Elhalasztották a Boeing Starliner űrhajójának első, embereket is szállító tesztrepülését, miután az űrhajót szállító Atlas V rakéta meghibásodott – közölte helyi idő szerint hétfő este az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), hozzátéve, hogy legalább péntekig biztos nem indul útnak az űrhajó.

Inkább elhalasztották az űrhajó kilövését egy szelep meghibásodása miatt / Fotó: Boeing

A CST-100 Starliner a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) szállított volna asztronautákat, megtörve ezzel a SpaceX amerikai egyeduralmát. Az űrhajó ugyan legénység nélkül már két éve elérte az űrállomást, habár az első próbálkozás még 2019-ben sikertelen volt.

A mostani kilövést az indulás előtt kevesebb mint két órával fújták le a floridai Kennedy űrközpontból.

A halasztást az amerikai űrkutatási hivatal online közvetítésén jelentették be, és azzal indokolták, hogy a rakéta második fázisában hibásodott meg egy szelep. Az űrhajót fejlesztő Lockheed Martin és a Boeing által létrehozott vegyesvállalat, a United Launch Alliance (ULA) vezérigazgatója, Tory Bruno szerint az üzemanyag nyomását szabályozó szelep furcsa hangot adott ki, hasonlót ahhoz, amit egyébként tapasztaltak már személyzet nélküli küldetések előtt is, ám az embereket szállító misszió biztonsági szabályai szigorúbbak.

Pénteken ismét megpróbálják fellőni az űrhajót

A pénteki újabb próbálkozás gondolata azután született meg, hogy az ULA fejlesztői az éjszakába nyúlóan dolgoztak. Az alkalmas kilövési időpontok között kedd, csütörtök és péntek éjjel szerepelt, ezek közül esett a választás az utóbbira – írja a Reuters.

Az űrhajón mintegy egy órát töltött a székébe csatolva két űrhajós, Barry „Butch” Wilmore és Sunita „Suni” Williams, mielőtt lefújták a startot.

Az űrkutatásban egyébként nem ritkaság a visszaszámlás leállítása az utolsó pillanatban,

sőt az is elő szokott fordulni, hogy a következő próbálkozásig napok, hetek vagy akár hónapok is eltelnek, különösen, ha egy új űrhajó először szállítana embereket.

A Boeing háza táján nincs minden rendben

A Boeing tevékenységét ráadásul intenzív figyelem kíséri, miután az egyik repülőjének a levegőben szakadt ki az ajtaja januárban, a 737 MAX gépe pedig néhány évvel ezelőtt szenvedett balesetet. Ezek az esetek arra világítottak rá, hogy a repülőgyártó a biztonságon is igyekezett spórolni. Az elmúlt hetekben több, a vállalat gondatlanságát megszellőztető ember is furcsa körülmények között vesztette életét, miközben az amerikai légügyi hatóság a cég 787 Dreamliner gépe kapcsán is vizsgálatot indított.

A társaság pedig igyekezett mielőbb útnak indítani a Starlinert, hogy sikerekről számolhasson be, és megmentse a programot, mely több mint másfél milliárd dollárral lépte túl a tervezett költségvetést.

A NASA szeretné, ha legalább két cég közül választhatna, ha el akar jutni az űrállomásra

Miközben a Boeing problémák sorával néz szembe, a SpaceX megbízhatóan fuvarozta a NASA űrhajósait az ISS-re és vissza, így a hivatal támogatja Elon Musk cégének további fejlesztéseit is a Holdra szállást célzó Artemis program keretében. A Boeing arról sem nagyon beszélt, hogy tervez-e a későbbiekben kereskedelmi utakat értékesíteni a Starlineren, igaz,

az elmúlt hónapokban sokan nemhogy a Boeing űrhajóira, de az általa gyártott repülőkre sem szállnak fel szívesen.

Érdekesség, hogy a Starlinert szállító Atlas V hordozórakétának a hatvanas évek után ez lett volna az első olyan küldetése, ami embereket szállít. Amennyiben a kilövés pénteken sikerrel jár, úgy a NASA legalább hat további alkalommal venné igénybe a Starlinert, hogy eljuttassa űrhajósait az ISS-re, melyet a tervek szerint 2030 körül nyugdíjazhatnak. Az űrkutatási hivatal szeretne legalább két lehetőséget az űrállomás elérésére és igyekszik a magánűrállomások létrehozását is ösztönözni.

Wilmore és Williams a tervek szerint egy hétig marad az űrállomáson, mielőtt nekivágnának a hazaútnak. Az asztronauták az Egyesült Államok délnyugati sivatagában landolhatnak, amit ejtőernyő és légzsák is segíthet majd – először az embereket is szállító NASA-missziók történetében.