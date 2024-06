Shein: kiszűrnék a hamisítványokat a választékból

Vagy a mesterséges intelligencia, vagy a humánerő nem dolgozik rendesen, de még mindig sorra bukkannak fel a hamisítványok, a koppintások az online divatáru-kereskedelem kínai zászlóshajójának a fedélzetén. A Shein fokozza erőfeszítéseit, amire szüksége is lesz az uniós szabályozás közelgő szigorítása miatt.

A Shein és a Temu lábainál hever a világ – az EU azonban a körmükre néz / Fotó: Shutterstock

Nem lesz egyszerű dolga a Sheinnek, ha meg akar felelni az augusztus végén életbe lépő új digitális szolgáltatásokról szóló törvényének, amely többi között a szellemi tulajdonjogok fokozott védelmét írja elő, és szigorú bírság kirovásával fenyegeti a jogszabály ellen vétő vállalatokat.

A Shein londoni IPO-ra készül

Köztük az épp a részvényeinek londoni tőzsdei bevezetésén (IPO) dolgozó, kínai hátterű online divatáru-kereskedőt, amely állítása szerint minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy se hamisítványok, se pofátlan koppintások ne kerülhessenek fel a neten hatalmas választékban kínált portékéi közé.

A felelősség ugyanis akkor is az övé, ha a gyékényén, azaz piacterén áruló harmadik fél regisztrál valamilyen gyanús terméket. És ez nem kis számban elő is szokott fordulni, még most is, pedig a cég már 2020 óta a mesterséges intelligenciát is beveti a lehetséges jogsértések kiszűrésére. A cég szóvivője a napokban azzal büszkélkedett, hogy

2021 és 2023 között „két számjegyű százalékkal” csökkent a hozzájuk benyújtott, jogsértések miatti panaszok és kompenzációs igények száma.

Ezt persze a konkrét szám említése nélkül elég nehéz értelmezni, hiszen a megadott skála a tíztől a 99-ig terjed, de minden bizonnyal a tendencia javuló, annál is inkább, mert a tőzsdei jelenléttel vállalt transzparencia és a befektetői bizalom megszerzése és megtartása eleve jogkövető magatartást feltételez.

Lazán kezelik a jogvédelmet

Az új uniós digitális szabályok értelmében a Shein köteles lesz megakadályozni a szellemi tulajdonjogokat sértő terméklisták közlését, az ilyen termékek nem kerülhetnek fel a netre, ahogy az EU-országokból regisztrált 108 millió vásárlóját is kötelessége lesz megóvni a hamisítványoktól.

Nem lesz egyszerű, csak az Egyesült Államokban kilencvennél is több pert indítottak ellene a jogtulajdonosok, azok, akiknek tudomására jutott, hogy szellemi termékeiket saját gyarapodására használta a Shein. És ez vélhetően csak a jéghegy csúcsa. A Reuters példaként felhoz egy tavaly augusztusi levelet, amelyben

tizenhat amerikai államügyész hívta fel a figyelmet arra, hogy a kínai cég igen lazán kezeli a szellemi tulajdonhoz fűződő jog és a szerzői jog kereteit,

és emiatt a felszólították a tőzsdefelügyeletet (SEC), hogy független auditorokkal vizsgáltassa meg a cég által alkalmazott módszereket, mielőtt engedélyezné részvényeinek belistázását a New York-i tőzsdék bármelyikére.

Erre eddig nem került sor, mert a Shein a tapogatózó lépéseken nem jutott túl, a washingtoni közhangulat pedig finoman szólva nem kedvez a cég amerikai IPO-jának. Ezért is néztek körül, s jöttek át Londonba szerencsét próbálni, hátha ott engedékenyebb a tőzsdefelügyelet.

Peking engedélyére várnak

A londoni IPO egyelőre függőben van, ahhoz, hogy a folyamat felgyorsulhasson, előbb a Sheinnek meg kell szereznie a pekingi értékpapír-felügyelet hozzájárulását a külföldi részvénykibocsátáshoz. A cég 64 milliárd dolláros piaci értéket szeretne elérni az IPO-val, s ehhez a kedvező piaci környezet hozzá is segítheti – ha kedvező képet fest magáról. A Shein

az 5 dolláros ingek,

a 15 dolláros cipők

és a 20 dolláros ruhák

világbajnokaként nagy figyelmet fordít a tervezési folyamat minden elemére. A cégóriás számára saját munkatársi gárdája, külsős művészek és harmadik fél beszállítói készítenek árumintákat, s a világ minden tájáról érkeznek hozzájuk hamarosan késztermékké váló anyagok, tervek.

Peter Pernot-Day, a Shein észak-amerikai és európai stratégiai és vállalati ügyekért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy náluk nem mesterséges intelligenciára (MI) felhúzott tervezési-gyártási modellt alkalmaznak, hanem termékkategóriánként 200-250 saját tervezőjük állítja össze a kollekciókat, a szükséges alapanyagokat és a dizájnt.

A folyamatban természetesen az MI tudására is támaszkodnak, ahogy a termékmegjelenítéseknél is az MI riadóztat, ha vészes hasonlóságot vél felfedezni egy másik, jogvédelem alatt álló termékkel.

Shein bemutatóterem Amerikában. Sokat járnak bíróságra a kínaiak / Fotó: Getty Images

A Sheinnek kiterjedt adatbázisa van mind a saját, mind az „idegen”, azaz jogvédett termékekről, így mielőtt bármit is gyártásba adnának az 5400, zömmel Kanton és környékén dolgozó partnerük valamelyikének, ez az ellenőrzés megtörténik. A Shein egyébként alacsony árai mellett a rendkívül rugalmas üzletpolitikájának köszönheti világsikerét.

A cég a divatirányzatok minden rezdülését azonnal leköveti, kis tételben kiadja a friss termékmintát a manufaktúrának, amely az anyagbeszállítóval és a Sheinnel együtt folyamatosan monitorozza a keresletet, hogy amikor beüt a termék, akkor megnyomhassák a tömegtermelésgombot.

Plágium? Ugyan!

A Shein váltig tagadja, hogy mások terveit vagy termékeit plagizálná. Beszállítóinak és a Shein piacterét használó külsős kereskedőknek egyaránt igazolniuk kell, hogy árujuk jogtiszta. Az óceán túlpartján csak mosolyognak ezen, Scott Burrough ügyvéd szerint – aki grafikusok és digitális alkotóművészek nevében számos pert indított ellenük – a kínaiak szakmányban követik el a koppintásokat, jogsértéseket.

Vagy az alkalmazott MI-szűrőszoftver toleranciahatárát kalibrálják túl magasra, vagy a kétkomponensű – gépi és humán – ellenőrző rendszer emberi oldalán lép fel a hiba.

Érdekes esetet idéz fel a Reuters: pár éve a Sheint bíróság elé citálta a HVN, a brit Harley Viera-Newton topmodell kollekcióit forgalmazó vállalat, miután a Shein kísértetiesen hasonló, gyümölcsös mintázatú fürdőruhákat dobott a piacra. A kínaiak jogi képviselője azt nem tudta igazolni, hogy a koppintásuk saját fejlesztés lenne, abba viszont belekötött, hogy a HVN termékén nem volt látható a körbezárt R betű, ami a regisztrált védjegyre vonatkozik. Ez a bíróságnak kevés volt, el is bukták a pert.