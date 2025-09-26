Visszafogja a termelését a Volkswagen a gyenge kereslet miatt: a zwickau-i és drezdai termelés október 6-tól egy hétre leáll, írja a Handelsblatt.

Irdatlan pofont kaptak a németek: miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – senki nem veszi az elektromos autóit, leállnak a műszakok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Volkswagen: Zwickauban és Emdenben is az elektromos autók iránti kereslet miatt áll le a termelés

A német lap szerint Emdenben is bezárások fenyegetnek, amelyekről még folynak a tárgyalások az üzemi tanáccsal, a a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a döntés a jövő héten születhet meg. Ugyanakokr Osnabrückben már döntöttek a termeléscsökkentésekről: a VW megerősítette, hogy az év végéig hetente legalább egy napra leáll a termelés, ezenkívül októberben egy hetes szünet lesz.

A vállalat szóvivője elárulta, hogy Zwickauban és Emdenben is a termeléscsökkentés oka az elektromos autók iránti gyenge kereslet. Osnabrück az ott gyártott kabriók gyenge eladásaitól szenved.

A wolfsburgi főgyárban azonban továbbra is lesznek különleges műszakok, ami a helyben gyártott Golf, Tiguan és Tayron belső égésű motorok iránti nagy keresletnek köszönhető.

Az Emdenben és Zwickauban található tisztán elektromos autógyárakkal ellentétben Wolfsburg jelenleg csak olyan belső égésű motoros modelleket gyárt, amelyekre jelenleg is van kereslet. Május óta különleges műszakok vannak érvényben itt. „A Tiguan, a Tayron és a Golf iránti kereslet jelenleg nagyon jó” – mondta Thomas Schäfer, a márka vezetője a hónap elején tartott vállalati találkozón. „Ennek érdekében további műszakokat tartunk Wolfsburgban.”

A Boschnál folytatódnak a leépítések, több mint tízezer munkahelyet szüntetnek meg

A héten ez már a sokadik negatív hír, ami Németországból jött. Csütörtökön a Bosch jelentette be, hogy a tavaly beharangozott 9000-en felül további létszámcsökkentést tervez. Stefan Grosch, a cég HR-igazgatója a Stuttgarter Zeitungnak adott interjújában azt mondta, hogy a vállalatnak 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania.

A lap forrásai szerint ez csak öt számjegyű létszámleépítéssel érhető el.

Pedig a Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezerre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt.