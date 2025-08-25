Ausztriában nincs Otthon Start, elérhetetlenné vált a saját lakás, a lakbér pedig az egekbe száll

Miközben a szegényebb Magyarország az Otthon Start programmal napokon belül tömegek számára teszi elérhetővé az első lakás megvásárlását, gazdagabb nyugati szomszédunkban ez álom marad, különösen a fiatalok, az egyedülálló szülők és a viszonylag alacsony jövedelmű családok számára. Ez még akkor is így van, ha 2022 óta javult a helyzet: az új generációk reménytelenül rosszabb kilátások közé kerültek, mint elődeik. A lakásárak megugrottak, emiatt a lakbér is az egekbe száll.
Az osztrák probléma fő oka, hogy az elmúlt másfél évtizedben az ingatlanárak sokkal gyorsabban emelkedtek, mint a háztartások jövedelmei – magyarázza a Kroner Zeitungnak Stefan Bruckbauer, az UniCredit Bank Austria főközgazdásza.
Számokban:
Walter Pudschedl, a Bank Austria közgazdásza a következőképp foglalta össze a lapnak az elmúlt években történt változást:
A lakhatás megfizethetőbbé vált, de maradt nehéz megfizetni.
Mivel lakástulajdonossá válni sokak számára reménytelen, a kereslet az albérletekre magas marad, és ez felhajtja a bérleti díjakat.
A lakbér automatikus indexálásával kombinálva ez1 7 százalékkal hajtotta fel az albérleti díjakat Asuztriában 2022 óta
– sommázta Pudschedl. Az otthonok megfizethetőségében elért javulás túl kicsi ahhoz, hogy erős keresletet tudjon elvonni az albérleti piacról, és jelentősen módosítson a drágulás trendjén.
Ráadásul az ingatlanok olcsóbbá válásának folyamata nem is tartós. A szakértők szerint – írja a lap – az ingatlanárak az átlagos inflációnak körülbelül megfelelő ütemben folytathatják a drágulást, mert növekednek a jövedelmek és alacsonyabb a kamat, miközben az alacsony építőipari teljesítmény miatt az új otthonok kínálata korlátozott.
A városok költségeit összehasonlító Numbeo portál szerint a megélhetési költségek Bécsben 50,6 százalékkal magasabbak, mint Budapesten. Ha az albérletárakat is hozzászámoljuk, a különbség már 54,7 százalék. Lakást bérelni Bécsben 68,2 százalékkal kerül többe. Az otthonok megvásárlása négyzetméterenként több mint kétszeresébe kerül, mint a magyar fővárosban, nemcsak a város központjában, hanem a külvárosokban is. Ne maradjon ki a bécsi cukrászda sem: a capuccino háromnegyedével kerül többe. Igaz, a sarkon elszívott cigaretta csak alig drágább.
Automatikusan hozzá szoktuk tenni: a fizetések is magasabbak. Nos, nem annyival, mint az ingatlanárak. Otthon Start program Ausztriában nincs, hírből se ismerik, nem említi a Kronen Zeitung cikke sem, pedig csak egy országgal kellett volna hozzá keletebbre tekinteni.
