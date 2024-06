Shein-áremelés: minden szinten szinte minden

A magyarországi kiskereskedőkkel szemben a Shein nem akaszthatja ki interneten kínált portékái mellé az „Olcsóbb mint egy éve” címkét, és ennek nem fizikai oka van, ugyanis a kínai online áruház egészen durván emelte árait, s erről a vásárlóit sem tájékoztatta megfelelően – legalábbis ez derül ki az londoni székhelyű EDITED kutatócég adataiból, amely a most június 1-jei árakat vetette össze az egy évvel korábbiakkal.

Dzsekik sorakoznak egy párizsi Shein bemutatóteremben / Fotó: AFP

A legnagyobb forgalmú termékkategóriákban alkalmazott árak összehasonlításakor több mint 30 százalékos áremelést tapasztaltak, igaz, a pokoli olcsón árult ruhaneműivel a vékonyabb pénztárcájú vásárlókat megbabonázó cégtől emiatt sem pártoltak el ügyfelei. Az EDITED a versenytársaknak tekintett divatkereskedelmi cégekkel is összevetette az Shein árait, s azt állapította meg, hogy ők is emeltek, de szerényebb mértékben.

Shein: ha árról van szó, akkor nem szorít a cipő

Az Egyesült Államokban, a Shein legnagyobb forgalmú piacán a vállalat a június 1-jéig tartó egy évben 28 százalékkal, 28,51 dollárra emelte a női ruhák átlagárát, ehhez képest a fizikai boltok üzemeltetése mellett az online térben is erős hadállásokat kiépítő Zaránál egy ruha átlagosan 79,69 dollárba, a svéd Hennes & Mauritznál pedig 40,97 dollárba került – írja az EDITED-re hivatkozva a Reuters.

A hírügynökség az utóbbiak által alkalmazott áremelések konkrét mértékét nem közölte, azt viszont hangsúlyozta, hogy jócskán alatta maradtak a Sheinnél látott százalékoknak.

A legnagyobb drágulást a lábbelieknél tapasztalhatták az amerikai megrendelők,

ott az átlagár 25,3 dollárról 40,7 dollárra nőtt, az eltérés 60,8 százalékos. Ennek azonban érthető magyarázata van, miután többi között a Sketchers is elkezdte árulni sneakerjeit a Shein piacterén, s a 32 és 174 dollár között árcímkézett cipőivel felfelé rugdosta az átlagárat. Hogy milyen forgalmat hozott az amerikai cégnek a Sheinre való regisztrálás, arról nem közöltek adatokat.

A Sketchers termékei is felkerültek a Shein piacterére / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az amerikai piac amúgy is meghatározó a Shein életében, a Coresight Research összegzése szerint a 2023-as évben a Shein globális forgalma 32,2 milliárd dollár volt, ebből a GlobalData számításai szerint 28 százaléknyi, azaz 9,02 milliárd dollár Amerikából származott.

Az óceán innenső oldalán, is rendesen húztak az árak felfelé: Nagy-Britanniában egy ruha átlagosan 24,12 fontba (30,97 dollár) került, 15 százalékkal többe, mint egy évvel ezelőtt, míg

Franciaországban,

Németországban,

Olaszországban

és Spanyolországban

ugyanez a ruhadarab 36 százalékkal lett drágább.

A Shein árpolitikájában történt látványos és nagyon nem reklámozott változást elemzők a közelgő tőzsdei bevezetéssel (IPO) hozzák összefüggésbe. A szingapúri székhelyű, de valójában echte kínai cég a Temuval párban néhány év alatt dömpingáraival letarolta a világot, olyan vásárlói bázist épített ki magának, amelyre most már és hosszabb távon is bizton számíthat, s amely azért tolerálja a felfelé kúszó, de még mindig versenyképes árakat.

A befektetőknek is villantani kell valamit

A piacszerzéssel járó brutális költségek miatt masszívan veszteséges cégnek most már a befektetők felé is vonzó képet kell mutatnia, hogy jó áron adhassa el nekik a részvényeit – minden bizonnyal a londoni tőzsdén. (Bár a New York-i IPO-ról nem mondtak még le hivatalosan, annak masszív politikai elutasítottsága miatt igen csekély a valószínűsége.)

A londoni tőzsdén (LSE) való megjelenés processzusának hivatalos nyitányát a szükséges dokumentumok benyújtása jelenti, ezt a céghez közeli források a múlt hétre datálták, ám erre nem került sor. Pedig

érdekes lenne az iratokból megtudni, mennyire mondható vonzónak befektetői szemmel a társaság, milyen veszteséget halmozott fel,

és ami a legfontosabb: milyen jövőképpel, tervekkel rendelkezik. A bevételi oldallal nincsenek is problémák, s bár a Shein nem hozza nyilvánosságra pénzügyi adatait, a Coresight Research becslése szerint idei bevétele a tavalyit 55 százalékkal meghaladva 50 milliárd dollár körül alakulhat.

A londoni csúszás azzal magyarázható, hogy a Shein még nem kapta meg a pekingi engedélyt, ami egy külföldi IPO esetében már előfeltétel a kínai cégek számára.

Van még bőven növekedési potenciál a cégben

Az áremeléssel a profitmarzs növelése az elsődleges cél, emellett nyilván az utóbbi évek inflációja a cég 5400 beszállítóját is keményen érintette, ők is felléphettek igényeikkel, továbbá a Sheinnek (és társainak) az online platformokra vonatkozó új uniós szabályozásoknak is meg kell felelnie, amelyek növelhetik a kiadásait, és nyomást gyakorolhatnak a haszonkulcsra.

Ahhoz, hogy a Shein a megcélzott 64 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkezzen az IPO zárásakor, tartósan magasabb árszínvonallal kell dolgoznia

– mondta a Reutersnek Alex Romanenko, a Pearson Ham Group árképzési tanácsadó cég vezetője. Ehhez további márkás terméket kínáló cégek bevonzására is szüksége lesz, azaz piacterén több külső szereplőnek kell helyet szorítania.

Louise Deglise-Favre, a GlobalData ruházati piacelemzője viszont arra mutatott rá, hogy a megszerzett, fejlett piacokon a Shein fejlődése már lassulni fog, ennek ellenére az új, kisebb piacokra való belépéssel és helyi akvizíciókkal történő terjeszkedés révén a globális növekedési tempója egy ideig tartható lesz.

Erik Lautier, az Alix Partners tanácsadó cég e-kereskedelmi szakértője szerint a Shein áremelésekkel csak korlátozott ideig tudja növelni a bevételeit, mivel a magasabb árak jellemzően negatív irányban befolyásolják a vásárlással végződő látogatások arányát. Azaz több lesz a nézelődő, mint a vásárló.

Az eladások további növekedéséhez a Sheinnek több embert kell a platformjára csalogatnia, és rávennie őket, hogy még sűrűbben látogassanak hozzájuk. A Temu gátlástalan reklámkampánya ehhez kitűnő mintát szolgáltat, az embereket minden létező online felületen bombázó hirdetések elől egyre nehezebb a menekülés.