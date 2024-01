Egy Bob keresztnevű portlandi tanár házának hátsó kertjében landolt az a 27 kilós panel, amely az Alaska Airlinesnak az oregoni Portlandból a kaliforniai Ontario városába induló pénteki járatáról robban ki és zuhant a mélybe. A felszállást követően a gép 171 utassal és hattagú személyzettel a fedélzetén vissza tudott fordulni, és sikeres kényszerleszállást hajtott végre a portlandi repülőtéren.

Az Alaska Airlines mind a 65 Boeing 737 MAX 9-esét ideiglenesen kivonta a forgalomból.

Fotó: Stephen Brashear

A vasárnap megtalált, a vészkijáratot fedő panel kulcsfontosságú lehet a baleset okainak és körülményeinek rekonstruálásában Jennifer Homendy, a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) elnöke szerint. A panel tehát beszédes lehet, szemben a pilótafülkében zajló beszélgetések rögzítésére szolgáló fekete dobozzal, amelynek adatait felülírta a berendezés, miután a jogszabályoknak megfelelően kétórás időintervallumonként törli a régi adatokat és rögzíti az újakat.

A ciklus megszakítására szolgáló funkciót nem tudták időben aktiválni, így a kritikus időszakban a pilóták által végrehajtott manővereket legfeljebb az ő elbeszélésükből lehet rekonstruálni. Erre a malőrre hivatkozva Jennifer Homendy jelezte, hogy kezdeményezni fogják a Szövetségi Légügyi Hatóságnál (FAA) a felülírási ciklus kiterjesztését 25 órára, így garantálva a vészhelyzeti adatok megőrzését.

Vészjósló jelek voltak már korábban is

A FAA már szombaton intézkedett, de nem erről, hanem annak a 171 darab Boeing 737 MAX 9-es utasszállítóra szóló repülési tilalomnak elrendeléséről, amelyekre ezt a vészkijáratot helyettesítő panelt szerelték fel takarékossági okokból. Főként fapadosok éltek ezzel a bevett és jogszerű lehetőséggel, hogy ne kelljen a vészkijárat miatt egy sort üresen hagyniuk.

A balesetet szenvedett gépnél egyébként voltak figyelmeztető jelek, hogy nincs minden rendben

– ismerte el Homendy, utalva arra, hogy három különböző alkalommal már bekapcsolt az automatikus nyomáskiegyenlítés hibajelző lámpája, de ezt nem találtak olyan súlyos potenciális balesetforrásnak, hogy emiatt a MAX 9-es flottát földre parancsolták volna.

Az Alaska Airlines saját hatáskörében hozott óvintézkedést, eszerint

a Hawaiira induló járatait más géptípussal váltotta fel, hogy ha a tenger felett jelentkezne a probléma, akkor a legközelebbi repülőteret még el tudják érni.

Az Alaska Airlines a Hawaii utazások specialistájaként egyébként – amint arról beszámoltunk – december elején ajánlatot tett a Hawaiian Holdingsra, az adósságállományt is beszámítva 1,9 milliárd dollárt kínálva a pandémia idején megroppant helyi légitársaság üzemeltetőjéért.

A vételár négyszeres prémiumot tartalmaz, így azt a Hawaiian Airlines részvényesei örömmel fogadták, csakhogy az ügylet nyélbe ütéséhez az amerikai versenyhatóság szerepét betöltő igazságügyi minisztérium engedélyét is be kell szerezni, ami nem lesz egyszerű dolog.

Az ellenőrzés gyorsan megy, de a procedúra így is elhúzódhat

Az Alaska Airlines mellett többi között az egyik legnagyobb MAX 9-es használót, a United Airlinest is érzékenyen érinti a gépek kényszerű átvizsgálása, ám a Reuters értesülései szerint alapesetben ez nem vesz több időt 4-8 óránál, úgyhogy a menetrendből való kiesésük nem tarthat sokáig.

A balesetet szenvedett Alaska-járaton 171 utas és hattagú személyzet utazott, személyi sérülés nem történt.

Fotó: The Wall Street Journal / YouTube

Kérdés persze, hogy magára a műveletre milyen előzetes feltételeket és útmutatót ad ki az FAA, s azt mennyire flottul és megbízható módon tudják végrehajtani a műszaki ellenőrök. Az ellenőrzés technikai lebonyolításáról még egyeztetnie kell az FAA-nak és a Boeingnak. Ami biztos, csak százszázalékos eredményt hozó biztonsági teszt után engedik vissza a légi forgalomba a MAX 9-eseket.

Az Alaska Airlines vasárnap 170, hétfőn pedig további 60 járatot törölt, és közölte, hogy a repülési tilalom miatt az utazási fennakadások várhatóan legalább a hét közepéig eltartanak. A United Airlines 79 MAX 9 típusú gépét kénytelen most nélkülözni, a cég vasárnap 230 járatot, azaz a tervezett indulások 8 százalékát törölte, és mások is megelőző intézkedéseket vezettek be.

A Boeing számára sorscsapással ér fel a mostani eset, amely szerencsére nem járt a testvérmodellel, a MAX 9-esnél rövidebb és keskenyebb Boeing 737 MAX 8-as típussal 2018 őszén és 2019 tavaszán történt két légi katasztrófához hasonló fatális következményekkel.

A MAX 8-as botránya megrázta a Boeingot

A MAX-okat akkor globális repülési tilalommal sújtották, a konstrukciós hiba kijavítása bő másfél évig tartott, ezután kapták meg újra a felszállási engedélyt a légügyi hatóságoktól. Utolsóként Kína rehabilitálta a MAX-okat, most decemberben, amikor is az utolsó gép engedélyére is rákerült a pecsét.

A kínaiak politikai hátterű pepecselésről itt írtunk. A mostani eset kapcsán ismét kilátásba helyezték a MAX-flotta leállítását, de egyelőre a Boeing válaszára várnak.

A Boeing számára a MAX-botrány 20 milliárd dolláros bírsággal, és 60 milliárd dollárra becsült közvetett kárral zárult,

a cégtől a balesetek miatt és a Covidra hivatkozva 1200 MAX megrendelést vontak vissza. A Boeing az utóbbi időszakban kezdett magára találni, befektetői megítélése is sokat javult. A MAX-ok 2019. márciusi földre parancsolása óta a társaság részvényei több mint 40 százalékkal estek, míg a rivális Airbus részvényei 25 százalékkal emelkedtek.

Hétfő reggel a Boeing frankfurti börzén forgó részvényei 7,5 százalékot estek, míg a New York-i nyitásra 8,4 százalékos mínusszal készül a társaság, úgyhogy a lehető legrosszabb pillanatban történt az Alaska Airlines járatának pénteki balesete. Bekövetkezett, amitől a befektetők tartották, azaz a Boeing ismét a FAA célkeresztjébe került, amely talán a szükségesnél is szigorúbban fogja ellenőrizni a repülőgépgyártó tevékenységét.

Sőt, az Alaska incidense arra késztetheti a szabályozókat, hogy más, még nyitott kérdésekben is keményebben járjanak el. Például a MAX-család legkisebb tagja, a 7-es tanúsítványának a kiadásánál, amit a Boeing erősen szorgalmaz és sürget, és ami most az Alaska-baleset miatt sokáig elhúzódhat.

A beszállítókkal sincs minden rendben

A szigor a Boeing beszállítóra is kiterjed, különösképpen az ominózus panelt gyártó, súlyos anyagi gondokkal küszködő Spirit AeroSystemsre. A repülőgépgyártói megrendelések akadozása miatt a Spirit likviditási problémákkal küzd, nyereségtermelő képessége padlót fogott, elbocsátásokra is kényszerülhet.

A Boeing egyik legfontosabb beszállítójával kapcsolatban minőségi problémák is felmerültek: augusztusban a Boeing azonosított egy új problémát 737 MAX-ok hátsó nyomáskiegyenlítő válaszfalán, ami a Spirit által végzett szerkezeti összeszerelési munkálatokból ered. A MAX-ok különösen érzékeny részén lévő, nem megfelelő rögzítőfuratok miatt felvetődött, hogy a két cég együttműködését a jövőben új alapokra kell helyezni.

Az Alaska Airlines gépe a kirobbant panel miatt hajtott végre kényszerleszállást pénteken Portlandben.

Fotó: The Wall Street Journal / YouTube

A Boeing számára kulcskérdés, hogy a 737 MAX család jól teljesítsen. Alapvetően a kisebb családtaggal, a MAX 8-assal nincsenek most már problémák, a MAX 9-es eladási statisztikái viszont csalódást keltőek, így a Boeingnél a legnagyobb befogadó képességű MAX 10-es sikerére gyúrnak most, hogy méltó versenytársa legyen az Airbus A321neo-nak, amely a piac legforgalmasabb szegmensében előbbre jár, mint az amerikaiak.

Elemzők szerint a MAX-család teljes piaci bevezetése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Boeing stabilizálja vagy javítsa nagyjából 40 százalékos globális részesedését, és elegendő készpénzt termeljen ahhoz, hogy kényelmesen átvészelje a következő évtizedet.

A Boeing kedden közli a decemberi gépeladásait, s ezzel a teljes 2023-as év mérlege is komplett lesz. A repülőgépgyártó november végéig 351 keskeny törzsű 737-est és 62 darab 787 Dreamlinert adott át megrendelőinek.

A vezetés a 737-esekből 375–400 darab közötti, a Dreamlinerekből pedig 70–80 darab közötti mennyiség átadását tűzte ki célul az üzleti évre. Szakértők szerint a Boeing egy erős hajrával is legfeljebb az alsó határt tudta megcsípni mindkét gépcsaládnál.