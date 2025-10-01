Deviza
Gigantikus piaci résre csapott le fénysebességgel a Wizz Air – több mint egymillió ülőhellyel és heti 16 budapesti járattal érkezik a fapados

Gyorsan lépett a Wizz Air, és bejelentette, hogy több mint egymillió ülőhelyet biztosít a Tel-Avivba tartó és onnan induló járatain, a több mint 200 százalékos bővítéssel a légitársaság a legnagyobb konkurencia, a Ryanair keddi bejelentésére reagált. Budapest és Izrael között hetente 16 járatot terveznek. A magyar gyökerű fapados légitársaság utasforgalmi rekordokat döntött a főszezonban, a járatok pontossága és a megcsúszott indulások számában is figyelemre méltó javulást mutatnak.
Németh Tamás
2025.10.01., 10:51
Fotó: Shutterstock

Azonnal reagált és betölti a piaci rést a Wizz Air azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos a bővülésnek felel meg.

A Wizz Air nem várt sokat, rárepült a Rynair felszabaduló kapacitására
A Wizz Air nem várt sokat, rárepült a Rynair felszabaduló kapacitására / Fotó: NurPhoto via AFP

Az újabb bővítés jól mutatja a Wizz Air elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hangsúlyozza a légitársaság Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveit. A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként a Wizz Air a 2025-ös téli időszakban és azt követően is folytatja járatai üzemeltetését, Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra:

  • Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat
  • Bukarest, Románia – heti 14 járat
  • Jászvásár (Iasi), Románia – heti akár 3 járat
  • Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat
  • Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Nápoly, Olaszország – heti 3 járat
  • Velence, Olaszország – heti akár 2 járat
  • Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat
  • Várna, Bulgária – heti akár 3 járat
  • Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat
  • Athén, Görögország – heti 7 járat
  • Szaloniki, Görögország – heti 3 járat
  • London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat
  • Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat
  • Varsó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat

Tegnap az egyik legnagyobb hazai légi közlekedési szaklap, az Air Portal írt arról, hogy az ír fapados az idei téli menetrendben nem közlekedik a Ben Gurion repülőtérre, mert a légikikötő nem garantálja a jövő évi nyári menetrendhez szükséges résidőket és a diszkontterminál zavartalan használatát. A Ryanair a portálnak azt írta, a döntés mintegy egymillió ülőhely és 22 útvonal kiesését jelenti. A társaság indoklása szerint a háttérben az áll, hogy a Ben Gurion repülőtér vezetése visszautasította a Ryanair számára a már kihirdetett 2026-os nyári menetrendhez szükséges résidők fenntartását, emellett arra sem vállalt garanciát, hogy nyitva tartják a low-cost járatokat kiszolgáló 1-es terminált az esetleges biztonsági intézkedések idején is. 

Az idei nyári időszakban a Ryanair tel-avivi járatait többször is fel kellett függeszteni a légtér lezárásai, 

illetve a repülőtér döntései miatt, amikor három alkalommal is bezárták az 1-es terminált, és a Ryanair járatait a 3-asra helyezték át.

Rekordokat dönt a Wizz Air – javuló tendencia a késések terén

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be szeptemberben, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.

  • A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. 
  • A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. 
  • A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. 
  • Magyarországon hat járatot kellett törölni. 

A törlésekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járatot a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt nem tudtak indítani. (Ebbe nem számolták bele az izraeli háború miatti törléseket, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtották.) A Wizz Air kommunikációs vezetője, Radó András kiemelte, hogy idén a korábbiaknál gördülékenyebb volt az együttműködés a HungaroControllal, a légi irányítás jól teljesített a május–augusztusi főszezonban, amiért a Wizz Air hálás is nekik.

 

 

8 perc
Otthon Start Program

Megtudtuk, mire a legkíváncsibbak az Otthon Start igénylői – egy bank már biztos engedi összevonni a Falusi CSOK-kal

A hitelfelvételhez szükséges előkészítés, a jogszabályok és a különféle támogatások összefonódása sokszor bonyolítja a döntési folyamatot.
2 perc
Németország

Migrációs válság? Németország szerint a szállodákban még van hely – el is kezdtek csődbe menni a legnagyobb városok

A gazdaság stagnál, a társadalom elégedetlen, a politikai fordulat pedig késik.
7 perc
Európai Bizottság

Rettegnek a vámhatóságok: milliárdok sorsa a tét a cigarettapiacon – feketepiaci boom jöhet

A legális piac visszaszorulása valóságos aranykort hozhat a feketekereskedelemnek, milliárdos állami bevételeket is veszélybe sodorva.

