Trump végre térdre kényszerítette a TikTok tulajdonosát, sokéves munka érett be: most már nincs visszaút, a kínai vállalat elengedi a videómegosztó kezét. Vagy mégsem?
A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance közös vállalatot hoz létre amerikai és nemzetközi befektetőkkel a videómegosztó platform amerikai alkalmazásának működtetésére. A kínai vállalat erre jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tett – tudta meg a Reuters.
Az Egyesült Államok kormánya és a kínai vállalat között létrejött megállapodás értelmében az amerikai és globális befektetők 80,1 százalékos részesedést szereznek az új TikTok USDS Joint Venture LLC-ben, míg a ByteDance 19,9 százalékot tart meg. A befektetők közt szerepel az Oracle felhőszolgáltató óriás, a Silver Lake magántőkealap és az abu-dzabi székhelyű MGX.
A hírügynökség egy belső vállalati levelezésre hivatkozva arról írt, hogy Shou Zi Chew, a TikTok vezérigazgatója a dolgozókat arról tájékoztatta, hogy a vegyesvállalat „független szervezetként működik majd, amely teljes hatáskörrel rendelkezik az amerikai adatvédelem, az algoritmusbiztonság, a tartalommoderálás és a szoftverbiztosítás felett”. Hozzátette, hogy a TikTok globális amerikai egységeit a vegyesvállalattól elkülönítve kezelik majd, ahogy a globális termékek együttműködését és bizonyos üzleti tevékenységeket, például az e-kereskedelmet, a hirdetéseket és a marketinget is.
Az Oracle feladata a megfelelés ellenőrzése és igazolása, beleértve az érzékeny amerikai felhasználói adatok védelmét, amelyeket az Egyesült Államokban, az Oracle által üzemeltetett biztonságos felhőkörnyezetben tárolnak – közölte a TikTok a dolgozóknak küldött üzenetben.
A Reuters szerint Trump közeli kapcsolatban áll Larry Ellison milliárdossal, az Oracle vezérigazgatójával és családjával.
Rush Doshi számára, aki Joe Biden elnöksége alatt a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa volt,
továbbra sem világos, hogy az algoritmust átruházták-e, licencelték-e, vagy továbbra is Peking irányítása alatt áll-e, miközben az Oracle csupán „felügyeleti” szerepet tölt be.
Kínai sajtóértesülések szerint a ByteDance továbbra is jelentős operatív szerepet játszhat. Egy pénzügyi magazin az ügylethez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a ByteDance egy amerikai TikTok-vállalatot hozna létre, amely részesülne az új vegyesvállalat bevételeiből.
Véget érhet a TikTok amerikai vesszőfutása
A ByteDance jogi elköteleződése fontos előrelépés a TikTok amerikai betiltásának elkerülésére és az évek óta húzódó bizonytalanság lezárására. A kínai vállalat akaratának meghajlása Donald Trump kormányának is jól jön, mivel ha kenyértörésig ment volna a vita, be kellett volna váltania a fenyegetését, miszerint betiltja az alkalmazást. Márpedig ezen minden bizonnyal felháborodott volna a TikTok 170 millió amerikai felhasználója. Köztük volt Trump is, aki szerint a TikTok is hozzásegítette a választási győzelméhez, mivel személyes fiókjával több mint 15 millió amerikaihoz ért el. Augusztustól pedig fellépett a platformra a Fehér Ház is.
A jogi és politikai huzavona még Trump első elnöksége idején, 2020 augusztusában kezdődött, amikor az amerikai elnök sikertelenül megpróbálta betiltani az alkalmazást nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Trump legutóbb szeptemberen halasztotta el a kínai alkalmazás működésének felfüggesztését január 20-ig. Akkor állapodtak meg ugyanis a ByteDance-szel olyan feltételekben, amelyek az amerikai törvényeknek is megfelelnek. A Fehér Ház akkor közölte, hogy az új vegyesvállalat fogja működtetni a TikTok amerikai alkalmazását.
A megállapodás részeként a ByteDance az új vállalat hét igazgatósági tagja közül egyet nevezhet ki, a többi helyet amerikaiak töltik be.
Az új amerikai vállalat értékét J. D. Vance alelnök szeptemberben mintegy 14 milliárd dollárra becsülte, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól. A végleges értékelést még nem hozták nyilvánosságra.
Elizabeth Warren demokrata szenátor szerint az üzlettel kapcsolatban sok megválaszolatlan kérdés maradt. „Trump még nagyobb ellenőrzést akar átadni afelett, hogy mit néznek az emberek, milliárdos barátainak. Az amerikaiaknak joguk van tudni, kötött-e az elnök egy újabb háttéralkut a TikTok milliárdos felvásárlásáról” – írta az X-en.