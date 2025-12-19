Trump végre térdre kényszerítette a TikTok tulajdonosát, sokéves munka érett be: most már nincs visszaút, a kínai vállalat elengedi a videómegosztó kezét. Vagy mégsem?

A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance közös vállalatot hoz létre amerikai és nemzetközi befektetőkkel a videómegosztó platform amerikai alkalmazásának működtetésére. A kínai vállalat erre jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tett – tudta meg a Reuters.

A ByteDance közös vállalkozást alapít amerikai befektetőkkel, és átadja a TikTok feletti rendelkezést / Fotó: Valera Golovniov

Az Egyesült Államok kormánya és a kínai vállalat között létrejött megállapodás értelmében az amerikai és globális befektetők 80,1 százalékos részesedést szereznek az új TikTok USDS Joint Venture LLC-ben, míg a ByteDance 19,9 százalékot tart meg. A befektetők közt szerepel az Oracle felhőszolgáltató óriás, a Silver Lake magántőkealap és az abu-dzabi székhelyű MGX.

A hírügynökség egy belső vállalati levelezésre hivatkozva arról írt, hogy Shou Zi Chew, a TikTok vezérigazgatója a dolgozókat arról tájékoztatta, hogy a vegyesvállalat „független szervezetként működik majd, amely teljes hatáskörrel rendelkezik az amerikai adatvédelem, az algoritmusbiztonság, a tartalommoderálás és a szoftverbiztosítás felett”. Hozzátette, hogy a TikTok globális amerikai egységeit a vegyesvállalattól elkülönítve kezelik majd, ahogy a globális termékek együttműködését és bizonyos üzleti tevékenységeket, például az e-kereskedelmet, a hirdetéseket és a marketinget is.

Az Oracle feladata a megfelelés ellenőrzése és igazolása, beleértve az érzékeny amerikai felhasználói adatok védelmét, amelyeket az Egyesült Államokban, az Oracle által üzemeltetett biztonságos felhőkörnyezetben tárolnak – közölte a TikTok a dolgozóknak küldött üzenetben.

A Reuters szerint Trump közeli kapcsolatban áll Larry Ellison milliárdossal, az Oracle vezérigazgatójával és családjával.

Rush Doshi számára, aki Joe Biden elnöksége alatt a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa volt,

továbbra sem világos, hogy az algoritmust átruházták-e, licencelték-e, vagy továbbra is Peking irányítása alatt áll-e, miközben az Oracle csupán „felügyeleti” szerepet tölt be.

Kínai sajtóértesülések szerint a ByteDance továbbra is jelentős operatív szerepet játszhat. Egy pénzügyi magazin az ügylethez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a ByteDance egy amerikai TikTok-vállalatot hozna létre, amely részesülne az új vegyesvállalat bevételeiből.