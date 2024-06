A Danone meglátta a potenciált a betegekben és az idősekben

A francia élelmiszeripari gigász, a Danone növeli befektetéseit a rákos betegeknek és időseknek készült tápláló italok fejlesztésébe. Antoine de Saint-Affrique vezérigazgató szándéka, hogy az elöregedő népesség igényeit szolgálja ki – írj a Bloomberg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a 65 éves vagy annál idősebb emberek száma világszerte 1,6 milliárdra főre nő 2050-re, amivel nemcsak azért változik az élelmiszerek iránti kereslet, mert az egyre több idősödő szervezet igénye más, hanem mert a kor előrehaladtával egyre betegebbek is az emberek, ami szintúgy speciális táplálkozást kíván.

Idősek és betegek orvosi táplálására koncentrál a Danone orvosi táplálás üzletága / Fotó: Shutterstock

Az idősek és a betegek táplálására koncentrál a Danone

A multinacionális vállalat Actimel joghurtitalokat, Activia joghurtot és Alpro szójatejet gyártó tejipari és növényi alapú üzletága továbbra is a Danone legnagyobb egysége, ami 14 milliárd euró árbevételt hozott a cég konyhájára.

Az egészségügyi táplálási üzletág is jövedelmező és várhatóan a korábbinál gyorsabban fog növekedni. A terület évente 3 milliárd eurós árbevételt hoz, ami meghaladja a cég teljes bevételének tizedét.

Ebben olyan fehérjével, tápanyagokkal és rostokkal teli italokat gyártanak, amelyek amellett, hogy igen táplálók, hasznos baktériumokkal támogatják a bélflórát, amivel pedig a betegségben szenvedők gyógyulását segíthetik. Ilyen táplálkozással támogatható a rák és a pluszkilók elleni küzdelem, de a szondán keresztül táplált betegeknek is hasznos.

Az öregedéssel pedig a betegségek is megjelennek. Az orvosi táplálás terén az egyik legnagyobbak vagyunk, a szondatáplálás terén pedig vezető szerepet töltünk be, valamint nagyon erősek vagyunk a rákos betegek táplálásában. Ebben a szegmensben nagyon gyorsan nő a kereslet

– jelentette ki Antoine de Saint-Affrique.

Juergen Esser, a pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes

a Danone ékkövének nevezte az orvosi táplálkozási üzletágat, amelyet a befektetők még nem fedeztek fel.

Ők ugyanis a francia központú vállalatot továbbra is „joghurt- ivóvízgyártó” cégnek tekintik.

Az üzletág egyik termékcsaládja a Fortimel, amelynek árucikkeiben minden az emberi szervezet számára szükséges tápanyag megtalálható, a mindössze 125 milliliteres palackokban. Ezek különösen hatékonyak az étvágytalan rákos betegeknél. A cég szakértői ezen kívül vízben oldódó porok fejlesztésén is dolgoznak.

Isabelle Esser, a Danone kutatási és innovációs igazgatója szerint jelenleg a rákos betegek ötöde kap speciális, egészségügyi táplálkozási terméket. Jó hír, hogy a legújabb uniós irányelvek ösztönzik ezek fogyasztását, így az orvosok nagyobb eséllyel írhatnak fel ilyen készítményeket. Kutatások bebizonyították például, hogy az orvosilag ajánlott táplálkozás segíti a kemoterápia és a sugárterápia elviselését is.

A rákos betegek jobban viselik a terápiákat megfelelő, orvosi táplálással, amelyre a Danone is összpontosít / Fotó: Shutterstock

A Danone orvosi táplálkozási üzletága fejlesztése érdekében több céget is felvásárolt. A francia vállalat májusban vette meg a Swander Pace Capitaltól a Functional Formulariest, és jelentette be, hogy 70 millió eurót fektet be franciaországi gyártósorába. A csoport márciusban pedig a megvásárolta a Promedicát, azt a lengyel céget, amely a betegek otthoni ellátására szakosodott.

A nagyvállalatok közül a Danone volt az első társadalmi kötvénykibocsátó, még 2018-ban. A francia központú vállalat akkor 300 millió eurót vont be, többek közt az egészséges táplálkozás előmozdításával kapcsolatos kutatások finanszírozására. A kötvényt túljegyezték, a kereslet meghaladta a 700 millió eurót.

A szegmensben a Danone fő versenytársai a svájci Nestlé és az amerikai Abbott Laboratories gyógyszergyártó.