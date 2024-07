Brit ombudsman: a Revolut rengeteg átvert ügyfél kérését utasítja el

Fotó: Financial Ombudsman Service

A Revolut a napokban meghozott egy kellemetlen döntést is: előbb az Egyesült Királyságban, majd később Magyarországon is megszüntet több fontos előfizetői előnyt, így a SmartDelay szolgáltatást és a pénzvisszatérítést a kártyás fizetéseknél. Az előbbi legalább egyórás járatkésés esetén biztosított ingyenes prémium várótermi belépőt a repülőtereken, amire a Premium és a Metal csomag ügyfelei voltak jogosultak, az előbbiek egy, az utóbbiak három kísérőt is magukkal vihettek.