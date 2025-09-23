Deviza
autóipar
Elon Musk
Cybercab
robotaxi
Tesla

Musk robotaxival kábítja a népet, de ezt Kaliforniában nem vették be

Év végére minden második amerikainak lehetősége lesz kipróbálni a robotaxizást – hangoztatta nemrég a Tesla alapító-vezérigazgatója. Ahogy haladnak a tesztek, ehhez az érdeklődőknek Texasba kell zarándokolniuk, ugyanis Elon Musk közismert nagyotmondása és a rideg valóság egyelőre fényévnyire van egymástól. Szakértők szerint Musk célja most az érdeklődés fenntartása, de ebben Kalifornia állam nem partnere a tech milliárdosnak.
Kriván Bence
2025.09.23., 13:40

Elon Musk csapongó fantáziájáról legendák keringenek, de Kaliforniában nem annyira lelkesednek azért, amit a Tesla alapító-vezérigazgatója tényként kezelve világgá kürtöl. Most éppen azt kérik számon rajta, hogy milyen alapon lengette be a San Franciscó-i robotaxi-szolgáltatás elindítását, amikor a helyi hatóságokhoz ebben az ügyben semmilyen megkeresés nem érkezett a Tesla háza tájáról.

Musk
Elon Musk mindent a robotaxiprojektre tett fel, a hatóági szabályozás viszont nem annyira rugalmas, mint a Tesla-vezér kommunikációja / Fotó: NurPhoto via AFP

A San Francisco- és a San Pablo-öblöt körülölelő, kilenc megyét és 101 várost magában foglaló Bay Area régóta Musk radarján szerepel, júliusban a robotaxizással kapcsolatban erős kijelentéseket tett, miszerint a texasi Austinban folyó tesztelések után újabb nagyvárosok következnek, s a vezető nélküli taxik „hamarosan” megjelenhetnek például a San Franciscó-i öböl környékén, s az induláshoz már be is szerezte a hatósági engedélyt. 

Musk vesszőparipája, a robotaxi még nem az, aminek hirdetik

Ez már akkor sem fedte a valóságot, egy elvi jóváhagyás született ugyan, de az számos olyan feltételt tartalmazott, amelyeknek az eljárás során meg kellett volna felelnie a Teslának. Ráadásul vezető nélküli taxizásról szó sem volt. 

Ennek ellenére Musk a múlt hónap elején közösségi csatornáján már egy-két hónapon belüli indulásról beszélt. Ehhez az autógyártó nem kérte meg a szükséges engedélyeket, ráadásul egy ilyen procedúrához a helyhatósági jóváhagyáson kívül az állami szakhatóságok kínosan precíz, akár évekig is elhúzódó tesztelési követelményeinek sikeres teljesítése is az alapfeltételek közé tartozik. 

A San Franciscó-i városháza előzetes jóváhagyása sem a vezető nélküli robotaxikra szólt, hanem olyan fuvarszolgáltatásról, amely ember által vezetett járművekre és kiválasztott utazóközönségre lett szabva – hasonlatosan a Kaliforniában elterjedt limuzinszolgáltatásokhoz.

Elon Musk ennek ellentmondó kommunikációja a robotaxikról meglepte és aggodalommal töltötte el a szabályozó hatóságokat

– derült ki a kaliforniai és szövetségi tisztviselők, valamint a Tesla közötti e-mailekből, amelyekbe a Reuters közérdekű adatigényléssel nyert betekintést. Júliusban egy magas rangú állami közlekedési tisztviselő azt kérdezte a Tesla illetékesétől, hogy szándékukban áll-e tiszta vizet önteni a pohárba, eloszlatni a fejekben elhintett fogalmi zavarokat. 

Kalifornia a tiszta beszéd híveként magyarázatot vár

Erre egy elég pökhendi válasz érkezett, miszerint a Tesla nem válaszol médiamegkeresésekre, és ha közlendője van, akkor azt – tőzsdecégként – hivatalos csatornáin teszi közzé. 

A Tesla illetékese ugyanakkor azt megerősítette, hogy saját alkalmazottaik, családtagjaik és barátaik számára nem önvezető járművekben szervezett utazásokat a Bay Areában is végeznek, de hogy azt miért nevezik teljesen félreérthető módon robotaxizásnak, arra nem adott egyenes választ.

Musk Tesla Cybercab
A végcél, hogy ilyen, kormány és pedálok nélküli CyberCabek szállítsák majd az amerikai utasokat / Fotó: Anadolu via AFP

Az önvezető fuvarozás helyi szabályozására hivatott Kaliforniai Közszolgáltatások Bizottságának szóvivője úgy reagált, hogy a Teslának „megfelelően és pontosan” kell leírnia a szolgáltatás mibenlétét, és kommunikációjában egyértelmű különbséget kell tennie a kaliforniai, embervezérelt taxizás és a másutt kínált önvezető fuvarozás között. 

Az elektromosautó-gyártó eddig ugyanis csak a kis léptékű austini tesztjeit indította el, 

korlátozott számú utassal és emberi biztonsági monitorokkal az első utasülésen. Musk ezzel kapcsolatban óriási, a kétkedőket is meggyőző teszteredményekről számolt be, ehhez képest a júniusban elindult austini próbák még ma is biztonsági sofőrrel zajlanak.

Musk már fűt-fát ígér

A határidőkkel rendszerint hadilábon álló Musk júliusban azzal kábította a befektetőket, hogy a hiperexponenciális ütemben fejlődő robotaxi-szolgáltatásuk az év végére az Egyesült Államok lakosságának fele számára elérhető lesz. 

Azt nem tette hozzá, hogy ezért az embereknek hová is kell utazniuk. Mindenesetre a Tesla olyan államokban próbálkozik, ahol megengedőbb a hatósági szabályozás. Az ide sorolt államok, mint

  • Kalifornia,
  • Florida,
  • Nevada,
  • Texas
  • és Arizona

közül múlt pénteken épp ez utóbbiban sikerült engedélyt szerezniük, de csak az önvezető járművek biztonsági sofőrrel történő tesztelésére, a sofőr nélküli változat még mindig és mindenütt jóváhagyásra vár. Ezt megelőzően Nevada adott zöld jelzést a sofőrös tesztekhez.

Eközben a marketingszempontokat is kiemelten érvényesítik a Tesla szakemberei, s a sofőrös fuvarozásra is a robotaxi kifejezést alkalmazzák, mert azzal nagyobbat tudnak dobni, még ha nem is fair eszközökkel.

A robotaxizást a Tesla Model Y erre a célra átalakított változataival végzik a texasi Austinban / Fotó: Tesla

A Tesla tavaly ősszel bemutatott robotaxijával új dimenziókat nyithat a személyszállításban, megalapozva a jelenleg 1444 milliárd dollárt érő társaság fejlődését, amely az elektromos autóik iránti kereslet megtorpanásával kulcskérdéssé vált. 

Musk személyes érdekeltségét pedig a gazdaságtörténet eddigi legnagyobb, százmilliárd dolláros, teljesítményhez kötött bónusza magyarázza, amelyről novemberben mondja ki a végső szót a cég közgyűlése. Ha célokhoz és nem határidőkhöz kötik a részvényjuttatásokat, akkor az immár egy évtizede a robotaxiálom megvalósulásán dolgozó Musk nyerésben lehet.

 

Dan Crowley, a Nightview Capital portfóliómenedzsere a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a piacütő termékek, szolgáltatások monetizálásával a Tesla befektetői megítélése rengeteget javulhat, ugyanakkor ha két év múlva is ugyanitt tartunk, azt a részvényesek és az árfolyam is keserűen élheti meg.


 

