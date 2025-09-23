Musk robotaxival kábítja a népet, de ezt Kaliforniában nem vették be

Elon Musk csapongó fantáziájáról legendák keringenek, de Kaliforniában nem annyira lelkesednek azért, amit a Tesla alapító-vezérigazgatója tényként kezelve világgá kürtöl. Most éppen azt kérik számon rajta, hogy milyen alapon lengette be a San Franciscó-i robotaxi-szolgáltatás elindítását, amikor a helyi hatóságokhoz ebben az ügyben semmilyen megkeresés nem érkezett a Tesla háza tájáról.

Elon Musk mindent a robotaxiprojektre tett fel, a hatóági szabályozás viszont nem annyira rugalmas, mint a Tesla-vezér kommunikációja / Fotó: NurPhoto via AFP

A San Francisco- és a San Pablo-öblöt körülölelő, kilenc megyét és 101 várost magában foglaló Bay Area régóta Musk radarján szerepel, júliusban a robotaxizással kapcsolatban erős kijelentéseket tett, miszerint a texasi Austinban folyó tesztelések után újabb nagyvárosok következnek, s a vezető nélküli taxik „hamarosan” megjelenhetnek például a San Franciscó-i öböl környékén, s az induláshoz már be is szerezte a hatósági engedélyt.

Musk vesszőparipája, a robotaxi még nem az, aminek hirdetik

Ez már akkor sem fedte a valóságot, egy elvi jóváhagyás született ugyan, de az számos olyan feltételt tartalmazott, amelyeknek az eljárás során meg kellett volna felelnie a Teslának. Ráadásul vezető nélküli taxizásról szó sem volt.

Ennek ellenére Musk a múlt hónap elején közösségi csatornáján már egy-két hónapon belüli indulásról beszélt. Ehhez az autógyártó nem kérte meg a szükséges engedélyeket, ráadásul egy ilyen procedúrához a helyhatósági jóváhagyáson kívül az állami szakhatóságok kínosan precíz, akár évekig is elhúzódó tesztelési követelményeinek sikeres teljesítése is az alapfeltételek közé tartozik.

A San Franciscó-i városháza előzetes jóváhagyása sem a vezető nélküli robotaxikra szólt, hanem olyan fuvarszolgáltatásról, amely ember által vezetett járművekre és kiválasztott utazóközönségre lett szabva – hasonlatosan a Kaliforniában elterjedt limuzinszolgáltatásokhoz.

Elon Musk ennek ellentmondó kommunikációja a robotaxikról meglepte és aggodalommal töltötte el a szabályozó hatóságokat

– derült ki a kaliforniai és szövetségi tisztviselők, valamint a Tesla közötti e-mailekből, amelyekbe a Reuters közérdekű adatigényléssel nyert betekintést. Júliusban egy magas rangú állami közlekedési tisztviselő azt kérdezte a Tesla illetékesétől, hogy szándékukban áll-e tiszta vizet önteni a pohárba, eloszlatni a fejekben elhintett fogalmi zavarokat.