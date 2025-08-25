Deviza
Ausztriában nincs Otthon Start, elérhetetlenné vált a saját lakás, a lakbér pedig az egekbe száll

Tömegek számára válik elérhetővé a lakásvásárlás az Otthon Start program révén Magyarországon, eközben a gazdagabb Ausztriában egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. A lakásárak nyugati szomszédunknál irtózatosan felmentek a jövedelmekhez képest, és mivel javulásra nincs remény, a lakbérek is egyre borsosabbak.
Pető Sándor
2025.08.25., 18:46

Miközben a szegényebb Magyarország az Otthon Start programmal napokon belül tömegek számára teszi elérhetővé az első lakás megvásárlását, gazdagabb nyugati szomszédunkban ez álom marad, különösen a fiatalok, az egyedülálló szülők és a viszonylag alacsony jövedelmű családok számára. Ez még akkor is így van, ha 2022 óta javult a helyzet: az új generációk reménytelenül rosszabb kilátások közé kerültek, mint elődeik. A lakásárak megugrottak, emiatt a lakbér is az egekbe száll.

Lakásárak: szebbnek talán nem szebb Ausztriában, de legalább sokkal drágább, Otthon Start program pedig náluk nincs – ahhoz előbb be kéne ismerni, hogy a magyarok ezt bizony jobban csinálják
Fotó: AFP

Az osztrák probléma fő oka, hogy az elmúlt másfél évtizedben az ingatlanárak sokkal gyorsabban emelkedtek, mint a háztartások jövedelmei – magyarázza a Kroner Zeitungnak Stefan Bruckbauer, az UniCredit Bank Austria főközgazdásza.

Számokban: 

  • A háztartások elkölthető jövedelme 2022 óta jelentősen növekedett, 23,5 százalékkal, miközben az ingatlanár még lejjebb is csúszott, 3,5 százalékkal (a magas kamatok és az osztrák pénzügyi piaci hatóság, az FMA megkövetelte szigorú hitelezési szabályok miatt).
  • Csakhogy a házak és társasházi lakások ára 2008 óta körülbelül 30 százalékkal ment feljebb.
  • Ha pedig együttesen tekintjük az árak és a jövedelmek változását a 2008 óta eltelt időszakban: akkor 8,5 évnyi teljes fizetés kellett egy 100 négyzetméteres lakás megvásárlásához, ma 12, egy ugyanekkora ház ára pedig hatévnyiről mára – megduplázódott.

Lakásárak Ausztriában: úgy váltak megfizethetőbbé, hogy még mindig megfizethetetlenek

Walter Pudschedl, a Bank Austria közgazdásza a következőképp foglalta össze a lapnak az elmúlt években történt változást:

A lakhatás megfizethetőbbé vált, de maradt nehéz megfizetni.

Mivel lakástulajdonossá válni sokak számára reménytelen, a kereslet az albérletekre magas marad, és ez felhajtja a bérleti díjakat. 

A lakbér automatikus indexálásával kombinálva ez1 7 százalékkal hajtotta fel az albérleti díjakat Asuztriában 2022 óta

– sommázta Pudschedl. Az otthonok megfizethetőségében elért javulás túl kicsi ahhoz, hogy erős keresletet tudjon elvonni az albérleti piacról, és jelentősen módosítson a drágulás trendjén.

Ráadásul az ingatlanok olcsóbbá válásának folyamata nem is tartós. A szakértők szerint – írja a lap – az ingatlanárak az átlagos inflációnak körülbelül megfelelő ütemben folytathatják a drágulást, mert növekednek a jövedelmek és alacsonyabb a kamat, miközben az alacsony építőipari teljesítmény miatt az új otthonok kínálata korlátozott.

Az Otthon Start programot, a fix 3 százalékos hitelt hírből sem ismerik 

A városok költségeit összehasonlító Numbeo portál szerint a megélhetési költségek Bécsben 50,6 százalékkal magasabbak, mint Budapesten. Ha az albérletárakat is hozzászámoljuk, a különbség már 54,7 százalék. Lakást bérelni Bécsben 68,2 százalékkal kerül többe. Az otthonok megvásárlása négyzetméterenként több mint kétszeresébe kerül, mint a magyar fővárosban, nemcsak a város központjában, hanem a külvárosokban is. Ne maradjon ki a bécsi cukrászda sem: a capuccino háromnegyedével kerül többe. Igaz, a sarkon elszívott cigaretta csak alig drágább. 

Automatikusan hozzá szoktuk tenni: a fizetések is magasabbak. Nos, nem annyival, mint az ingatlanárak. Otthon Start program Ausztriában nincs, hírből se ismerik, nem említi a Kronen Zeitung cikke sem, pedig csak egy országgal kellett volna hozzá keletebbre tekinteni. 

Kitört a pánik Ausztriában: ezrével szűnnek meg a munkahelyek – nem tudták meglépni, amit Magyarország
Egyre nagyobb gödörben egy fontos szektor a szomszédban. Az osztrák autóipar erősen függ a némettől, amely továbbra is gyengélkedik

 

