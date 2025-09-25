Rekordokat hozó nyár után költözés: felfedte nagy terveit a Wizz Air – ez várható a következő időszakban

Véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok számára azonban ez nem jelent megállást, javában készülnek a téli menetrendre. Az utasforgalomról és a jövőbeli tervekről tartott sajtóbeszélgetést csütörtökön a Wizz Air.

Meglehet idén a nyolcmillió magyarországi utas a Wizz Airnek / Fotó: Shutterstock

A magyar gyökerű légitársaság rekord nyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedést jelent. A május-augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a hatvan milliomodik magyarországi utas.

Javult a járatok pontossága nyáron

A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon 6 járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járatot a birminghami kifutópályát eltorlaszoló balesetes kisgép miatt kellett törölni. (Ebbe nem számolták bele az izraeli háború miatti törléseket, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtottak.)

A Wizz Air kommunikációs vezető, Radó András kiemelte, hogy idén a korábbiaknál gördülékenyebb volt az együttműködés a Hungarocontrollal, a légi irányítás jól teljesített a május-augusztusi főszezonban, amiért a Wizz Air hálás is nekik.

A légitársaság applikációja is nagy fejlesztésen ment keresztül, minden szükséges információt egy helyen megtalálhatnak az utasok a foglalással kapcsolatban.

Egyrészt jobban felkészítik az embereket az utazásra, értesítést küldenek, hogy mikor mit kell csinálni (becsekkolás, indulás, stb.), ami a tapasztalt utasok számára nem újdonság, a rutintalanabbaknak azonban nagy segítséget jelent.

Másrészt ha valami történik (késés, járattörlés), akkor az applikáció összegyűjti és felajánlja a lehetőségeket (átfoglalás, voucherek, szálláslehetőségek).

A vállalat összesen 243 Airbus repülőgéppel rendelkeznek, ezek átlagéletkora 3,6 év. A flotta létszáma folyamatosan bővül, még 2025-ben meglehet a 250. repülőgép.