő vállalatainál arra koncentrálhatunk, amiben igazán jók vagyunk. Ez jól hangzik, de tudjuk-e egyáltalán, mi az?
A Ceconomy árfolyama egyébként hétfőn napközben 0,1 százalékkal, 4,38 euróra csökkent. A részvényeket az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja, a mediáncélár nem meglepő módon 4,6 euró.
