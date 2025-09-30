Deviza
EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.68 -0.37% CZK/HUF16.02 -0.51% EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.68 -0.37% CZK/HUF16.02 -0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hiányzás
német autóipar
Volkswagen
veszteség
autógyár
leépítés
kirúgás

Ezért költöznek Magyarországra a német autógyárak: elege lett a Volkswagennek, tisztogatásba kezdett – százával rúgja ki a munkakerülő dolgozóit

A lépés a cég szerint gazdasági szükségszerűség, hiszen az elmulasztott munkanapok évente egymilliárd eurós kárt okoznak. A Volkswagen világszerte több száz munkavállalót bocsátott el fegyelmi okokból, többségük igazolatlan hiányzás miatt.
VG
2025.09.30., 21:00
Fotó: Shutterstock

A válságban álló Volkswagen brutális munkahelyi szigorral próbálja visszaszerezni a stabilitást: világszerte több száz munkavállalót rúgtak ki azonnali hatállyal, hivatalosan igazolatlan hiányzások miatt. A döntés mögött nem csak fegyelmi, hanem komoly pénzügyi megfontolás is áll: az elmulasztott munkanapok évente mintegy egymilliárd euróba kerülnek a cégnek.

Penang,,Malaysia,-,8,June,2024:,The,Emblem,On,The volkswagen
A Volkswagen világszerte több száz munkavállalót bocsátott el fegyelmi okokból, többségük igazolatlan hiányzás miatt / Fotó: Shutterstock

Lecsapott a munkahelyi szigor a Volkswagennél

Az autóipari óriás keményebb szabályozásra váltott a munkavállalói mulasztások kezelésében. Az év első felében világszerte már 548 elbocsátást hajtottak végre, és további 2079 figyelmeztetést adtak ki, írta az osztrák Krone belső statisztikákra hivatkozva. A leggyakoribb ok az igazolatlan hiányzás volt.

Németországban a helyzet különösen éles: a VW hat németországi gyárában – Wolfsburgban, Braunschweigban, Emdenben, Hannoverben, Salzgitterben és Kasselben – több mint 300 dolgozót kellett elbocsátani, ami már közelíti a tavalyi teljes évi számot. A vállalat belső intranetjén már figyelmeztették a dolgozókat: az ismételt igazolatlan hiányzás azonnali elbocsátáshoz vezethet.

Aki indokolatlanul nem jelenik meg a munkahelyén, megszegi teljesítési kötelezettségét

– mondta Volker Fuchs, a VW csoport munkajogi vezetője.

A háttérben súlyos gazdasági megfontolások állnak: Thomas Schäfer, a VW márkavezér tavalyi belső rendezvényén elmondta, hogy az elmulasztott munkanapok évente körülbelül egymilliárd euró költséget jelentenek a vállalatnak.

A 560 ezer főt foglalkoztató cég egészét tekintve az elbocsátások aránya mindössze 0,5 százalék, mégis jól jelzi, hogy a Volkswagen a gazdaságilag feszült időkben szigorúbb vonalat képvisel. A cég nyeresége az év első felében majdnem 30 százalékkal csökkent, és további jelentős létszámcsökkentés várható: 2030-ig csak Németországban 35 ezer munkahely megszűnésére készül a vállalat.

Irdatlan pofont kaptak a németek: miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – senki nem veszi az elektromos autóit, leállnak a műszakok

Leállítja több gyárában is a termelést a Volkswagen, ezt a német konszern jelentette be péntek délelőtt. Az ok a rendkívül gyenge kereslet az elektromos autók iránt.

 

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
741 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
német autóipar

Ezért költöznek Magyarországra a német autógyárak: elege lett a Volkswagennek, tisztogatásba kezdett – százával rúgja ki a munkakerülő dolgozóit

A lépés a cég szerint gazdasági szükségszerűség, hiszen az elmulasztott munkanapok évente egymilliárd eurós kárt okoznak.
2 perc
energiaválság

Hihetetlen botrány Európa szívében: döntött a tulajdonos, leállítja és darabokra szedi a nagy atomerőművet – rimánkodik neki a kormány, hogy ne tegye, mert még szüksége van rá

Az országban már csak két reaktor marad üzemben, amelyek 2035-ig működhetnek, miközben a leszerelés folyamata akár másfél évtizedig is eltarthat.
7 perc
AC Milan

Földig rombolják a legendás óriásstadiont, ahol egykor Puskás is lőtte a gólokat

Több mint egymilliárd euróból épül majd új létesítmény az európai futball egyik ikonikus arénájának helyére.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu