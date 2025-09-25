Rekordokat hozó nyár után költözés: felfedte nagy terveit a Wizz Air – ez várható a következő időszakban

Véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok számára azonban ez nem jelent megállást, javában készülnek a téli menetrendre. Az utasforgalomról és a jövőbeli tervekről tartott sajtóbeszélgetést csütörtökön a Wizz Air.
A magyar gyökerű légitársaság rekord nyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedést jelent. A május-augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.
Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a hatvan milliomodik magyarországi utas.
A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon 6 járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járatot a birminghami kifutópályát eltorlaszoló balesetes kisgép miatt kellett törölni. (Ebbe nem számolták bele az izraeli háború miatti törléseket, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtottak.)
A Wizz Air kommunikációs vezető, Radó András kiemelte, hogy idén a korábbiaknál gördülékenyebb volt az együttműködés a Hungarocontrollal, a légi irányítás jól teljesített a május-augusztusi főszezonban, amiért a Wizz Air hálás is nekik.
A légitársaság applikációja is nagy fejlesztésen ment keresztül, minden szükséges információt egy helyen megtalálhatnak az utasok a foglalással kapcsolatban.
A vállalat összesen 243 Airbus repülőgéppel rendelkeznek, ezek átlagéletkora 3,6 év. A flotta létszáma folyamatosan bővül, még 2025-ben meglehet a 250. repülőgép.
Harangozó Olívia, a Wizz Air kommunikációs menedzsere elmondta, hogy a légitársaság idén indította el Customer First Compass programját, amelynek keretein belül a 14 milliárd eurós beruházással fejleszti üzemelését és utasai ügyfélélményét a következő években. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását annak érdekében, hogy a légitársaság pontosabb, megfizethetőbb és innovatívabb utazást nyújtson.
A légitársaság elhagyja Bécset, és Pozsonyba költözteti át bázisát. Ennek több oka is van, többek között gazdasági oka is: a reptéri díjak emelkedése is közrejátszott ebben. Bécs és Pozsony távolsága miatt az utasok számára minimális lesz a változás, a magyar utasoknak a szlovák főváros is könnyen elérhető autóval.
A Pozsony-Kassa belföldi járat kapcsán Radó András elárulta, hogy jelentős állami támogatás mellett indítják el a járatot. A 320 kilométeres távolság nem nagy, de a földrajzi viszonyok miatt lassan lehet közúton megtenni, ugyanakkor fontos és népszerű viszonylat, ezért szerette volna megvalósítani a szlovák állam. Ez egy pályázat volt, a tendert a Wizz Air nyerte meg.
A repülőjáratok létesítésének a gazdasági haszna is jelentős lehet. Ökölszabály szerint 1 millió utasonként 750 állást generál. Emiatt döntött az észak-macedón kormány is a nem olyan régen bezárt útvonalak újranyitása mellett. Ezeket is tendereket is megnyerte a Wizz Air.
Az Ukrajnába történő újranyitás kapcsán arról számolt be a vállalat, hogy készülnek rá, figyelik a híreket, és ha az orosz–ukrán háború alakulása alapján lehetőség nyílik rá, akkor szeretnének visszatérni Ukrajnába. Hozzátették, hogy a lvivi és a két kijevi repülőér infrastruktúrája nem szenvedett jelentős károkat, és az Ukrajnában ragadt három repülőgépük sem sérült meg. Azonban ameddig a háború tart, addig biztosan nem lesz nyitás.
A közelmúltbeli, lopás miatti késésről is megkérdeztük a légitársaságot. Ennek kapcsán elmondták, hogy ilyen esetekben (lopás, randalírozás, stb.) a vétlen utasoknak az esetlegesen felmerült plusz költségeit (például szállás) megtéríti a Wizz Air. Ezeket a tételeket, illetve a késésből fakadó egyéb költségeket (például a plusz személyzet behívása és az ő bérük) a késés okozó utassal kártérítésént megfizetteti a légitársaság.
Egy ilyen incidens miatt az utasra ráterhelt kártérítési tétel alsó hangon 10-20 ezer eurós (4-8 millió forint) büntetést, és a légitársaság járatairól történő örökös kitiltást jelent. A legnagyobb büntetést egy egyiptomi járaton ittasan verekedő magyar utas kapta, akinek megközelítőleg 50-60 ezer eurós kártérítést kellett fizetnie. Hozzátették, hogy a múlt heti telefonlopást elkövető hölgyet is kitiltotta járatairól a légitársaság.
