Rohamtempóban halad a húsipari cég magyarországi beruházása – már csak az a kérdés, kik dolgoznak majd benne

Kaposvár polgármestere szerint a Kométa akkora beruházást hajt végre a városban, mint amikor a húskombinátot átadták évekkel ezelőtt.
Korábban a a Világgazdaság megírta, hogy Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezetője elmondta, hogy
Budapestről elviszik a cég logisztikai központját Kaposvárra: egy 30 méter magas, teljesen automatizált raktárat építenek fel.
Az ügyvezető tavasszal megmutatta Szita Károlynak a beruházás első fázisának helyét, majd Kaposvár polgármestere közölte: szerinte esély van arra, hogy 2030-ig a Kométa vállalat Európa meghatározó húsüzeme legyen.
„Amikor legutóbb itt voltunk, akkor még a cölöpalapok látszódtak csak” – emlékezett vissza Szita Károly polgármester.
Prohászka Balázs ügyvezető-helyettes elmondta, hogy a logisztikai egység mellett egy automatizált raktárt építenek fel fagyasztott és oxigéncsökkentett résszel. A területen végzik majd a termékee szeletelését, csomagolását, illetve egy külön egységben lesz majd a készítménygyártás.
Az egész beruházás 30 milliárd forintba kerül, amihez 10 milliárdot ad a magyar állam.
Prohászka hozzátette: tavaszra szerkezetkész lesz a logisztikai központ, a tervek szerint jövő év végére már működne. Jövőre pedig elkezdik építeni az üzemet, ahol a készítménygyártás lesz, a tervek szerint 2027-ben már átadják, a vágóhíd pedig 2030-ban üzemelne.
„Egy dolgot kell megoldanunk, hogy munkaerőt tudjunk felvenni eleget, mert
már most is százat szívesen fölvennénk”
– fogalmazott a Kométa ügyvezető-helyettese.
Orbán Viktor májusban közölte: 100-ról 150-re emelik a Magyarországon épülő gyárak számát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy 2030-ra a technológiaváltozások új világot vezetnek be, több lesz a gyártásban a számítógép, mint az emberi agy.
A gazdasági program szerint minden vármegyében épülhet legalább egy új gyár, és a projektek 55 százaléka magyar vállalatokhoz tartozhat. Továbbá a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyarországi ipar fellendítéséhez is.
A kormány a program keretében kiemelten támogatja a kevésbé fejlett régiók vállalkozásait, ezáltal is hozzájárulva a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld és Észak-Magyarország fejlődéséhez.
