Ketten várják a peronon, melyikük mazsolázhatja ki a német vasutat

Egymás hegyén-hátán a DB Schenker konténerei a cég hamburgi kikötőben lévő logisztikai központjában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hírügynökség forrásai szerint ilyen kötelezettségeket a DSV nem fektetett le a vállalásaiban, viszont életképes jövőképet ígért, hatékonyabb működést a szinergiahatások érvényesítésével, ami magyar nyelvre lefordítva a párhuzamosságok felszámolását és a vele járó költségcsökkentéseket – értsd telephelyek megszüntetése, elbocsátások stb. – jelent.

A Deutsche Bahn szóvivője nem kommentálta az ajánlatokat, csak annyit mondott, hogy számukra a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elfogadása a legfontosabb szempont.

Érdekesség, hogy júliusban két komoly vevőjelölt is visszavonulót fújt, a DSV „honfitársa”, a Maersk mellett a szaúdi állami logisztikai társaság, a Bahri is kiszállt a versenyből, jóllehet mindkettőnek megfelelő tőkeereje lett volna a felvásárláshoz. A DSV és a Schenker is erős magyarországi bázissal rendelkezik.

Célegyenesben a privatizáció

A Schenkert még decemberben hirdette meg eladásra a DB, az ügylet 2025-ben zárulhat. Valamennyire igyekezni is illene, a DB Schenker értéke ugyanis 2022-ben még elérte a 20 milliárd eurót, ám a bizonytalan jövőkép és a német gazdaság ramaty állapota miatt folyamatosan csökken.

A DHL csoport és a DB Schenker összeolvadásának ötlete hamar az asztalfiókba került / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Akkor bejelentkezett rá a Deutsche Postot is magában foglaló német–amerikai DHL-csoport, de az üzletből nem lett semmi. Megjegyzendő, hogy a DHL is 17,4 százalékban – főrészvényesként – a német állam tulajdonában van, így házon belül rövidre tudták zárni az ügyet.

Két évvel ezelőtt még az is benne volt a pakliban, hogy a DB bevételeink stabilan a harmadát szállító logisztikai üzletágat közvetlenül értékesítsék a frankfurti tőzsdén.