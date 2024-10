Autó-nagybevásárlással készült fel a karácsonyi csomagdömpingre a Magyar Posta

Nagybevásárlást tartott nemrég a Magyar Posta. A vállalat ugyanis a mobilposta-hálózat fejlesztése mellett most 50 új Volkswagen Caddy autóval bővítette járműparkját. Ezzel a lépéssel is felkészültek a karácsonyi időszakra, és az ehhez kapcsolódó csomagdömpingre – derült ki a Magyar Posta keddi közleményéből.

A Magyar Posta 50 új Volkswagen Caddy autóval bővítette járműparkját / Fotó: Magyar Posta

„Egy kialakított koncepció mentén, jól végrehajtott cselekvési tervvel az elmúlt másfél évben sikeresen alakította át működését a Magyar Posta. Az átalakítás sikerének egyértelmű visszajelzése a múlt héten Bernben átvett nemzetközi díj. A díj elismerte, hogy a Magyar Posta az elmúlt évben az egyik leggyorsabban fejlődő a világon, és a nemzetközi sztenderdek alapján egyértelműen Közép-Európa legsikeresebb postájává vált” – ismertette Balczó Barnabás elnök-vezérigazgatója a társaság téli szezonnyitó sajtótájékoztatóján.

A vezető hozzátette, hogy világban jelenleg is zajló digitalizációs változásokra a Magyar Posta egyértelmű válasza a szervezet reorganizációja, átszervezése abból a célból, hogy a vállalat önfenntartó legyen, és a magyar adófizetőknek se rövidtávon, se középtávon ne kelljen a vállalat költségeihez hozzájárulnia.

Ennek érdekében a cég a mögöttünk hagyott 1,5 évben komoly stratégiai átalakítási feladatok előtt állt, ezek egy részét már megoldotta, a többi pedig jelenleg is folyamatban van. Az átszervezés során a posta arra törekszik, hogy a fogyasztók a szolgáltatás minőségében ne érezzenek változást, lehetőleg csak az előnyöket lássák.

Az átalakulás részeként jött létre a vállalat postapartneri programja, melynek keretében év végére mintegy 850 vállalkozói és önkormányzati partner nyújt postai szolgáltatást, ezzel fenntartva az ország teljes lefedettségét, és biztosítva a szolgáltatás elérhetőségét. Ezért terjeszti ki a Posta a Nyugat-Európában is elterjedt mobilpostai hálózatát azokra a pár száz fős kistelepülésekre, ahol nincsen önkormányzati vagy vállalkozói partnere, és bővíti a hálózatát a Porsche Hungariától vásárolt 50 új autóval.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a digitalizáció nem csupán lehetőség, hanem kihívás is a logisztikai szolgáltatók számára, és ez alól nem kivétel a posta sem. Az online vásárlások egyre nagyobb térnyerésével ugyanis a Magyar Posta két év alatt csaknem 10 millió csomaggal szállított többet, mint korábban. Ráadásul ez az év végéhez közeledve, a Black Friday akciók és a karácsonyi időszak miatt, várhatóan idén is megugrik majd. A rohamosan növekvő csomagmennyiség kezelésére a vállalat egy új, központi csomaglogisztikai üzemet épít Ecseren. Az üzem – amely óránként mintegy 30 000 csomag feldolgozására lesz képes – a tervek szerint 2026 év elejére készül el.