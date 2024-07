Ukrán–magyar olajválság: Kijevben elzárták a csapot, árrobanást okoznának Magyarországon – de van megoldás

Ez Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát veszélyezteti elég erősen hosszú távon. Jeleztük az ukrán hatóságoknak, hogy ez egy érthetetlen, elfogadhatatlan és barátságtalan döntés a részükről. Mutattak is készséget arra, hogy kijavítsák a helyzetet, de valahol ezek a törekvések félúton vagy valahol elakadtak – jegyezte meg. Magyarország felvette a kapcsolatot a szlovák kormánnyal is, az EU hétfői külügyi tanácsülésén pedig napirendi pontként vetik fel a történteket.

Az ukrán lépés kifejezetten rosszul időzített, hiszen nyáron a legnagyobb az energiafogyasztás. A kieső energiaszállítások pótlása így extrém kihívás elé állítja a szolgáltatókat. Azonban az ukrán fél hivatalosan nem magyarázta meg az intézkedést. Oroszország viszont igen. "Ukrajna politikai megfontolásból döntött a kőolajtranzit korlátozása mellett, a helyzet megoldása nem Moszkvától függ" – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szintén pénteken. Szerinte a mostani helyzet "elég válságos" Szlovákia és Magyarország számára.

Ukrán–magyar olajválság: ez súlyos, de van megoldás Magyarországnak

Az angolszász médiatérben igen befolyásos Politico ugyancsak válságként írta le az elapasztott orosz olaj hatását. Egyenesen arról írtak, hogy

heteken belül energiaár-robbanás és áramhiány jöhet Magyarországon, ha nem lesz megoldás a kieső orosz olajra.

Az általuk megszólaltatott szakértő szerint az ukrán döntés nagyon súlyos helyzetet teremthet. Ijesztő jövőkép, azonban jelen pillanatban nehéz eldönteni, hogy mennyiben riogatás és mennyiben valós helyzetleírás. Orosz szakértők ugyanis könnyűszerrel találtak megoldást az eredeti állapot helyreállítására.

Kijev azért határozott még júniusban a Lukoil szankcionálásáról, hogy ezzel is csökkentse a katonai kiadásokra is fordított orosz energiabevételeket. (De abból sem csinálnak titkot, hogy így Magyarországra is nyomást tudnak gyakorolni.)