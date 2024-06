Már-már szokásosnak mondható botrányos jelenetek játszódtak le a napokban Cipruson a Ryanair egyik járatának fedélzetén – ez derül ki friss utasbeszámolókból.

Botrány: órákig állt a nyílt betonon a Ryanair budapesti járata Cipruson – vizet csak pénzért adtak az utasoknak / Fotó: NurPhoto via AFP

A poszt a közösségi médiában jelent meg szombat délelőtt, egészen pontosan egy ciprusi turisztikai csoportban.

Vigyázzatok a Ryanairrel!

Ezzel kezdődik a bejegyzés. Ebben az egyik érintett arról írt, hogy a 2024.06.26-i (ezen héten szerdán) a Ryanair Páfosz-Budapest járatának menetrend szerint 16:25 kor kellett volna elstartolnia, csakhogy az utasok beszállását követően a gép zárt ajtókkal még 2 óra 35 percet állt a nyílt aszfalton, majd végül csak 19 órakor szállt fel.

Ahogy az várható volt, az utasok közül sokan kiakadtak. Csakhogy a Ryanair tudta még tetézni a baj, ugyanis úgy gondolta, hogy védőital és minden egyéb nélkül a fedélzet alkalmas váróteremnek. "Számukra ez a legolcsóbb megoldás és egyáltalán nem vették figyelembe, hogy gyerekek és idősek is voltak a fedélzeten" – fakadt ki a poszt jegyzője.

Szerinte ez a fajta több órás "fogvatartàs" jogszerűtlen és minimum reptéri várótermet kellett volna biztosítani az utasoknak. Az utasoknak ezt az igényét egyébként másfél óra után a fedélzeti jegyzőkönyvbe is rögzítették. Sőt, a kapitány figyelmét is felhívták arra, hogy 2 órán túl az utasokat a fedélzeten tartani jogszerűtlen és ezt a kapitány el is ismerte.

Kiskapu a repülőjáratok késésénél

Miután végre landolt Budapesten a Ryanair-járata, többen a késésre való tekintettel panaszt tettek. Csakhogy kiderült, hogy mivel 1500 kilométernél hosszabb útról van szó, csak a 3 órát meghaladó késés esetén fizetne a légitársaság. Így aztán várhatóan az összes panasz elutasítják majd.

Az esetet leíró utas azonban fogyasztói bejelentést is tett, sőt sérelemdíjér pert indított a Ryanair ellen. "Tanulság, hogy étellel, itallal és mentálisan is mindenki készüljön fel egy esetleges PFO-BUD vagy BUD-PFO, egyszerűnek tűnő, sima repülőútra is. Mert ha a légitársaságon múlik, akkor a kedves ügyfél akár a fedélzeten is kiszáradhat" – zárul a poszt.