Iváncsai akkumulátorgyár: a koreaiak elmondták, mit terveznek az üzemmel – „nem várt, különleges helyzet"

Mindez a SK magyarországi gyárainak megítélésére is lefordítható. A vállalatcsoport és a helyi vezetőség is

átmeneti állapotként tekint a magyarországi gyárak jelenlegi helyzetére,

ami a nehézségek mellett rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséget is magában hordoz. A költségek optimalizálása mellett továbbra is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minden munkatársa egy stabil, megbízható munkahelyként tudjon tekinteni a vállalatra. Ezért is vezettek be júliustól egy új béren kívüli juttatást, az egészségbiztosítást minden alkalmazott és akár azok családtagjai számára is.