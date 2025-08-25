Nagy bejelentést tett a győri Audi: megkezdődött az új modell sorozatgyártása, már kész is az első autó – fotók

Győrben megkezdődött az Audi Q3 Sportback második generációjának sorozatgyártása. A 27 éve működő győri járműgyár ezzel olyan korábbi modellek örökségét viszi tovább, mint az ikonikussá vált Audi TT, az Audi A3 Cabriolet és Limousine, valamint az Audi Q3. Az első elkészült autó egy zsályazöld színű Q3 Sportback volt, amely legördült a gyártósorról.

Nagy bejelentést tett a győri Audi: megkezdődött az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása, már kész is az első autó / Fotó: Audi Hungaria

„Fontos számunkra, hogy az új Audi Q3 után egy újabb Q-modellel bővült gyártási portfóliónk. Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi-konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Új modellünket munkatársaink magas szaktudása révén kitűnő minőségben fogjuk szállítani ügyfeleink számára

– tette hozzák Les Zoltán, a vállalat járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Q3 Sportback az Audi termékkínálatának belépő kompakt crossover modellje, amely az Audi Q3 leghangsúlyosabb ismertetőjegyeit ötvözi a légies Coupé formával. Markáns dizájnjával, dinamikusan hangolt futóművével, valamint hatékony és erőteljes hajtásával az Audi Q3 Sportback rendkívüli vezetési élményt kínál – bármilyen terepen.

Fotó: Audi Hungaria

A belépő modell egy négyhengeres 1,5 TFSI 110 kilowatt teljesítménnyel, amely mild hibrid technológiával kapható. A 110 kilowatt teljesítményű, 2.0 TDI motorral rendelkező Audi Q3 Sportback különösen alkalmas nagy távolságok megtételére. A Plug-in hibrid modell, az Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kilowatt teljesítménnyel rendelkezik.

Az Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg mintegy 4000 munkatárs gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modelleket.

A győri autók világszerte több mint 90 országba jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplője, és az Audi és Volkswagen csoport fontos pillére.

Orbán Viktor miniszterelnök az új Q3-as modell gyártásának kezdetekor meglátogatta a gyárat. Ennek alkalmából beszédet is mondott, melyben felidézte, hogy a rendszerváltás hajnalán egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy hazánk képes lesz bekapcsolódni a nyugati piacgazdaságba, és azt is lehetett tudni, hogy mindez nem megy külföldi tőke és külföldi szakemberek nélkül.