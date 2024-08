A Jack Daniel's whisky gyártója szakít az LMBTQ-lobbival

Ideális munkahely: ma már nem a babzsák a menő, szerethetőnek is kell lennie a cégnek Nem biztos, hogy mindenki babzsákra vagy uszodabérletre vágyik egy munkahelyen, s a szellemi és fizikai dolgozók igényei is eltérők. Az értékes munkaerő megtartásához kulcsfontosságú, hogy a cég szerethető legyen, a vezetőtől lehessen tanulni, a közösséghez legyen jó tartozni, de a tiszta munkakörnyezettől kezdve az emberi kapcsolatokon át a kommunikációs rendszerek is igen lényegesek.