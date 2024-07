Tovább terjeszkedik a magyar gyorsétteremlánc

A Supreme termékcsaládba tartozó ételek glutén- és laktózmentesek / Fotó: Tölcsibe

A további bővülésről a tulajdonos elmondta, hogy a következő 1,5 évben nem szerepel a terveik között egy új étterem nyitása, nem szeretnének a túl gyors növekedés útjára lépni, hiszen az szinte mindig visszaüt, ahogy erre a budapesti piacon is akad példa. Ők a tudatos építkezésben és a fokozatos növekedésben hisznek, hagyni szeretnének időt arra, hogy az vállalat megtalálja és megfelelően kiképezze a munkatársait.

Nem csak a fagyit lehet tölcsérből enni

A Tölcsibe klasszikus étele a tölcsérbe töltött csirkehús, a termékcsaládban többféle íz is megtalálható. Hutás László elmondta, hogy a jalapeno-cheddar és a ranch a legnépszerűbbek. Azonban a vegetáriánus vendégekre is gondolnak, a hús helyett jackfruit felhasználásával is készül tölcséres étel. (A jackfruit a Délkelet-Ázsiában őshonos jákfa gyümölcse.)

Ezen kívül van egy Supreme termékcsaládjuk is, amely rántott csirkerészekből áll (nagyobbra darabolt, fajtától függően csontos húsrészek: alsócomb, szárnyközép és mellfilé). Ezeket a húsokat szuvidálva készítik el. A legnépszerűbb közülük a vendégek körében a mellfilé. A termékcsaládba tartozó ételek glutén- és laktózmentesek.

Az adagok mérete megfelelő, a bőségesen telepakolt tölcsér egy átlagos ember számára önmagában is laktató. Mind a húsos, mind a jackfruitos étel jól fűszerezett, a tölcsér is strapabíró. A tölcséres étel többféle ízesítésben is kapható, így szinte mindenki megtalálhatja a saját ízvilágát benne.