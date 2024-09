Magyar céggel fogott össze az Amazon: új lendületet kaphat a régiós felhőszolgáltatás

Jelen esetben természetesen a TC2 ez a felkészült partner,

az együttműködés keretén belül pedig a TC2 és az AWS együtt lépik át Magyarország határát,

egyelőre elsődlegesen a Balkán-félszigetre. Délkelet-Európa régiójában is az a cél, hogy minél több vállalatnak segítsenek áttérni a felhő alapú digitalizációra. A TC2-nek továbbra is célja, hogy Magyarországon és a régióban is ők legyenek a szakmailag legkompetensebb partner, és hogy egyre több, a vállalati igényekre már specializált csomagot tudjanak ajánlani.