Deviza
EUR/HUF397.3 +0.24% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.62 +0.23% CHF/HUF425.89 +0.3% PLN/HUF93.12 +0.25% RON/HUF78.38 +0.17% CZK/HUF16.19 +0.17% EUR/HUF397.3 +0.24% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.62 +0.23% CHF/HUF425.89 +0.3% PLN/HUF93.12 +0.25% RON/HUF78.38 +0.17% CZK/HUF16.19 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,445.86 +0.21% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,958 -0.27% OTP30,040 +0.1% RICHTER10,620 +0.94% OPUS581 +0.52% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 0% BUMIX9,261.65 -0.1% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,156.07 -0.09% BUX104,445.86 +0.21% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,958 -0.27% OTP30,040 +0.1% RICHTER10,620 +0.94% OPUS581 +0.52% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 0% BUMIX9,261.65 -0.1% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,156.07 -0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autókereskedelem
BYD Co
július
autóeladások
ACEA
Tesla

Leigázta a Teslát a BYD, a Volkswagent képtelenség letaszítani a trónról

Júliusban nőtt ugyan a forgalom az autókereskedésekben, de a héthavi statisztika még mindig a piac zsugorodását jelzi. Az európai piacon a BYD alaposan rávert a Teslára, míg a Volkswagen egyeduralmát semmilyen veszély sem fenyegeti.
Kriván Bence
2025.08.28., 09:25

Amit júniusban elveszített, azt júliusban visszahozta az Európai Unió újautó-piaca, amely 7,4 százalékkal bővült a múlt hónapban, amikor is összesen 914 680 személygépkocsira szereltek rendszámot – derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) csütörtök reggel publikált összesítéséből

európai autópiac
A Volvo 25 030 darab autót értékesített az Európai Unió piacán júliusban, ez 16,7 százalékos éves visszaesést takar / Fotó: NurPhoto via AFP

Az első hét hónap 6 491 448 jármű értékesítéséről szóló eladási statisztikája azonban még ezzel együtt is 0,7 százalékos visszaesést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Ezúttal a kontinens piacának nagyjából egynegyedét adó Németország húzta fel az eladási adatokat, mivel a másik három meghatározó piac mindegyikén visszaesést mutattak ki az eladásokban. Júliusban

  • Németországban 264 802 autót (+11,1 százalék),
  • Olaszországban 118 583 autót (–5,1 százalék)
  • Franciaországban 116 377 autót (–7,7 százalék),
  • Spanyolországban 98 337 autót (–17,1 százalék)

értékesítettek a kereskedők. Magyarország a 10 809 darabos teljesítményével 22,8 százalékos bővülést tudott felmutatni, amivel a jobbak közé tartozik.

Az európai autópiacon megtorpanhat az elektromos átállás 

Az új generációs hajtásláncok immár 59,8 százalékos részesedést hasítottak ki maguknak az újautó-piacon. Ezen belül is folytatódik a hagyományos hibridek előretörése, melyek már a teljes piac 34,7 százalékát uralják. Júliusban 313 221 darab fogyott belőlük, ez 14 százalékos éves növekményt takar. 

Az elektromosautó-vásárlások 39 százalékos éves bővülési dinamikája (142 699 autó) jelentősebb ugyan, de ebben a tavalyi alacsony bázis is ludas. A tölthető (plug-in) hibrideknél mért 91 190 darabos volumen még mutatósabb, 59 százalékos pluszt testesít meg.

Eközben szépen zsugorodik a fosszilis üzemanyagokkal hajtott kocsik forgalma és piaci részesedése. A benzineseké 35-ről 28 százalékra esett egy év alatt, míg a dízeleseknél 9,5 százalékos volt július végén a piaci torta nagysága. Darabszámot tekintve a benzineseknél 20, a dízeleseknél 26 százalékos éves csökkenést mértek. 

BYD Booth at 2025 ChinaJoy
A BYD európai offenzívájának eredménye már a gyártók rangsorában is megmutatkozik / Fotó: CFOTO via AFP

A jövőben azonban megállhat ez a negatív trend, mivel az Európai Unióban az eredetileg 2035-re tervezett piaci kiszorításuk olyan ellenkezésbe ütközött, ami gyors meghátrálásra késztetheti az elektromos átállást fetisizáló brüsszeli döntéshozókat.

A BYD felkerült a listára, és máris megelőzte a Teslát

A gyártók versenyében megmerevedtek az erőviszonyok, a júliusi piaci részesedések szerint

  • a Volkswagen csoport 28,7 százalékkal (262 069 eladott autó)
  • a Stellantis 14,9 százalékkal (135 992 eladott autó)
  • a Renault csoport 10,6 százalékkal (96 943 eladott autó)

rendelkezik. A Tesla az elektromos autók összértékesítésének növekedése ellenére immár hetedik egymást követő hónapban veszített piaci részesedéséből (0,8 százalék, 8 837 eladott autó), még a statisztikában először felbukkanó, Szegeden gyárat építő BYD (1,2 százalék, 13 503 eladott autó) is megelőzi. 

A másik, egyelőre európai piacvezetőnek számító kínai gyártó, az MG-ről ismert SAIC 2,1 százalékon áll, ehhez 23 316 autó értékesítésére volt szükség.

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Otthon Start Program

3 százalékos hitel: Orbán Viktor fotóval üzent, elkezdte a visszaszámlálást

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start program.
6 perc
Tisza-csomag

Volt miniszterelnök, exjegybankelnök és egy sztárközgazdász is beleszállt az egykulcsos adórendszerbe

A Tisza Párt szja-emelésének terve nemrég szivárgott ki, a Magyar Péter körüli közgazdászok módszeresen támadják a jelenlegi adórendszert.
3 perc
dróncsapás

Baljós jelek: Putyin ennek nagyon nem örül, fogy az üzemanyag, bejött az ukránok húzása

Az orosz gazdaság fontos lábát lőtte meg Ukrajna.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu