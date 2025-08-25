Ezekre az országnevekre nem számíthattunk: hihetetlen tempóban nőtt kereskedelmük

Alaposan felforgatta a világot Donald Trump azon szándéka, miszerint – az Egyesült Államok érdekei mentén, a külkereskedelmi egyenleg javítása és a belföldi gyártás, munkahelyteremtés felpörgetésének céljával – újrarajzolja a világkereskedelem jelenlegi folyamatait, legalábbis jelentős részüket. Ám közben más is történik: ázsiai, afrikai, sőt, óceániai ország kereskedelmi teljesítménye kapcsol szédületes fokozatba – írja a DHL Trade Atlas idei kiadása, valamint a Visual Capitalist alapján készített összeállításában az Origo. A lap megjegyzi: a világkereskedelemben változatlanul az azon belül legnagyobb volument produkáló országok – Egyesült Államok, Kína, India, Dél-Korea – a meghatározók, de közben kisebb államok kereskedelmi növekedési üteme felgyorsult.
Úgy tűnik, nem válnak valóra azok a korábbi, borús jóslatok, amelyek a világkereskedelem gyengülését vetítették előre Donald Trump vámjai miatt. Ezt a friss adatok, illetve előrejelzések nem támasztják alá. Például itt a Kereskedelmi Világszövetség (WTO) által augusztus első napjaiban kiadott, frissített előrejelzése a globális árukereskedelem idénre várt 0,9 százalékos növekedéséről. Ez ugyan magasabb lenne vámok nélkül (ahogy a jövő évre várt 1,8 százalékos növekedés is), de semmiképp sem zsugorodás, amit többek között a WTO elemzői is prognosztizáltak még áprilisban idénre (mínusz 0,2 százalék).
Miközben az előrejelzések felülvizsgálatra szorulhatnak, a megelőző öt év adataira tekintve az látható, hogy a világkereskedelem nagy játékosai mellett a kisebb államok kereskedelme nagyobb tempóban nőtt, mint azoké, amelyek egyébként a volumenért felelnek.
Az erről összeállított rangsor alátámasztja, hogy az idei vámháborútól függetlenül is átalakulások zajlanak a kereskedelmi folyamatokban, és azt is, hogy ezeket a folyamatokat a jövőben már nem lehet szétszálazni.
A rangsorban az első helyen a dél-amerikai Guyana áll (31 százalékos mértékű külkereskedelmi bővülés), a kereskedelem magasabb fokozatba kapcsolása a kitermelésbe nemrég bevont offshore olajlelőhelynek köszönhető. Ennek köszönhetően a nemzetközi színtéren nem túl jelentős állam a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává vált.
A második Örményország (20 százalék): a gyorsulást elsősorban azon árucikkek újraexportálása hajtja, amelyek az Oroszországra kivetett szankciók miatt közvetlenül nem értékesíthetők az országba a klasszikus ellátási láncokon át.
Kongói Demokratikus Köztársaság (16 százalék): a harmadik helyen álló Kongó különösen gazdag rézben, kobaltból pedig a világpiaci szempontból meghatározó szállító. Mindkettőre nagy szükség van a megújuló energiákat hasznosító technológiáknál, valamint az elektromobilizációnál. A nyersanyagok exportja nagyon fontos a hatalmas és népes, de sok viszontagságtól sújtott országnak.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.