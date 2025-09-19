Ebbe beletörhet a BYD bicskája: gyászos a statisztika, közönyös a fogadtatás

Nem túl dinamikus ütemben halad a BYD partraszállása Japánban. A világelső új generációs autógyártó 2023-ban debütált első modelljével, az Atto 3 elektromos SUV-vel, majd a tavalyi teljes évet 2221 darabos értékesítéssel zárta. Az idei év acélosabbnak ígérkezik, bár a megcélzott 30 ezer darabos volumen és a BYD-kereskedőhálózat száztagúra történő bővítése egyelőre nem tűnik elérhetőnek.
Annál is inkább, mert augusztus végén még csak ötezernél jártak, igaz, április óta valamennyire meglódultak az eladások a Sealion 7 elektromos SUV piacra dobásával. Májusban például 240 ilyen jármű talál gazdára a szigetországban, ezzel 416 darabos havi értékesítési rekordhoz segítve a kínai autógyártót. A legnagyobbak, azaz
által dominált japán piac zártságára utal, hogy a BYD ezzel a szerény mennyiséggel is fel tudott kerülni az importált márkák top 10-es elitklubjába.
A kínaiak bő kétéves jelenlétük tapasztalatait leszűrve úgy látják, hogy a japán piac még nem elég érett az elektromos autók inváziójára, ezért úgy döntöttek, hogy jövő januártól a BYD Sealion 6 PHEV tölthető (plug-in) SUV-jukkal támadják le a hazafiasságukról az autóvásárláskor sem megfeledkező japánokat.
A helyi piac ugyanis a belső égésű motorral szerelt autókat, a keycar miniket és a tradicionális, benzinmotoros hibrideket (HEV) preferálja,
ide színtisztán elektromos autóval betörni merész vállalkozás. A BYD is inkább a köztes megoldást választja.
Tofukudzsi Acuki, a BYD Japan elnökének meggyőződése, hogy remek döntés született, mert a tölthető akkumulátor és a benzinmotor „szimbiózisával” már meggyőző hatótávolságot lehet elérni, elaltatva a pár száz kilométert tudó elektromos autókat övező fogyasztói bizonytalanságot.
Való igaz, hogy az októberi tokiói autókiállításon bemutatandó Sealion 6 PHEV óvatos vezetéssel elmegy akár ezer kilométert is. Tölthető hibrideket azonban a japánok is kínálnak, ezt a szegmenst a Toyota Harrier és a nálunk is ismert Mitsubishi Outlander uralja.
Ráadásul ezek a PHEV-k jobb műszaki paramétereikkel rávernek a BYD modelljére, árban viszont lesz keresnivalójuk a kínaiaknak, akik garantáltan a 24 ezer dollár környékéről induló japán riválisok alá tudnak vágni.
Más kérdés, hogy a sima hibridek ennek is jóval olcsóbb alternatívát kínálnak a hatótávpara miatt aggodalmaskodó japánoknak – jegyzi meg a CarNewsChina. Az árpolitikájukkal piacot szerző kínaiak számára viszont a gyenge jen problémát jelenthet az exportnál.
A BYD tavaly globálisan 4,27 millió autót értékesített, ezek között 59-41 százalékos volt a megoszlás a tölthető hibridek javára. A teljes autópiacot tekintve 2025 első fél évében a PHEV-k részaránya 7,6 százalék volt, alig elmaradva HEV-k 7,7 százalékos mutatójától. Kínában viszont 15,9 százalék volt a tölthetők részaránya a 3 százalékon ragadó hibridekkel szemben.
Japánban épp fordított a helyzet, a hibridek 30, a tölthető változatok mindössze 1 százalékos részarányt képviseltek az eladásokból, ami rögtön jelzi is, mekkora feladatra vállalkozott a BYD. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint Japánban 2030-ra elérheti a 9 százalékot a PHEV-részarány, míg az elektromos autók 10,6 százalékot hasíthatnak ki a piaci tortából.
A BYD remélt sikerét azonban több tényező is bizonytalanná teszi. Ide tartozik a márkaismertség, hiszen a BYD a relatíve új versenyző a piacon. Az is számít, hogy a japán vevők nagyon érzékenyek
Bármilyen fejlett is a japán infrastruktúra, nem áll még ott, hogy teljes lefedettséggel ki tudja szolgálni az elektromos töltést igénylő járműparkot. A sűrűn lakott nagyvárosokban pedig az otthoni töltés komoly akadályokba ütközik.
A japán adminisztráció is híresen alapos, mire egy-egy modell forgalmazási engedélyt kap, már nyakában van a még újabb modell, s ehhez a tempóhoz külföldi gyártóként nem egyszerű alkalmazkodni.
A realitásoknak megfelelően írja át idei értékesítési terveit a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. A Reuters információi szerint a BYD már jelezte beszállítói felé a változásokat, melyek hátterében elsősorban keresleti tényezők és a verseny erősödése húzódik meg. A tervezett 5,5 millió helyett jó, ha 4,6 milió autót el tudnak adni az idén.
