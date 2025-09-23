Musk robotaxival kábítja a népet, de ezt Kaliforniában nem vették be

Elon Musk csapongó fantáziájáról legendák keringenek, de Kaliforniában nem annyira lelkesednek azért, amit a Tesla alapító-vezérigazgatója tényként kezelve világgá kürtöl. Most éppen azt kérik számon rajta, hogy milyen alapon lengette be a San Franciscó-i robotaxi-szolgáltatás elindítását, amikor a helyi hatóságokhoz ebben az ügyben semmilyen megkeresés nem érkezett a Tesla háza tájáról.
A San Francisco- és a San Pablo-öblöt körülölelő, kilenc megyét és 101 várost magában foglaló Bay Area régóta Musk radarján szerepel, júliusban a robotaxizással kapcsolatban erős kijelentéseket tett, miszerint a texasi Austinban folyó tesztelések után újabb nagyvárosok következnek, s a vezető nélküli taxik „hamarosan” megjelenhetnek például a San Franciscó-i öböl környékén, s az induláshoz már be is szerezte a hatósági engedélyt.
Ez már akkor sem fedte a valóságot, egy elvi jóváhagyás született ugyan, de az számos olyan feltételt tartalmazott, amelyeknek az eljárás során meg kellett volna felelnie a Teslának. Ráadásul vezető nélküli taxizásról szó sem volt.
Ennek ellenére Musk a múlt hónap elején közösségi csatornáján már egy-két hónapon belüli indulásról beszélt. Ehhez az autógyártó nem kérte meg a szükséges engedélyeket, ráadásul egy ilyen procedúrához a helyhatósági jóváhagyáson kívül az állami szakhatóságok kínosan precíz, akár évekig is elhúzódó tesztelési követelményeinek sikeres teljesítése is az alapfeltételek közé tartozik.
A San Franciscó-i városháza előzetes jóváhagyása sem a vezető nélküli robotaxikra szólt, hanem olyan fuvarszolgáltatásról, amely ember által vezetett járművekre és kiválasztott utazóközönségre lett szabva – hasonlatosan a Kaliforniában elterjedt limuzinszolgáltatásokhoz.
Elon Musk ennek ellentmondó kommunikációja a robotaxikról meglepte és aggodalommal töltötte el a szabályozó hatóságokat
– derült ki a kaliforniai és szövetségi tisztviselők, valamint a Tesla közötti e-mailekből, amelyekbe a Reuters közérdekű adatigényléssel nyert betekintést. Júliusban egy magas rangú állami közlekedési tisztviselő azt kérdezte a Tesla illetékesétől, hogy szándékukban áll-e tiszta vizet önteni a pohárba, eloszlatni a fejekben elhintett fogalmi zavarokat.
Erre egy elég pökhendi válasz érkezett, miszerint a Tesla nem válaszol médiamegkeresésekre, és ha közlendője van, akkor azt – tőzsdecégként – hivatalos csatornáin teszi közzé.
A Tesla illetékese ugyanakkor azt megerősítette, hogy saját alkalmazottaik, családtagjaik és barátaik számára nem önvezető járművekben szervezett utazásokat a Bay Areában is végeznek, de hogy azt miért nevezik teljesen félreérthető módon robotaxizásnak, arra nem adott egyenes választ.
Az önvezető fuvarozás helyi szabályozására hivatott Kaliforniai Közszolgáltatások Bizottságának szóvivője úgy reagált, hogy a Teslának „megfelelően és pontosan” kell leírnia a szolgáltatás mibenlétét, és kommunikációjában egyértelmű különbséget kell tennie a kaliforniai, embervezérelt taxizás és a másutt kínált önvezető fuvarozás között.
Az elektromosautó-gyártó eddig ugyanis csak a kis léptékű austini tesztjeit indította el,
korlátozott számú utassal és emberi biztonsági monitorokkal az első utasülésen. Musk ezzel kapcsolatban óriási, a kétkedőket is meggyőző teszteredményekről számolt be, ehhez képest a júniusban elindult austini próbák még ma is biztonsági sofőrrel zajlanak.
A határidőkkel rendszerint hadilábon álló Musk júliusban azzal kábította a befektetőket, hogy a hiperexponenciális ütemben fejlődő robotaxi-szolgáltatásuk az év végére az Egyesült Államok lakosságának fele számára elérhető lesz.
Azt nem tette hozzá, hogy ezért az embereknek hová is kell utazniuk. Mindenesetre a Tesla olyan államokban próbálkozik, ahol megengedőbb a hatósági szabályozás. Az ide sorolt államok, mint
közül múlt pénteken épp ez utóbbiban sikerült engedélyt szerezniük, de csak az önvezető járművek biztonsági sofőrrel történő tesztelésére, a sofőr nélküli változat még mindig és mindenütt jóváhagyásra vár. Ezt megelőzően Nevada adott zöld jelzést a sofőrös tesztekhez.
Eközben a marketingszempontokat is kiemelten érvényesítik a Tesla szakemberei, s a sofőrös fuvarozásra is a robotaxi kifejezést alkalmazzák, mert azzal nagyobbat tudnak dobni, még ha nem is fair eszközökkel.
A Tesla tavaly ősszel bemutatott robotaxijával új dimenziókat nyithat a személyszállításban, megalapozva a jelenleg 1444 milliárd dollárt érő társaság fejlődését, amely az elektromos autóik iránti kereslet megtorpanásával kulcskérdéssé vált.
Musk személyes érdekeltségét pedig a gazdaságtörténet eddigi legnagyobb, százmilliárd dolláros, teljesítményhez kötött bónusza magyarázza, amelyről novemberben mondja ki a végső szót a cég közgyűlése. Ha célokhoz és nem határidőkhöz kötik a részvényjuttatásokat, akkor az immár egy évtizede a robotaxiálom megvalósulásán dolgozó Musk nyerésben lehet.
Dan Crowley, a Nightview Capital portfóliómenedzsere a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a piacütő termékek, szolgáltatások monetizálásával a Tesla befektetői megítélése rengeteget javulhat, ugyanakkor ha két év múlva is ugyanitt tartunk, azt a részvényesek és az árfolyam is keserűen élheti meg.
