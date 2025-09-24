Deviza
húsipar
Kométa
Kaposvár

Rohamtempóban halad a húsipari cég magyarországi beruházása – már csak az a kérdés, kik dolgoznak majd benne

A Kométa mintegy 30 milliárd forintos fejlesztéssel megduplázza kapacitásait. Ehhez 10 milliárd forintot ad a magyar kormány.
VG
2025.09.24, 10:23
Frissítve: 2025.09.24, 10:57

Kaposvár polgármestere szerint a Kométa akkora beruházást hajt végre a városban, mint amikor a húskombinátot átadták évekkel ezelőtt.

épül a Kométa beruházása
Rohamtempóban halad a Kométa magyarországi beruházása / Fotó: Lang Róbert  / Mediaworks 

Korábban a a Világgazdaság megírta, hogy Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezetője elmondta, hogy

Budapestről elviszik a cég logisztikai központját Kaposvárra: egy 30 méter magas, teljesen automatizált raktárat építenek fel.

Az ügyvezető tavasszal megmutatta Szita Károlynak a beruházás első fázisának helyét, majd Kaposvár polgármestere közölte: szerinte esély van arra, hogy 2030-ig a Kométa vállalat Európa meghatározó húsüzeme legyen.

„Amikor legutóbb itt voltunk, akkor még a cölöpalapok látszódtak csak” – emlékezett vissza Szita Károly polgármester. 

Prohászka Balázs ügyvezető-helyettes elmondta, hogy a logisztikai egység mellett egy automatizált raktárt építenek fel fagyasztott és oxigéncsökkentett résszel. A területen végzik majd a termékee szeletelését, csomagolását, illetve egy külön egységben lesz majd a készítménygyártás.

Az egész beruházás 30 milliárd forintba kerül, amihez 10 milliárdot ad a magyar állam.

Prohászka hozzátette: tavaszra szerkezetkész lesz a logisztikai központ, a tervek szerint jövő év végére már működne. Jövőre pedig elkezdik építeni az üzemet, ahol a készítménygyártás lesz, a tervek szerint 2027-ben már átadják, a vágóhíd pedig 2030-ban üzemelne.

„Egy dolgot kell megoldanunk, hogy munkaerőt tudjunk felvenni eleget, mert 

már most is százat szívesen fölvennénk”

– fogalmazott a Kométa ügyvezető-helyettese.

Orbán Viktor májusban közölte: 100-ról 150-re emelik a Magyarországon épülő gyárak számát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy 2030-ra a technológiaváltozások új világot vezetnek be, több lesz a gyártásban a számítógép, mint az emberi agy. 

A gazdasági program szerint minden vármegyében épülhet legalább egy új gyár, és a projektek 55 százaléka magyar vállalatokhoz tartozhat. Továbbá a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyarországi ipar fellendítéséhez is.

A kormány a program keretében kiemelten támogatja a kevésbé fejlett régiók vállalkozásait, ezáltal is hozzájárulva a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld és Észak-Magyarország fejlődéséhez.

 

