Váratlanul megemeli a Playstation 5 árát a Sony

Váratlanul 19 százalékkal 80 ezer jenre (194 ezer forint) emeli az immár négy éves Playstation 5 konzolok árát Japánban a Sony. A lépés azért is meglepő, mert a játékkonzolok eladásai csökkentek az elmúlt időszakban és várható egy ráncfelvarrás is a közeljövőben.

Amint árat emelt a Microsoft, megdrágult a Playstation is / Fotó: AFP

A drágulás ráadásul nem csak a Playstation 5-öt érinti, de annak tartozékait sem kerüli el, így többet kell majd fizetni a DualSense kontrollerért és a Pulse fejhallgatóért is szeptember 2-től – írja a Bloomberg.

A Sony Playstation blogján az áremelést a külső környezettel és a globális gazdaság fluktuációjával magyarázta kedden, alig pár nappal azután, hogy a Sony a tévéi, fejhallgatói és kamerái kiskereskedelmi árának emelését is javasolta a viszonteladóknak. A Playstation drágulását az is segítette, hogy a hónap során a Microsoft is bejelentette, hogy megemeli a versenytárs Xboxok árát Japánban, igaz az amerikai cég konzolának ára csak 12 százalékkal, 67 ezer jenre (163 ezer forint) nő.

A Bloomberg elemző arra számítanak, hogy a Sony játékrészlege a márciusig tartó fiskális évben új csúcsot érhet el, a cég saját játékainak jó teljesítménye miatt.