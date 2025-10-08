Deviza
Tesla: kevesebb luxizás, alacsonyabb ár, de mire lesz ez elég?

Nem alkotott nagyot a Tesla a tömegeknek szánt „olcsó, megfizethető” modelljeivel, ez szűrhető le a 40 ezer dollár alá szorított Model Y és Model 3 Standard változatának bemutatását követően. Mindenki többet várt, de kevesebbet kapott – az extráiktól megszabadított Tesla modellek versenyképességét és piaci sikerességét erős kétségek övezik.
Kriván Bence
2025.10.08, 13:10
Frissítve: 2025.10.08, 13:20

Mély csalódást okozott a Tesla a hivatalosan kedden bemutatott, „megfizethetőként” aposztrofált modelljeivel, s nemcsak a megcélzott új vásárlói kör, hanem a befektetők számára is. Ez a részvényárfolyam 4,5 százalékos esésében is testet öltött, amiből azóta 1 százalékot vissza tudott nyerni a kurzus a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. 

Tesla Nanking
A Tesla Model 3-nak Kínában már számos versenyképes ellenféllel kell megküzdenie / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzők jóval többet vártak annál, hogy az extráktól megszabadított, kibelezett Model Y és Model 3 árát 40 ezer dollár alá szorítsák, ami gyakorlatilag egy ötezer dolláros engedmény a „normális” változatokhoz képest. Amíg a Tesla egyeduralkodó volt az elektromosautó-piacon, addig futott is a szekér, az úri közönség pedig nem sajnálta a pénzt az újdonságra, ám amióta elsősorban a kínai és dél-koreai riválisok erőre kaptak, Elon Musk cégének is többet kellene nyújtania. 

Az igazán olcsó Tesla iránt tömegigény lenne

A 25 ezer dolláros Model 2, a vadonatúj középkategóriás villanyautó tervét tavaly végleg az asztalfiókba süllyesztették, mondván, az épp egy évvel ezelőtt bemutatott CyberCab robotaxi és a humanoid robotok fejlesztéséhez és majdani sorozatgyártásához kellenek a források, abban nagyobb üzleti potenciált látnak.

Ahogy a Tesla eladásai eróziónak indultak, úgy erősödött fel ismét az igény egy olcsó Tesla piacra dobására. 

Az olcsóság ebben az esetben a 30 ezer dolláros árcédulát jelentette, de ezen most Elon Musk rendesen túllépett. 

A kiszivárogtatott hírek igaznak bizonyultak, s bár próbáltak a show kedvéért valamennyit ködösíteni, végül a fapados

  • Model Y SUV Standard árát 39 990 dollárban,
  • Model 3 Standard szedán árát 36 990 dollárban

állapították meg, ezen az áron lehet leadni rájuk a megrendeléseket, s a lemeztelenített Teslák első példányai még az idén átvehetők lesznek a társaság legfontosabb piacain. Az árral amúgy nem lett volna különösebb baj, ha az amerikai vásárlók érvényesíteni tudnák belőle a 7500 dolláros adójóváírást, amivel az árérzékenységi küszöb alá szoríthatnák az árat. 

Az adókedvezmény eltörlésével új fejezet kezdődött

Csakhogy azt Elon Musk korábbi osztályos cimborája, majd az üzletembert kormányzati megbízatásától megfosztó Donald Trump egy tollvonással eltörölte. Szeptember 30-tól, a kedvezmény megszüntetésével új korszak nyílt az amerikai motorizációban, ismét szabad a terep a benzinfaló monstrumok előtt, amelyek értékesítését az emissziós korlátozások visszavonásával is támogatja az olajlobbival szoros barátságot ápoló, klímaszkeptikus amerikai elnök.

US President Trump unveils a Tesla car at the White House
Barátság Trump- és Musk-módra. Nem örök és nem megboonthatatlan / Fotó: AFP

Az adókedvezmény eltörlésével az a faramuci helyzet állt elő, hogy aki szeptember 29-én megvette a normális felszereltségű Tesláját, az most ugyanannyi pénzért még egy lecsupaszított modellt sem tud vásárolni.

Kiszórták az extrákat a „megfizethető” Teslákból

Ekkora, a már jó előre tudható szigorítással előidézett hendikepet viszont nem engedhet meg magának a modellfrissítésekkel riválisaihoz képest rendre lemaradó Tesla. Az igazsághoz tartozik, hogy az autózáshoz szükséges alapfunkciókkal nem spóroltak, szemben például a fénycsíkkal, ami abszolút nélkülözhető elem bármelyik négykerekű járművön.

Az alábbiakban összefoglaljuk a lényegi különbségeket, amelyekkel a Standard modell kevesebb luxizást nyújt tulajdonosának:

  • lomhább gyorsulás (6,8 másodperc alatt 100 kilométer per órára),
  • hiányzik az Autosteer, a Tesla vezetéstámogató rendszere,
  • nincs panoráma-üvegtető,
  • a hátsó sorban nincs érintőképernyős kijelző,
  • kevesebb hangszóró és egyszerűbb audiórendszer,
  • hiányzó AM/FM rádióvételi lehetőség,
  • automata helyett kézzel behajtható külső tükrök,
  • egyszerűbb kárpitozás olcsóbb anyagokból,
  • hátul nincs ülésfűtés
  • és nincs első fénycsík.

Azt Elon Musk is tudja, hogy az amerikaiakban élő hatótávpara miatt az akkumulátorok teljesítményét nem érdemes nagyon visszafogni, így a Standard verziók is 516 kilométert tudnak egy feltöltéssel teljesíteni. A 225 kilowatt maximális Supercharging töltési sebesség is megfelelőnek számít ebben a kategóriában.

Olcsóbb anyagok, kevesebb extra, de a hatótáv nem változott a Tesla Model Y Standardban / Fotó: Tesla

Csakhogy ugyanebben a kategóriában az adókedvezmények elvesztése utáni keresletcsökkenéstől tartva számos, az amerikai piacon dolgozó autógyártó már csökkentette az árait, akik pedig nem ezt tették, azok az ösztönzőrendszerük kiterjesztésével próbálják megállítani forgalmuk várható csökkenését – írja a Reuters.

Az elemzők többet vártak, kevesebbet kaptak

A befektetők és az elemzők szerint az ár 40 ezer dollár alá csökkentése valamennyire segíteni fogja a Tesla értékesítését, a nagy kérdés azonban az, hogy az olyan kurrens modellekkel állja-e majd a Standard változat a versenyt, mint a Chevrolet Equinox, a Hyundai Ioniq 5 vagy a Kia EV4.

Az igazi áttörést a 30 ezer dolláros szint leküzdése jelentette volna, sokan erre számítottak. Amerikában Muskéknak szerencséjük van, hogy Washington büntetővámokkal elzárta az utat az olcsó kínai riválisok elől, de Európában már nem élveznek ilyen erős védelmet, a kínai villanyautó-importot sújtó védővámok ellenére sem. 

Ott a vásárlók kegyeiért több mint egy tucat hasonló tudású elektromos és plug-in hibrid modellel kell versenyezniük, melyek induló árát 30 ezer dollár alá lőtték be. Nem is szólva arról, hogy Musk szélsőjobboldali politikai nézetei aláásták a márkahűséget, amit a csaknem a felére zuhant eladások is érzékeltetnek.


 

 

