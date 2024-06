Egy új elhízás elleni gyógyszer, melyet a kínai Innovent Biologics Inc. és az Eli Lilly & Co. közösen fejlesztettek ki, jelentős súlycsökkenést mutatott egy késői stádiumú klinikai vizsgálat során, így esélye nyílt felvenni a versenyt a Novo Nordisk A/S termékével. Azok a páciensek, akik 48 héten keresztül magasabb dózisban szedték az Innovent mazdutide nevű gyógyszerét közel 15 százalékos testsúlycsökkenést értek el egy több mint 610 túlsúlyos vagy elhízott kínai ember részvételével végzett vizsgálat során.

Új elhízás elleni csoda gyógyszer jelenhet meg a kínai piacon – kihívója akad az Ozempicnek / Fotó: Northfoto

A vizsgálat résztvevői 48 héten át kaptak mazdutide injekciót 4 mg, 6 mg dózisban vagy placebót. A cég szerint a magasabb dózisú kezelés a májzsírtartalmat is 80 százalékkal csökkentette. Ez az eredmény a Bloomberg Intelligence elemzői, Michael Shah és Leslie Yang szerint a mazdutide hatékonyságát nagyjából az Eli Lilly Zepboundjával egy szintre helyezi a testsúlycsökkenés tekintetében. A gyógyszert az Egyesült Államokban is tesztelik egy középső stádiumú klinikai vizsgálatban.

Az Innovent most Kínában kéri a mazdutide jóváhagyását, hogy használhassák elhízás elleni kezelésként.

A gyógyszer eladása az országban 2030-ra elérheti az 1,3 milliárd dollárt. Az Innovent és a Lilly a Novo Nordiskkal versenyeznek egy globális elhízás elleni piacon, amely a Goldman Sachs becslése szerint az évtized végére eléri a 130 milliárd dollárt.

Az eredmény ugyanazon a napon jelent meg, amikor a Novo Nordisk Wegovy gyógyszerét jóváhagyták Kínában, jóval azután, hogy sok kínai már az Ozempic nevű diabéteszgyógyszert használta a fogyáshoz. Eközben a helyi gyógyszergyártók versenyeznek a Novo Ozempic és Wegovy generikus változatainak kifejlesztéséért, arra számítva, hogy szabadalmi védettségük lejár Kínában az elkövetkező években.