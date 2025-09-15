Ennyi volt: becsődölt a taxis cég, négy évet se élt meg – magyarázkodik a román tulaj

A taxis szolgáltatásokban használt alkalmazásokat fejlesztő és üzemeltető GoCab Software hétfőn a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) bejelentette, hogy fizetésképtelenségi eljárási kérelmet nyújt be – írja a román Economedia.

Becsődölt a taxis cég, négy évet se élt meg / Fotó: Connect Images / AFP

A döntés a felhalmozódott pénzügyi nehézségek és a vállalat működésképtelensége miatt született, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból teljesítse esedékes kötelezettségeit

– áll a BVB-n közzétett jelentésben.

A 2020–2021-es tőzsdei bevezetés során a BVB-hez került GoCab Software értéke a befektetők szerint 950 millió lej (több mint 73 milliárd forint). A legnagyobb részvényesek a BRK Financial Group (49,9 százalék) és az SAI Broker (16,6 százalék).

A CAB részvényei az év eleje óta 51 százalékot estek, mindössze 52 600 lejes (több mint 4 millió forint) tranzakciók során, figyelembe véve a csődbejelentés utáni 9,7 százalékos esést is.

A vállalat 2024-et 5 millió lejes (több mint 385 millió forint) forgalommal zárta, ami 24 százalékos csökkenés 2023-hoz képest, illetve 6 millió lejes (több mint 462 millió forint) nettó veszteséggel zárt az előző évi 3,9 millió lejes (300 millió forint) veszteséghez képest. Az adósságok 5,7 millió lejről (közel 439 millió forint) 8,1 millió lejre (623 millió forint) nőttek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a szintén román hátterű eMAG 2013-ban érkezett meg a magyar piacra. Utolsó boltját, amely az Etele Plazában volt, augusztus 22-én zárta be. A cég online továbbra is elérhető Magyarországon.

