Gigantikus piaci résre csapott le fénysebességgel a Wizz Air – több mint egymillió ülőhellyel és heti 16 budapesti járattal érkezik a fapados

Azonnal reagált és betölti a piaci rést a Wizz Air azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos a bővülésnek felel meg.

A Wizz Air nem várt sokat, rárepült a Rynair felszabaduló kapacitására / Fotó: NurPhoto via AFP

Az újabb bővítés jól mutatja a Wizz Air elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hangsúlyozza a légitársaság Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveit. A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként a Wizz Air a 2025-ös téli időszakban és azt követően is folytatja járatai üzemeltetését, Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra:

Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat

Bukarest, Románia – heti 14 járat

Jászvásár (Iasi), Románia – heti akár 3 járat

Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat

Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat

Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat

Nápoly, Olaszország – heti 3 járat

Velence, Olaszország – heti akár 2 járat

Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat

Várna, Bulgária – heti akár 3 járat

Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat

Athén, Görögország – heti 7 járat

Szaloniki, Görögország – heti 3 járat

London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat

Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat

Varsó, Lengyelország – heti 5 járat

Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat

Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat

Tegnap az egyik legnagyobb hazai légi közlekedési szaklap, az Air Portal írt arról, hogy az ír fapados az idei téli menetrendben nem közlekedik a Ben Gurion repülőtérre, mert a légikikötő nem garantálja a jövő évi nyári menetrendhez szükséges résidőket és a diszkontterminál zavartalan használatát. A Ryanair a portálnak azt írta, a döntés mintegy egymillió ülőhely és 22 útvonal kiesését jelenti. A társaság indoklása szerint a háttérben az áll, hogy a Ben Gurion repülőtér vezetése visszautasította a Ryanair számára a már kihirdetett 2026-os nyári menetrendhez szükséges résidők fenntartását, emellett arra sem vállalt garanciát, hogy nyitva tartják a low-cost járatokat kiszolgáló 1-es terminált az esetleges biztonsági intézkedések idején is.

Az idei nyári időszakban a Ryanair tel-avivi járatait többször is fel kellett függeszteni a légtér lezárásai,

illetve a repülőtér döntései miatt, amikor három alkalommal is bezárták az 1-es terminált, és a Ryanair járatait a 3-asra helyezték át.