Újabb kínai óriáscég érkezett Magyarországra – már ki is nézték, hogy melyik városban akarnak terjeszkedni

„A kínai Ningbóból ékezett ma Kína top 10-ben lévő gazdasági szervezetének és vállalatának elnöke és igazgatói” – jelentette be Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerdán.
A város polgármestere egy videót tett közzé a megbeszélésről, amiből kiderül, hogy a látogatás egyik célja volt, hogy bemutatkozzanak a cég részéről, a másik pedig, hogy megnyissák irodájukat a megyeszékhelyen. A cég neve a videóban nem hangzik el, de annyi kiderült róluk, hogy exporttal és importtal, ipari befektetésekkel és ingatlanfejlesztésekkel foglalkoznak.
A városban már korábban érkezett egy kínai beruházó: a J-Star Motion kaposvári üzeme a harmadik gyáregységük Európában.
A kínai cég lineáris motorokat gyárt majd Kaposváron, amelyeket a tervek szerint a tengerentúlra exportálnak. Az európai terjeszkedéssel fontos céljuk volt, hogy ne Kínából kelljen szállítaniuk, hanem egyenesen az öreg kontinensről érjék el partnereiket.
A kaposvári telephelyet több mint 60 millió euróból, vagyis 22,8 milliárd forintból építik fel, de 80 millió eurós árbevételre számítanak. A Jiecang Linear Motion Technology intelligens mozgásmegoldásokat gyárt irodákba, orvosi felhasználásra és okosotthonokba. A vállalat világvezető a maga 450 millió eurós bevételével. Az anyacég Kínában, Jiecangban található.
A polgármester korábban a Kométa beruházásáról azt mondta, hogy a húsipari cég akkora befektetést hajt végre a városban, mint amikor a húskombinátot átadták korábban.
Az egész beruházás 30 milliárd forintba kerül, amihez 10 milliárdot ad a magyar állam.
A Kométa ügyvezető-helyettese elmondta: tavaszra szerkezetkész lesz a logisztikai központ, a tervek szerint jövő év végére már működne, illetve szintén 2026-ban elkezdik építeni az üzemet, ahol a készítménygyártás lesz, a tervek szerint 2027-ben már átadják, a vágóhíd pedig 2030-ban üzemelne.
Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy
a kínai vállalatok 6400 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre Magyarországon, ezek mintegy 25 ezer új munkahelyet hoznak létre.
